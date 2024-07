Studio: i ghiacciai nel campo di ghiaccio dell’Alaska si stanno sciogliendo a un ritmo “molto allarmante”.

I ghiacciai in un grande campo di ghiaccio dell’Alaska si stanno sciogliendo a un ritmo due volte più veloce di quello registrato più di dieci anni fa, e i ricercatori affermano che il tasso di perdita di ghiaccio è “estremamente allarmante”.

La ricerca è stata condotta da scienziati dell’Università di Newcastle nel Regno Unito e pubblicata su Comunicazioni sulla natura Martedì si è appreso che dal 2010 il volume del ghiaccio nel campo di ghiaccio di Juneau è diminuito in modo significativo rispetto ai decenni precedenti.

Il campo di ghiaccio di Juneau si trova a 2.000 piedi a nord di Juneau e si trova a cavallo del confine con la Columbia Britannica ed è il quinto campo di ghiaccio più grande del Nord America.

Immagine: un’aquila vola sopra il ghiacciaio Mandalan in Alaska, in una foto non datata. (Immagini in loop/Gruppo immagini universali tramite Getty)

I ricercatori hanno esaminato i dati storici per identificare tre periodi in cui il volume del ghiaccio è cambiato drasticamente.

Secondo lo studio, la quantità di perdita di ghiaccio nel campo di ghiaccio di Juneau è rimasta costante dal 1770 al 1979, perdendo tra 0,65 e 1,01 chilometri cubi all’anno. Nel secondo periodo, dal 1979 al 2010, il volume della perdita di ghiaccio è aumentato rispettivamente a 3,08 e 3,72 km3 all’anno.

Ciò che ha allarmato i ricercatori è che, secondo lo studio, la perdita di volume del ghiacciaio Juneau tra il 2010 e il 2020 è accelerata fino a 5,91 chilometri cubi.

“È incredibilmente preoccupante che la nostra ricerca abbia riscontrato una rapida accelerazione dall’inizio degli anni 2000 nel tasso di perdita dei ghiacciai nel campo di ghiaccio di Juneau”, ha detto martedì alla rivista Nature la dott.ssa Bethan Davies, leader dello studio e docente presso l’Università di Newcastle. .

Immagine: il campo di ghiaccio di Juneau e la sua evoluzione nel tempo. (Nature.com)

Davies ha spiegato perché la regione sta diventando meno vulnerabile allo scioglimento accelerato dei ghiacci a causa dei cambiamenti climatici.

“I campi di ghiaccio dell’Alaska – che sono per lo più campi di ghiaccio piatti su altipiani – sono particolarmente vulnerabili allo scioglimento accelerato quando il clima si riscalda perché la perdita di ghiaccio avviene su tutta la superficie, il che significa che è interessata un’area molto più ampia”, ha detto Davis.

Lo studio ha rilevato che dal 1770, 108 ghiacciai nel campo di ghiaccio di Juneau sono completamente scomparsi e le mappe del 2019 hanno mostrato che tutti i ghiacciai della regione si erano assottigliati.

“Mentre i ghiacciai sull’altopiano di Juneau continuano a sciogliersi e il ghiaccio si ritira a livelli più bassi e ad aria più calda, i processi di feedback che ciò mette in moto probabilmente impediranno ai ghiacciai di crescere nuovamente in futuro”, ha detto Davis, aggiungendo che ciò probabilmente spingerebbe i ghiacciai in su. “Oltre il punto di non ritorno verso una recessione irreversibile.”

