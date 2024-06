Specifiche ufficiali trapelate del telefono Galaxy Z Flip 6

Samsung lancerà il prossimo smartphone pieghevole dell’azienda, il Galaxy Z Flip 6, al prossimo evento Galaxy Unpacked, che si terrà il 10 luglio 2024. Anche se manca quasi un mese al debutto del telefono, sappiamo già tutto al riguardo, quindi… Grazie a tutte le fughe di notizie che abbiamo ottenuto finora.

Bene, una nuova fuga di notizie rivela la scheda tecnica ufficiale del telefono Galaxy Z Flip 6, che conferma tutte le informazioni precedentemente trapelate al riguardo.

L’ultima fuga di notizie arriva per gentile concessione di Pause intelligenti. Rivela la scheda tecnica dall’aspetto ufficiale del Galaxy Z Flip 6. È simile alla scheda tecnica che vediamo sul sito ufficiale di Samsung. Anche se non rivela nulla di nuovo, esaminiamolo per rinfrescare la memoria su ciò che offrirà il prossimo telefono pieghevole di Samsung.

Dice qualcosa sul Galaxy Z Flip 6 che non sappiamo già?

Secondo la scheda tecnica ufficiale trapelata, il display principale del Galaxy Z Flip 6 sarà un’unità Dynamic AMOLED 2X con risoluzione Full HD+ (2640 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre il display di copertura sarà un’unità Super AMOLED con una risoluzione di 720 x 748 pixel. Sebbene non abbia menzionato le dimensioni di questi schermi, secondo quanto sappiamo, la dimensione dello schermo principale sarà di 6,7 pollici e quella di copertura sarà di 3,4 pollici.

In termini di potenza di elaborazione, la scheda tecnica ufficiale del Galaxy Z Flip 6 rivela che il telefono sarà dotato di un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Anche se non dice nulla su RAM e spazio di archiviazione, una fuga di notizie precedente ha rivelato che sarà disponibile in due configurazioni di memoria: 8 GB RAM + 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB RAM + 256 GB di spazio di archiviazione. Il telefono verrà lanciato con One UI 6.1.1 basato su Android 14.

Per quanto riguarda la fotografia, la scheda tecnica ufficiale conferma che il telefono avrà due fotocamere sul retro, una principale da 50 megapixel con OIS e una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel. Nella parte anteriore sarà presente una singola fotocamera, ovvero un’unità da 10 megapixel. La fotocamera principale sul retro sarà in grado di registrare video con una risoluzione fino a 4K e un frame rate di 60 fps.

L’ultimo screenshot rivela le opzioni di connettività del Galaxy Z Flip 6. Secondo esso, il telefono è dotato di una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C, Wi-Fi 6E tri-band, Bluetooth 5.3, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, e Xbox One. NFC. Ora che design, specifiche e prezzo del Galaxy Z Flip 6 sono stati rivelati, non ci resta che attendere tranquillamente il suo lancio, previsto per il 10 luglio 2024.