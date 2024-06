Staffa di baseball NCAA 2024: risultati, programma delle Men’s College World Series

Il torneo di baseball maschile DI 2024 è iniziato con le partite regionali il 31 maggio e si concluderà a Omaha, Nebraska, dal 22 al 23/24 giugno. North Carolina, Virginia, Florida, NC State, Kentucky, Texas A&M, Tennessee e Florida State hanno vinto le rispettive Super Regionali, avanzando alle Men’s College World Series. Queste otto squadre competono a Omaha fino al 23/24 giugno. La selezione del campionato era prevista per lunedì 27 maggio.

Tornei conferenza: ogni vincitore del torneo conferenza e un’offerta automatica

Le World Series del College maschile del 2023 si sono concluse quando la LSU ha battuto la Florida 18–4 nella partita decisiva delle finali vincendo il suo settimo campionato nazionale.

⚾️ Ancora baseball ⚾️

Di seguito sono riportati i programmi e i punteggi completi delle NCAA Regional, Super Regional e 2024 Men’s College World Series.

Larghezza di selezione: Lunedì 27 maggio a mezzogiorno ET | ESPN2/ESPNU

Lunedì 27 maggio a mezzogiorno ET | ESPN2/ESPNU Regioni: venerdì lunedì, 31 maggio – 3 giugno

venerdì lunedì, 31 maggio – 3 giugno Aree principali: Venerdì-lunedì, 7-10 giugno

Venerdì-lunedì, 7-10 giugno Primo giorno di MCWS Games: Inizia Venerdì 14 giugno

Inizia Venerdì 14 giugno Finali MCWS: Sabato – Lunedì 22-23/24 giugno

Staffa del torneo di baseball NCAA DI 2024

👉 Fare clic o toccare qui per la diapositiva interattiva del 2024

Staffa MCWS stampabile | Parentesi regionali | Girone 64 squadre

Programma delle World Series universitarie maschili 2024

➡️ Consulta il comunicato completo del programma MCWS

14 giugno

15 giugno

16 giugno

17 giugno

Gioco 7: La perdente del terzo incontro contro la perdente del quarto incontro, alle ore 14 | esp

La perdente del terzo incontro contro la perdente del quarto incontro, alle ore 14 | esp Gioco 8: Vincitore di Gara 3 contro Vincitore di Gara 4, 19:00 | esp

18 giugno

Gioco 9: Da definire contro da definire, 14:00 | esp

Da definire contro da definire, 14:00 | esp Gioco 10: Da definire, 19:00 | esp

19 giugno

Gioco 11: Da definire contro da definire, 14:00 | esp

Da definire contro da definire, 14:00 | esp Gioco 12: Da definire, 19:00 | esp

20 giugno

Gioco 13 (se necessario): Da definire contro da definire, 14:00 | Da definire

Da definire contro da definire, 14:00 | Da definire Gioco 14 (se necessario): Da definire, 19:00 | Da definire

22 giugno

Gioco finale MCWS 1: Da definire contro Da definire, 19:30 | esp

23 giugno

Gioco finale di MCWS 2: Da definire contro Da definire, 14:00 | ABC

24 giugno

Endgame MCWS 3 (se necessario): Da definire contro Da definire, 19:00 | esp

Programma Super Regionali DI Baseball 2024

Date: venerdì – lunedì, 7-10 giugno

Tutti gli orari sono in ET

Knoxville Superregionale

Tallahassee Superregionale

Charlottesville Superregionale

Chapel Hill Superregionale

Lexington Superregionale

Superregionale di Atene

Clemson Superregionale

Stazione superregionale del Bryan College

Programma del torneo regionale di baseball DI 2024

Ecco gli orari regionali da venerdì 31 maggio a lunedì 3 giugno:

