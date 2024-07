Taylor Swift inala un insetto, soffre di un malfunzionamento del pianoforte e lancia nuovi vestiti

Vittorio Zunino Celotto/TAS24/Getty Images per TAS Rights Management

Problemi di parassiti. Problemi con il pianoforte. Taylor Swift è stata costretta a smettere di esibirsi a causa di due incidenti inaspettati, ma divertenti, durante il suo concerto a Milano, in Italia, sabato e domenica (13 e 14 luglio).

“Ne ho ingoiato un altro”, ha detto seccamente Swift a una folla solidale sabato sera a Milano, dove ha accettato il suo destino quando un insetto le è volato in bocca mentre era sul palco per un segmento di canzone a sorpresa a San Siro.

La pop star – che non era estranea all’incontro con un bug durante il suo massiccio tour che si è fatto strada in diversi luoghi aperti – non è rimasta sorpresa. “Sapevo che sarebbe successo perché ci sono molti insetti qui stasera”, ha detto alla folla, facendo una pausa per un momento e poi spiegando il protocollo: “Ho solo bisogno di tossire un po’”.

Era seduta davanti al pianoforte e suonava un pezzo piuttosto triste e arrabbiato rosso– Un mash-up di “I Almost Do” e “The Moment I Knew”, quando l’insetto invadente è stato coinvolto nella sua arte.

Questa combinazione di tasti sabato era seguita a “The 1″/”Wonderland” alla chitarra acustica. (“Non l’ho mai fatto prima nel reparto vocale”, ha rivelato Swift di “The 1”, la traccia di apertura del suo album folcloreLa canzone era stata sulla scaletta del tour da headliner di Eras, ma ha perso il suo posto quando Swift ha rielaborato lo spettacolo di lunga data per includere selezioni dal suo album più recente, la raccolta di 31 canzoni. Sezione dei poeti torturati(Che rimase al numero uno nella classifica degli album di Billboard 200 per la dodicesima settimana.)

Domenica, la sorpresa della chitarra acustica di Swift è stata un medley di “Mr. Perfectly Fine” e “Red”, e la sorpresa del pianoforte di domenica sera è stata “Getaway Car” con “Out of the Woods”, che sperava gli sarebbe piaciuta. Il pubblico milanese ne è entusiasta, ma non va molto lontano in questa canzone prima di notare che qualcosa non va bene con il pianoforte.

“Sai una cosa, finalmente l’abbiamo rotto. Finalmente abbiamo rotto questa cosa”, ha scherzato Swift mentre un membro del suo team tecnico l’ha aiutata rapidamente a risolvere il problema utilizzando lo strumento Eras.

La star ha avuto difficoltà a chiudere la parte superiore della canzone, ma una volta chiusa ha festeggiato: “Ce l’ho fatta!” “No, niente di buono inizia in un’auto per la fuga”, ha gridato, e con un sorriso è tornata a “Getaway Car”, ricominciando dalla sua battuta di apertura.

Tra le sorprese in programma da Milano che hanno fatto parlare i fan per tutto il fine settimana, Swift ha debuttato con tre outfit del suo tour Eras: nuovi abiti per lei Impavido E Poeti torturati Era la festa del sabato e un nuovo vestito per lo spettacolo parla ora Momento domenica.

A ImpavidoHa abbellito il palco con uno scintillante abito nero e oro di Roberto Cavalli (nella foto all’inizio di questo articolo e nel breve video del concerto qui sotto) che era appropriato per una parte così grande dello spettacolo. Il nuovo look ci riporta all’estetica di Swift reputazioneI fan hanno notato che sentono un po’ Gatsby e art deco nel design, ricordando Swifts Questo vestito proviene dal tour Rep.

Nuovo Swift Poeti torturati L’outfit nella foto sotto ha lo stesso design del suo outfit precedente, ma con parole diverse avvolte attorno alla gonna. Invece dei testi dell’album “Fortnight”, la versione aggiornata dell’abito corsetto bianco di Vivienne Westwood presenta i testi della canzone angosciante di Swift “Who’s Afraid of Little Old Me?” “Dovrebbe esserlo”, ricorda a chi guarda lo spettacolo.

Domenica, Swift ha eseguito “Enchanted”, l’unica canzone che ha eseguito. parla ora Song ha un posto permanente nella collezione Eras, vestita con un nuovo abito di un colore che può essere descritto come parla ora viola. (Dai un’occhiata alla raccolta dei fan delle foto glamour di Swift parla ora Collezione di abiti (Dal Giro dei secoli.)

Guarda i momenti salienti del fine settimana di Swift a Milano nelle clip della performance della canzone a sorpresa qui sotto. Nel prossimo tour europeo la cantante visiterà la Germania, dove porterà il suo Eras Tour estivo nelle città di Gelsenkirchen, Amburgo e Monaco.