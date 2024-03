Strade Bianche Men Live – Pogacar, titolo gara esteso Pidcock

Aggiorna

Bronn viene catturato dal gruppo e non riesce a ricongiungersi ai primi dopo essere stato rintracciato dal suo meccanico. Un finale sfortunato per il pilota svizzero al comando, ma un rischio professionale alla Stradie Bianchi.

Non ci sono ancora altri attacchi da parte del Peloton, ma il gruppo è stato ristretto. Ci sono meno di 50 voli rimasti.

Brutte notizie per Nils Bruyne, che ha forato una gomma e si è ritirato dal gruppo di testa. Questo lascia solo 4 concorrenti all'intervallo.

In previsione di questi settori, il ritmo degli affari di Peloton sta accelerando. Il vantaggio del break era sceso a solo circa 1-30.

Siamo a soli 2 km dal Settore 5, Lucignano Dasso. Questo settore è particolarmente importante, in quanto con 11,9 km è il più lungo dell'intera giornata, seguito a ruota dal primo settore 4 stelle di giornata, Pieve a Salti.

Il successo di questa pausa ha stabilizzato la situazione delle corse. La squadra degli Emirati Arabi Uniti è guidata da Pogačar ed è felice di lasciarsi andare in vantaggio, che ora è sull'1-30. La prossima sezione sterrata non durerà altri 22 km.

Adesso è il momento della quarta prova su terra: La Piana, che viene valutata 2 stelle e prosegue per 64 km.

Il vantaggio del quartetto è ora di oltre 30 secondi. Questa potrebbe essere la nostra pausa per la giornata.

A loro si unisce Dion Smith (Intermarché – Wanty) e sono in vantaggio di circa 20 secondi.

Un nuovo trio ora forma un nuovo gruppo di testa, ed è potente: Lawson Craddock (Jayco-Alula), Mark Donovan (Q36.5) e Anders Haaland Johansson (Uno-X), che precedentemente era in attacco.

Sergio Samitier guida il gruppo sull'ex settore sterrato. Come puoi vedere, le strade sono asciutte e polverose e non c'è pioggia che causi fango.

E' ora del settore 2, Bagnaya. È più difficile del suo predecessore e ha una valutazione di 3 stelle su 5 in termini di difficoltà. Questo potrebbe essere il punto in cui la disconnessione diventa evidente.

Questo gruppo di pionieri ha raggiunto il primo dei quindici settori sterrati della giornata, Vidritta, ma non è sopravvissuto ed è stato respinto. Aspettiamo le prossime mosse.

Tra questi sette corridori c'è Toms Skujiņš. Considerando lo stato di forma mostrato durante la settimana nel weekend di apertura, quasi sicuramente non sarà ammesso in trasferta.

Per quanto riguarda le importantissime previsioni del tempo, da questa foto della gara femminile si può vedere che, sebbene il cielo sia asciutto al momento, ci sono alcune nuvole dall'aspetto minaccioso nel cielo. Se il cielo si aprisse, le strade sterrate diventerebbero bagni di fango, cambiando l’intera natura della gara. Ma le previsioni indicano che la pioggia resterà assente questo pomeriggio.

I corridori sono usciti dalla partenza non ufficiale ed sono entrati in zona neutra. Aspettiamo con ansia l'inizio ufficiale!

Oltre a Bogar, tra i favoriti c'è anche il campione in carica Tom Pidcock, mentre tra gli altri da tenere d'occhio ci sono il giovane talento in forma Lennert van Eetvelt, Ben Healy e Sepp Kuss, che si sta mettendo alla prova su strade acciottolate sconosciute. Per uno sguardo più dettagliato alle possibilità di ciascuno, leggi la nostra anteprima dei contendenti.