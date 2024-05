Super Micro non rispetta le stime dei ricavi trimestrali mentre le azioni aumentano, le azioni scendono del 10%

(Reuters) – Super Microcomputer, produttore di server di intelligenza artificiale, ha registrato martedì ricavi del terzo trimestre inferiori alle stime, penalizzato dalla carenza di alcuni componenti critici e dai dubbi sulla redditività di una nuova linea di server.

Mercoledì le azioni di Super Micro, che hanno più che triplicato il loro valore quest'anno, sono scese del 10% nelle negoziazioni pre-mercato.

La società con sede a San Jose, in California, che costruisce potenti server IA utilizzando chip di Nvidia, Advanced Micro Devices e altri, prevede ricavi del quarto trimestre superiori alle stime in quanto prevede una domanda stabile.

Ma durante la richiesta degli utili, gli analisti hanno tempestato i leader dell’azienda di domande sulla spesa per supportare la transizione verso una nuova generazione di chip Nvidia che richiedono raffreddamento a liquido e se quei nuovi server, che arriveranno sul mercato entro la fine dell’anno, avranno prezzi sufficientemente alti. Per aumentare i margini di profitto di Super Micro.

Il produttore di server di intelligenza artificiale è stato aggiunto all'indice S&P 500 il mese scorso.

Super Micro fa affidamento sulla propria tecnologia di raffreddamento a liquido interno per i propri server per guadagnare quote di mercato in un settore competitivo.

Il CEO Charles Liang ha detto agli analisti che la società ha pagato un premio per assicurarsi le forniture per costruire rapidamente quei server raffreddati a liquido nei prossimi trimestri, ma ha detto che i clienti finali pagherebbero solo un “premio molto piccolo” per quei vecchi server raffreddati ad aria. Server.

Le scorte alla fine del trimestre di marzo ammontavano a 4,12 miliardi di dollari, in aumento rispetto a 1,45 miliardi di dollari nell’anno fiscale terminato il 30 giugno 2023.

“Ciò danneggia il nostro flusso di cassa, ma non importa perché abbiamo bisogno di quell'inventario per le spedizioni del quarto trimestre”, ha affermato il direttore finanziario David Wiegand.

Ha aggiunto che Super Micro mira a rimanere entro l'intervallo di margine lordo compreso tra il 14% e il 17% nel lungo termine, sebbene alcuni analisti abbiano affermato che le previsioni trimestrali della società implicano margini inferiori a tale intervallo.

Secondo i dati LSEG, la società prevede che i ricavi del quarto trimestre oscilleranno tra 5,1 e 5,5 miliardi di dollari, rispetto alla stima media degli analisti di 4,89 miliardi di dollari.

“Se mancassero solo alcuni ingredienti chiave, avremmo potuto fornirne di più”, ha detto Liang.

La società ha aumentato le previsioni di vendita annuali da 14,7 miliardi di dollari a 15,1 miliardi di dollari dai 14,3 miliardi di dollari precedentemente annunciati a 14,7 miliardi di dollari.

Super Micro ha riportato utili rettificati di 6,65 dollari per azione nel primo trimestre, rispetto alle stime degli analisti di 5,78 dollari per azione.

Secondo i dati LSEG, i ricavi per il trimestre terminato il 31 marzo sono stati di 3,85 miliardi di dollari, rispetto alle stime di 3,95 miliardi di dollari.

Il margine di profitto lordo per il periodo di tre mesi è stato del 15,5%, in calo rispetto al 17,6% dell'anno precedente, in linea con le aspettative degli analisti.