Regionale di Knoxville

🏆 Il Tennessee avanza

Regionale di Lexington

🏆Kentucky Progresso

Stazione regionale del Bryan College

🏆 Texas A&M avanza

Regionale di Chapel Hill

🏆 La Carolina del Nord è avanti

Distretto regionale di Fayetteville

🏆 Lo stato del Kansas avanza

Clemson regionale

🏆 Clemson avanza

Regionale di Atene

🏆 La Georgia sta andando avanti

Regionale di Tallahassee

🏆 Lo Stato della Florida sta andando avanti

Regionale normanna

🏆 Offerte UConn

Raleigh regionale

🏆 Offerte dello stato NC

Regionale di Stillwater

🏆 La Florida sta andando avanti

Regionale di Charlottesville

🏆 Virginia si fa avanti

Regionale di Tucson

🏆 Il West Virginia è avanti

Regionale di Santa Barbara

🏆 Lo stato dell’Oregon avanza

Regionale Corvallis

🏆 L’Oregon sta andando avanti

Regionale di Greenville

🏆 Evansville è in testa

baseball Campionato: date future

Regionalisti Aree superregionali MCWS 2025 30 maggio – 2 giugno 6-8 giugno o 7-9 giugno 13-22/23 giugno

Storia MCWS: allenatori vincenti | La maggior parte dei titoli | La maggior parte delle apparizioni | I convegni più rappresentativi

Ecco di più su come andrà il torneo:

Qual è la differenza tra un campionato di baseball di divisione I e una College World Series?

Il torneo di baseball della divisione I della NCAA è un torneo a 64 squadre che inizia a maggio. Dopo due turni di gioco (ciascuno composto da più partite), rimangono solo otto squadre. Queste otto squadre si dirigono poi a Omaha, Nebraska per le College World Series. Il CWS è il culmine del DI Championship, in cui le squadre competono a gironi, con i vincitori di ogni incontro nelle finali CWS, una serie al meglio delle tre per determinare il campione NCAA.

Quando sono iniziate le College World Series?

Il primo campionato di baseball della divisione I della NCAA si tenne nel 1947 e oggi è a malapena riconosciuto come lo stesso torneo. Il torneo del 1947 prevedeva solo otto squadre, divise in due divisioni da quattro squadre, con un sistema a eliminazione diretta. I due vincitori, California e Yale, si sono poi incontrati in una finale al meglio dei tre a Kalamazoo, nel Michigan. La California sarebbe rimasta imbattuta durante il torneo inaugurale CWS e avrebbe battuto Yale per conquistare il primo titolo.

Come vengono selezionate le squadre per il torneo di baseball della divisione I della NCAA?

Dal 1954, il campo del torneo di baseball della divisione I della NCAA è stato diviso in due gruppi di qualificazione: posti automatici e selezioni generali. Dal 2014, la tipica suddivisione annuale ha visto 31 campioni della conferenza guadagnare posti automatici e 33 squadre ricevere offerte generali, decise dal Comitato di baseball della divisione I della NCAA.

Campioni delle World Series universitarie maschili dal 1947

La California ha sconfitto Yale nella prima Men’s College World Series, la prima delle due giocate a Kalamazoo, nel Michigan. Il Texas si è messo sulla mappa come il primo campione consecutivo a vincere l’unico campionato MCWS mai giocato a Wichita, Kansas nel 1949. La stagione successiva il Texas vinse il suo secondo campionato, aprendo il Rosenblatt Stadium a Omaha.

Di seguito è riportato un elenco completo di tutte le finali delle College World Series nei 73 anni di storia dell’evento. Ole Miss ha vinto le Men’s College World Series del 2022 in due partite contro l’Oklahoma.

