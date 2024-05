Spotify sta spostando silenziosamente i testi delle canzoni dietro un paywall

Crediti immagine: Jakub Purzycki/NoorPhoto /Getty Images

Sembra che Spotify abbia trovato un nuovo modo per spingere i suoi utenti gratuiti ad un abbonamento a pagamento: sta mettendo i testi delle canzoni dietro un paywall. Una dimensione diversa Rapporti secondo Post frustranti Dagli utenti su Reddit, la società conferma tranquillamente il cambiamento, ma senza una dichiarazione diretta. Invece, la società ha semplicemente dichiarato a TechCrunch che le funzionalità di Spotify possono variare nel tempo, tra i mercati e tra i dispositivi. La risposta indica che il cambiamento nei testi potrebbe essere più di un semplice test, ma Spotify non è ancora pronta a fare un annuncio ufficiale su quali mercati saranno interessati.

Tuttavia, c’erano alcuni segnali che Spotify si stava muovendo in questa direzione. Lo scorso autunno, la società è stata vista chiudere i testi delle canzoni per gli utenti non paganti. Gli utenti gratuiti che hanno tentato di accedere alla funzione vedranno un messaggio che dice “Goditi i testi su Spotify Premium”.

Tuttavia, all’epoca, un portavoce di Spotify spiegò che i cambiamenti erano “solo un test” effettuato con un numero limitato di utenti in un “paio di mercati”. Spotify non si riferisce più ai cambiamenti come a un test, anche se non è chiaro perché l’accesso ai testi delle canzoni non sia documentato come funzionalità premium da qualche parte sul suo sito web, come una pagina in cui gli utenti possono I piani possono essere aggiornati O all’interno della documentazione di aiuto. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che la società sta ancora testando il limite mensile dei testi per gli account gratuiti; Utenti gratuiti un report Visualizza i messaggi che informano che ogni volta che toccano Mostra testi, vengono conteggiati ai fini del nuovo limite.

Spotify non ha fornito ulteriori dettagli sul motivo per cui ora vieta i testi delle canzoni, ma è chiaramente un tentativo di spingere più persone verso il livello a pagamento. Lo scorso trimestre, l’azienda ha raggiunto oltre 600 milioni di utenti attivi mensili, superando le stime, e gli abbonati paganti hanno raggiunto oltre 236 milioni, con una crescita del 15% su base annua. Tuttavia, i ricavi trimestrali sono stati Ha deluso le aspettative degli analisti Con un valore di 3,72 miliardi di euro, contro 3,67 miliardi (3,94 miliardi di dollari).

Resta da vedere se vietare i testi spingerà più persone a iscriversi. I testi sono facilmente e gratuitamente disponibili sul Web e in altre app che funzionano insieme a Spotify, come Genius, Shazam di Apple o Musixmatch, ad esempio.

In che modo Spotify ha imposto un limite mensile ai testi delle canzoni e 1. I testi sono sbagliati 2. Hanno a malapena capito i testi e 3. Posso navigare in internet e trovare i testi delle canzoni gratuitamente -Marco (@marcobanzz) 30 aprile 2024