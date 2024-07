SVC Chaos è ora disponibile su Steam e uscirà la prossima settimana su PlayStation 4 e Nintendo Switch

Durante l’Evo 2024, è stato annunciato che SNK vs. Capcom: SVC Chaos per PlayStation 4, Nintendo Switch e Steam. Si scopre che il gioco è ora disponibile. Poco dopo, è stato annunciato che Kevin Rian avrebbe partecipato a Fatal Fury: City of the Wolves.











SNK contro Capcom: SVC Chaos è stato originariamente pubblicato nel 2003. Questo gioco di combattimento crossover uno contro uno comprendeva un totale di 36 personaggi di SNK e Capcom.



















Personaggi in SNK vs. Capcom: SVC Chaos include Terry Bogard, Kyo, Ryo, Mr. Karate, Yuri, Jez Howard, Mai Shiranui, Ryo, Ken, Akuma, Chun-Li, Zero, M-Bison, Dimitri e molti altri.









Secondo il SNK contro Capcom: SVC Chaos su SteamIl gioco viene venduto al dettaglio per $ 19,99.





SNK ha confermato che il gioco di combattimento multipiattaforma sarà rilasciato su altre piattaforme all’inizio della prossima settimana, con il lancio delle versioni PlayStation 4, Nintendo Switch e GOG previsto per lunedì 22 luglio.





All’inizio di quest’anno, è stato rivelato che Terry Bogard e Mai Shiranui di SNK si sarebbero uniti alla seconda stagione di Street Fighter 6 insieme a M. Payson ed Elena. L’uscita di Terry è prevista per l’autunno 2024, mentre per maggio è prevista una finestra di rilascio per l’inverno 2025.





La riedizione includerà SNK vs. Capcom: SVC Chaos offre anche il backtracking del netcode e le modalità torneo per migliorare l’esperienza online. Sono inclusi anche un visualizzatore di hitbox e una modalità galleria.





Sebbene i giochi di combattimento siano stati rilasciati tra Capcom e SNK, questa versione è stata una collaborazione guidata da SNK. Inutile dire che la notizia del ritorno di SNK vs. Capcom: SVC Chaos in questo modo è una buona notizia per chi spera in un Capcom vs. SNK 3 un giorno.





La SNK contro Capcom aveva precedentemente rilasciato l’originale tramite i pacchetti NeoGeo Pocket Color Selection contenenti giochi di combattimento e di carte, sebbene nessuno dei giochi di combattimento più grandi dell’azienda sia stato ancora ripubblicato.





Il produttore di SNK Yasuyuki Oda ha recentemente dichiarato di essere decisamente interessato a lavorare con Capcom in futuro, e anche i principali sviluppatori di Street Fighter hanno condiviso sentimenti simili riguardo alla realizzazione di futuri crossover tra Capcom e SNK, incluso un titolo nuovo di zecca.





Ciò aumenta notevolmente anche le possibilità di ottenere una nuova versione di Capcom vs. SNK 2 (e probabilmente anche il primo), che non è più disponibile per l’acquisto da quando la versione per PlayStation 2 è stata rilasciata sul PlayStation 3 Store senza gioco online o nuove funzionalità.





Con l’uscita di Marvel vs. Capcom Fighting Collection Entro la fine dell’anno, forse il Capcom vs. SNK Fighting Collection è il prossimo nella loro lista.









Insieme alla rivelazione a sorpresa, SNK ha anche annunciato che Kevin Rian si unirà a Fatal Fury: City of the Wolves, insieme a Vice e Mature come personaggi DLC speciali per King of Fighters 15 entro la fine dell’anno.











Ancora una volta, vedere Capcom e SNK disposti a collaborare è sicuramente un segnale promettente. Forse vedremo una maggiore collaborazione tra le due società se la riedizione andrà abbastanza bene.









