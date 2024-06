Stanno emergendo nuovi tipi di Covid. Quali sono i sintomi?

Ospedali del sud-ovest della Florida in aumento nei numeri di Covid

Cosa provoca la sensazione di stanchezza, dolore muscolare e congestione?

Anche se vuoi escludere il Covid-19, non farlo.

IL I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie affermano che 39 stati hanno segnalato casi di COVIDFlorida compresa.

I tassi di test positivi a livello nazionale sono aumentati a quasi il 7% rispetto al 5% della settimana precedente. Secondo il CDC, le visite al pronto soccorso ospedaliero per infezioni da COVID sono in aumento a livello nazionale.

Dati raccolti da Dipartimento della Sanità dello Stato E ciò che i professionisti medici vedono è un aumento delle infezioni.

Anche se al momento non è allarmante, gli esperti dicono che la situazione potrebbe cambiare con l’avanzare dell’estate.

Entrambi Lee Salute E NCHDue sistemi ospedalieri nel sud-ovest della Florida stanno registrando il maggior numero di casi.

Cosa dicono gli ospedali della contea di Lee e Collier?

“Come molti sistemi di assistenza sanitaria in tutto il paese, le strutture del Lee Health System hanno visto un piccolo ma significativo miglioramento nel numero di pazienti positivi al Covid in cerca di cure”, ha affermato in un rapporto il dottor Ian Konzenhauser, direttore medico del Lee County General Hospital. e-mail. .

Alla NCH, un’organizzazione no-profit privata nella contea di Collier, c’è stato un leggero aumento questa primavera, e questo potrebbe continuare fino all’estate, afferma Christopher Raphael, direttore esecutivo del reparto di terapia intensiva.

Le infezioni da Covid hanno rappresentato il 36% di tutte le conferme di laboratorio presso NCH a maggio, rispetto al 28% di aprile, ha affermato.

Cosa mostrano i numeri Covid della Florida?

Il dipartimento sanitario statale ha ripristinato la segnalazione settimanale dei casi all’inizio di quest’anno.

Le infezioni in tutto lo Stato sono state 8.927 casi nella settimana del 14 giugno, rispetto a 6.568 casi nella stessa settimana del 2023.

Nella contea di Lee ci sono stati 392 casi, mentre Collier ne aveva 210. Questi numeri sono il doppio rispetto a un anno fa; Lee ha avuto 259 casi nella settimana terminata il 16 giugno 2023. Collier aveva 92 anni.

La Florida ha avuto finora 195.793 casi quest’anno. Le statistiche per l’anno fino a giugno dello scorso anno non erano disponibili. L’anno scorso il numero totale di casi in tutto lo stato è stato di 583.014.

Che dire dei nuovi tipi e vaccini Covid?

Stanno emergendo nuove varianti del virus e il CDC riferisce che il ceppo KP.3 rappresenta il 33% delle infezioni a livello nazionale, seguito dal ceppo KP.2 con quasi il 21%. Un altro ceppo, LB. 1, rappresenta quasi il 18% delle infezioni.

Konzenhauser di Lee Health ha affermato che le ragioni dell’aumento dei casi in Florida potrebbero essere collegate a diversi fattori.

“Il Covid ha storicamente dimostrato un picco estivo, a causa dell’aumento dei viaggi e delle persone che trascorrono più tempo in casa per sfuggire al caldo”, ha affermato.

“Inoltre, i tassi di richiamo del vaccino sono diminuiti in modo significativo e KP.2, KP.3 e LB.1 hanno dimostrato di diffondersi più facilmente rispetto ai loro predecessori”, ha aggiunto.

Raphael, direttore esecutivo del reparto di terapia intensiva di NCH, ha riconosciuto che viaggiare in primavera e in estate, quando è probabile che le persone trascorrano più tempo con gli altri, aiuta a spiegare perché le infezioni sono in aumento.

Qual è l’ultimo aggiornamento sul vaccino?

Anche se gli americani potrebbero tenere il passo con i richiami del vaccino Covid, i numeri suggeriscono il contrario.

A metà maggio, il CDC ha riferito che il 23% degli adulti a livello nazionale aveva ricevuto un aggiornamento del vaccino da settembre. Il 42% degli adulti di età superiore ai 75 anni effettua iniezioni regolari.

Circa il 14% dei bambini di età compresa tra sei mesi e 17 anni è in regola con le vaccinazioni anti-Covid.

Una nota positiva, Konzenhauser ha affermato che non è stato dimostrato che le tre ultime varianti causino un’infezione più grave.

I sintomi possono includere febbre o brividi; Tosse, mal di gola, congestione, mal di testa, dolori muscolari, affaticamento e difficoltà respiratorie. Alcuni potrebbero sperimentare perdita del gusto o dell’olfatto, “nebbia” cerebrale e mal di stomaco.

Come posso essere sicuro di essere aggiornato sulle vaccinazioni?

Il 27 giugno, il CDC ha pubblicato un aggiornamento sui vaccini per questo autunno e inverno.

Raccomanda a tutti coloro che hanno più di 6 mesi di fare un vaccino di richiamo, indipendentemente dal fatto che siano stati vaccinati o meno in precedenza.

Il CDC sottolinea che il virus che causa il COVID-19 è in continua evoluzione e che la protezione dai vaccini diminuisce nel tempo.

“Ottenere il vaccino Covid-19 aggiornato 2024-2025 può ripristinare e migliorare la protezione contro i ceppi del virus che attualmente causano la maggior parte delle infezioni e dei ricoveri negli Stati Uniti”, ha affermato il CDC.