Le funzionalità di Apple Intelligence non arriveranno nell’UE al momento del lancio a causa del DMA

I clienti europei non potranno accedere alle funzionalità Apple Intelligence, iPhone Mirroring e SharePlay Screen Sharing che saranno disponibili su iPhone, iPad e Mac il prossimo settembre a causa di problemi normativi legati al Digital Markets Act, ha affermato oggi Apple. In una dichiarazione al Financial Times, Apple ha affermato che ci sarebbe stato un ritardo poiché stava lavorando per capire come realizzare il nuovo telefono…