anno campione (record) allenatore un risultato secondo classificato posizione 2023 LSU (54-17) Jay Johnson 18-4 Florida Omaha, Neb. 2022 Vecchia signorina (42-23) Mike Bianco 4-2 Oklahoma Omaha, Neb. 2021 Stato del Mississippi (50-18) Chris Lemonis 9-0 Vanderbilt Omaha, Neb. 2020 Annullato a causa del Covid-19 — — — — 2019 Vanderbilt (59-12) Tim Corbin 8-2 Michigan Omaha, Neb. 2018 Stato dell’Oregon (55-12-1) Pat Casey 5-0 Arkansas Omaha, Neb. 2017 Florida (52-19) Kevin O’Sullivan 6-1 LSU Omaha, Neb. 2016 Carolina costiera (55-18) Gary Gilmore 4-3 Arizona Omaha, Neb. 2015 Virginia (44-24) Brian O’Connor 4-2 Vanderbilt Omaha, Neb. 2014 Vanderbilt (51-21) Tim Corbin 3-2 Virginia Omaha, Neb. 2013 *UCLA (49-17) Giovanni Selvaggio 8-0 Stato del Mississippi Omaha, Neb. 2012 *Arizona (48-17) Andy Lopez 4-1 Carolina del Sud Omaha, Neb. 2011 *Carolina del Sud (55-14) Ray Tanner 5-2 Florida Omaha, Neb. 2010 Carolina del Sud (54-16) Ray Tanner 2-1 (11 padroni di casa) Università della California Omaha, Neb. 2009 LSU (56-17) Paolo Mainieri 11-4 Texas Omaha, Neb. 2008 Stato di Fresno (47-31) Mike Patsol 6-1 Georgia Omaha, Neb. 2007 * Stato dell’Oregon (49-18) Pat Casey 9-3 Carolina del Nord Omaha, Neb. 2006 Stato dell’Oregon (50-16) Pat Casey 3-2 Carolina del Nord Omaha, Neb. 2005 * Texas (56-16) Augie Garrido 6-2 Florida Omaha, Neb. 2004 Cal San Fullerton (47-22) Giorgio Horton 3-2 Texas Omaha, Neb. 2003 Riso (58-12) Wayne Graham 14-2 Stanford Omaha, Neb. 2002 * Texas (57-15) Augie Garrido 12-6 Carolina del Sud Omaha, Neb. 2001 * Miami (Florida) (53-12) Jim Morris 12-1 Stanford Omaha, Neb. 2000 *LSU (52-17) Salta Bertman 6-5 Stanford Omaha, Neb. 1999 * Miami (Florida) (50-13) Jim Morris 6-5 Stato della Florida Omaha, Neb. 1998 California meridionale (49-17) Mike Gillespie 21-14 Stato dell’Arizona Omaha, Neb. 1997 *LSU (57-13) Salta Bertman 13-6 Alabama Omaha, Neb. 1996 *LSU (52-15) Salta Bertman 9-8 Miami, Florida) Omaha, Neb. 1995 * Cal St. Fullerton (57-9) Augie Garrido 11-5 California del Sud Omaha, Neb. 1994 *Oklahoma (50-17) Larry Kuchel 13-5 Georgia Tech Omaha, Neb. 1993 LSU (53-17-1) Salta Bertman 8-0 Stato di Wichita Omaha, Neb. 1992 * Pepperdine (48-11-1) Andy Lopez 3-2 Cal San Fullerton Omaha, Neb. 1991 *LSU (55-18) Salta Bertman 6-3 Stato di Wichita Omaha, Neb. 1990 Georgia (52-19) Steve Weber 2-1 Stato dell’Oklahoma Omaha, Neb. 1989 Stato di Wichita (68-16) Jane Stevenson 5-3 Texas Omaha, Neb. 1988 Stanford (46-23) Marc Marquez 9-4 Stato dell’Arizona Omaha, Neb. 1987 Stanford (53-17) Marc Marquez 9-5 Stato dell’Oklahoma Omaha, Neb. 1986 Arizona (49-19) Jerry Kendall 10-2 Stato della Florida Omaha, Neb. 1985 Miami (Florida) (64-16) Ron Fraser 10-6 Texas Omaha, Neb. 1984 Cal San Fullerton (66-20) Augie