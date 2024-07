Stai allevando un gattino? Gli scienziati vogliono parlarti

Se tu o qualcuno che conosci siete proprietari di un gatto adottivo che ha attraversato la dura prova di farsi tagliare le unghie dei suoi gattini, gli scienziati della California vogliono parlare. I ricercatori stanno cercando di sondare le opinioni di coloro che vogliono lavorare nel campo della cura delle unghie per capire meglio come le persone tagliano le unghie dei loro gattini.

IL ricognizione Gli scienziati dell’Animal Care Epidemiology Laboratory dell’Università della California, Davis, stanno conducendo uno studio. In passato, i proprietari di gatti chiedevano informazioni sulla salute dei loro gatti. Gatti anzianiquanto sono bravi i loro gatti Comunicare con gli altriE se i loro gatti fossero felici con una dieta ricca di grassi, Insetti strisciantiOra stanno cercando di studiare i gattini, che non hanno ricevuto molta attenzione da parte degli scienziati felini.

Sono necessarie ulteriori ricerche sui gattini

“Questo studio tenta di esplorare i diversi modi in cui i genitori tagliano le unghie dei loro gattini, nonché il modo in cui i gattini reagiscono al taglio delle unghie in così giovane età.” “C’è poca ricerca sui gatti adottati in generale, e nessuno studio pubblicato ha affrontato i metodi di taglio delle unghie e affronta le preoccupazioni che i gatti adottati potrebbero avere”, ha detto a Gizmodo in una e-mail Jennifer Link, la leader della ricerca e studentessa di dottorato in laboratorio. adottato in relazione a questa procedura di routine.”

I gatti domestici dovrebbero avere Taglia le unghie regolarmenteA proprio vantaggio e a beneficio dell’umanità. Gli artigli non tagliati possono graffiare gravemente i mobili e gli effetti personali di una persona, per non parlare della sua pelle. Se gli artigli diventano troppo lunghi, potrebbero addirittura affondare nelle zampe del gatto, provocandogli dolore. Come per molte abitudini degli animali domestici, è meglio abituare il tuo gatto a tagliare i suoi cuccioli, se possibile.

Sebbene i genitori adottivi possano dedicare solo un breve periodo alla cura dei loro gattini, stabilire una routine di taglio dei capelli nei gattini può essere utile per il resto della loro vita. I ricercatori affermano che il loro studio potrebbe aiutare i genitori adottivi ad acquisire alcune competenze.

“I partecipanti idonei potrebbero voler partecipare per migliorare la nostra comprensione di queste cose e potrebbero portare con sé gli strumenti per informarli meglio su come eseguire questa procedura sui propri gattini”, ha detto Link la possibilità di partecipare all’estrazione di una carta regalo del valore di 100.

Il team spera di reclutare circa 60 coppie di animali adulti e i loro gattini, con gattini di età inferiore a 6 settimane (hanno diritto a partecipare anche le persone che prevedono di prendersi cura dei gattini di questa fascia di età entro le prossime quattro settimane). I gattini devono essere sani e non ancora sterilizzati. I potenziali volontari devono anche fornire le informazioni di contatto del proprio coordinatore/organizzazione assistenziale, poiché i ricercatori avranno bisogno dell’autorizzazione dell’organizzazione per condurre lo studio.

Chi è interessato può studiare Visita il link del sondaggio qui.