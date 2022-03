Square Enix descrive i problemi attuali e il futuro del nuovo Switch Racer Chocobo GP

Simpatico pilota di Final Fantasy Chocobo GB È arrivato su Nintendo Switch la scorsa settimana e, sebbene abbia alcune solide meccaniche di corse di kart, i fan hanno espresso preoccupazione per la carta premio del gioco, che funge da pass stagionale.

Non è il tuo tradizionale pilota di kart in questo senso, poiché puoi sbloccare tutto con relativa facilità. Ora si è arrivati ​​al punto in cui il team ha inviato un lungo messaggio ai giocatori giapponesi, spiegando cosa aspettarsi dal Chocobo GP in futuro, insieme ad alcune delle azioni che sono già state intraprese.

Come il produttore del gioco, Hironori Okayama, ha menzionato come il team tiene conto del feedback dei giocatori:

Utente Reddit Sat-AM Condividi una traduzione approssimativa di Google di questo ultimo aggiornamento sul subreddit di Nintendo Switch. Ecco il dettaglio completo:

1. Hanno familiarità con la risoluzione dei problemi online e stanno lavorando per risolverli.

2. Hanno inviato 500 Mythril e hanno abbassato il requisito di esperienza sul passaggio per scusarsi con i giocatori, il che significa che il requisito di esperienza ridotto potrebbe non essere il modo in cui eseguiranno i passaggi futuri. Se hai abbastanza esperienza per essere a un livello superiore, il tuo livello verrà aumentato automaticamente.

3. I principali aggiornamenti e modifiche arriveranno con i cambi di stagione, quindi probabilmente non ci saranno modifiche future per la stagione 1.

4. Le stagioni future includeranno due nuovi personaggi (uno sulle tracce e uno per Generation).

5. “Gli oggetti aggiunti al Gil Shop verranno aggiunti ogni volta che una stagione si ripete” Sembra che manterranno i personaggi Gil acquistati nel Gil Shop per le stagioni future, ma questo potrebbe anche significare che alla fine hanno in programma di ripetere le stagioni.

6. I personaggi sulla carta possono essere disponibili per essere acquistati “dal vivo” con mitril o gil dopo che la carta è stata giocata.

7. Nuovi tornei verranno rilasciati ai giocatori sia nell’edizione completa che in quella lite nella Stagione 2.

8. Altri articoli del negozio Mytril (tracce di moda e BGM) arriveranno a metà stagione.

9. Attualmente, Mythril può essere ottenuto solo tramite il bonus di accesso, ma a partire dalla Stagione 2 sarà anche un bonus di successo.

10. Nella stagione 2 arriveranno modifiche al bilanciamento, comprese modifiche ai personaggi e alle meccaniche di base. Tuttavia, non toccano nulla prima a meno che non sia abbastanza rotto da richiedere una riparazione immediata.

11. Stanno prendendo in considerazione il feedback dei giocatori su DLC/microtransazioni quando pianificano aggiornamenti futuri.

12. Sembrano essere principalmente interessati alla capacità del giocatore medio di raggiungere il livello 100 (su 200) in un periodo di due mesi.

13. L’attuale guadagno di EXP è stato bilanciato in modo che i giocatori con un rapporto vittorie/sconfitte di 1:1 in modalità GP ricevano circa 1 livello per ciascuna modalità GP giocata con gli adesivi forniti dal pass. La frase successiva (“In questo modo, la nostra nuova politica principale consiste nel creare un ambiente in cui è facile ottenere personaggi aggiuntivi semplicemente acquistando la versione del prodotto”) significa che sostanzialmente lo trovano conveniente e probabilmente mantengono le tariffe di guadagno di esperienza per il pass .

14. Altri tipi di cosmetici/BGM arriveranno nel negozio Mythril e la carta sarà un premio di alto livello.

15. Le modifiche alla versione Lite servono a “rendere più facile per i distributori di video organizzare eventi”, quindi ciò potrebbe indicare che potrebbero consentire ai giocatori Lite di accedere al menu host, dove “eventi” probabilmente si riferiscono ai tornei. Tuttavia, può anche riferirsi a consentire il gioco online per i non GP o qualcos’altro.