Garrido 3-1 Texas Omaha, Neb. 1983 * Texas (66-14) Cliff Gustafson 4-3 Alabama Omaha, Neb. 1982 * Miami (Florida) (55-17-1) Ron Fraser 9-3 Stato di Wichita Omaha, Neb. 1981 Stato dell’Arizona (55-13) Jim Brock 7-4 Stato dell’Oklahoma Omaha, Neb. 1980 Arizona (45-21-1) Jerry Kendall 5-3 Hawaii Omaha, Neb. 1979 Cal St.Fullerton (60-14-1) Augie Garrido 2-1 Arkansas Omaha, Neb. 1978 * California meridionale (54-9) Rod Didone 10-3 Stato dell’Arizona Omaha, Neb. 1977 Stato dell’Arizona (57-12) Jim Brock 2-1 Carolina del Sud Omaha, Neb. 1976 Arizona (56-17) Jerry Kendall 7-1 Michigan orientale Omaha, Neb. 1975 Texas (59-6) Cliff Gustafson 5-1 Carolina del Sud Omaha, Neb. 1974 California meridionale (50-20) Rod Didone 7-3 Miami, Florida) Omaha, Neb. 1973 * California meridionale (51-11) Rod Didone 4-3 Stato dell’Arizona Omaha, Neb. 1972 California meridionale (47-13-1) Rod Didone 1-0 Stato dell’Arizona Omaha, Neb. 1971 California meridionale (46-11) Rod Didone 5-2 Illinois meridionale Omaha, Neb. 1970 California meridionale (45-13) Rod Didone 2-1 (15 locande) Stato della Florida Omaha, Neb. 1969 Stato dell’Arizona (56-11) Bobby Winkles 10-1 Tulsa Omaha, Neb. 1968 * California meridionale (43-12-1) Rod Didone 4-3 Illinois meridionale Omaha, Neb. 1967 Stato dell’Arizona (53-12) Bobby Winkles 11-0 Houston Omaha, Neb. 1966 Stato dell’Ohio (27-6-1) Marty Caro 8-2 Stato dell’Oklahoma Omaha, Neb. 1965 Stato dell’Arizona (54-8) Bobby Winkles 2-0 Stato dell’Ohio Omaha, Neb. 1964 Minnesota (31-12) Dick Siebert 5-1 Missouri Omaha, Neb. 1963 California meridionale (35-10) Rod Didone 5-2 Arizona Omaha, Neb. 1962 Michigan (34-15) Don Lund 5-4 (15 logge) Santa Clara Omaha, Neb. 1961 * California meridionale (36-7) Rod Didone 1-0 Stato dell’Oklahoma Omaha, Neb. 1960 Minnesota (34-7-1) Dick Siebert 2-1 (10 locande) California del Sud Omaha, Neb. 1959 Stato dell’Oklahoma (27-5) Toby Verde 5-0 Arizona Omaha, Neb. 1958 California meridionale (29-3) Rod Didone 8-7 (12 alloggi) Missouri Omaha, Neb. 1957 *California (35-10) George Wolfmann 1-0 Stato della Pennsylvania Omaha, Neb. 1956 Minnesota (37-9) Dick Siebert 12-1 Arizona Omaha, Neb. 1955 Foresta del risveglio (29-7) Taylor Sanford 7-6 Michigan occidentale Omaha, Neb. 1954 Missouri (22-4) John “Ciao” Simmons 4-1 Rollins Omaha, Neb. 1953 Michigan (21-9) Ray Fisher 7-5 Texas Omaha, Neb. 1952 Santa Croce (21-3) Jack Barry 8-4 Missouri Omaha, Neb. 1951 *Oklahoma (19-9) Jack Baer 3-2 Tennessee Omaha, Neb. 1950 Texas (27-6) Piccolo Falk 3-0 Lo stato di Washington Omaha, Neb. 1949 *Texas (23-7) Piccolo Falk 10-3 Scia della foresta Wichita, Kan. 1948 California meridionale (26-4) Sam Barry 9-2 Yale Kalamazoo, Michigan. 1947 *California (31-10) Clint Evans 8-7 Yale Kalamazoo, Michigan. 