Tel Aviv, Israele: Gli Houthi nello Yemen rivendicano la responsabilità dell’attacco di droni vicino alla filiale dell’ambasciata americana

Venerdì, i ribelli Houthi nello Yemen hanno rivendicato la responsabilità di un bombardamento mortale di droni tel Aviv, L’ultimo attacco del gruppo affiliato all’Iran, che secondo lui è una risposta alla guerra di Israele contro Hamas a Gaza.

Funzionari dell’emergenza e polizia israeliana hanno riferito che l’esplosione, avvenuta in una zona centrale che comprende diverse missioni diplomatiche, tra cui una filiale dell’ambasciata americana, ha ucciso un uomo di 50 anni e ferito almeno altre 10 persone.

Il portavoce degli Houthi Yahya Saree ha affermato che la “grande operazione militare” è stata effettuata con successo con un nuovo drone in grado di “aggirare i sistemi di intercettazione del nemico”.

Sarie ha aggiunto: “Continueremo a bombardare questi obiettivi in ​​risposta ai massacri del nemico e ai crimini quotidiani contro i nostri fratelli nella Striscia di Gaza”, sottolineando che “le nostre operazioni non si fermeranno finché non fermeremo l’aggressione e non toglieremo l’assedio al popolo palestinese”. nella Striscia di Gaza.”

Questa è la prima volta che Tel Aviv, il centro commerciale di Israele, viene attaccata da un drone in un attacco di cui gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità. I ribelli yemeniti hanno regolarmente preso di mira Israele con droni e missili dall’inizio della guerra del paese contro Hamas, e la maggior parte di questi missili sono stati intercettati dalle difese israeliane.

Venerdì, in un briefing televisivo, il portavoce delle forze di difesa israeliane Daniel Hajari ha detto che i militari sospettavano che il drone fosse un Sammad 3 di fabbricazione iraniana, lanciato dallo Yemen, sviluppato per estenderne la portata.

Ha aggiunto che un altro drone è stato intercettato fuori dal territorio israeliano a est contemporaneamente all’attacco, aggiungendo che Israele sta ora lavorando per sviluppare le sue difese aeree e aumentare le pattuglie aeree ai suoi confini.

Ricardo Moraes/Reuters Un investigatore esamina una finestra danneggiata in un edificio sul luogo di un’esplosione a Tel Aviv il 19 luglio 2024.

Un ufficiale militare israeliano ha affermato che il sistema di difesa aerea israeliano ha rilevato il drone, ma non è stato intercettato a causa di un “errore umano”. Il funzionario ha aggiunto che l’aereo era armato con una testata ed è caduto su un edificio residenziale, senza fornire ulteriori dettagli sul carico utile dell’ordigno.

Il funzionario non ha fornito dettagli sulla natura dell’errore umano, ma ha osservato che i sistemi di difesa aerea israeliani non sempre operano in modo indipendente.

Ad esempio, il sistema di difesa Iron Dome può funzionare in modalità manuale, in cui il radar rileva e traccia le minacce in arrivo, ma necessita dell’input dell’operatore prima di lanciare un missile intercettore.

Il funzionario ha detto che i militari non credevano che ci fossero altre minacce imminenti.

L’IDF ha affermato in precedenza che “secondo le indagini preliminari, le sirene non erano state attivate” durante l’incidente.

L’esplosione è avvenuta a circa 100 metri (330 piedi) dal complesso della filiale dell’ambasciata americana, secondo un’analisi della CNN delle immagini satellitari open source della scena.

Il Dipartimento di Stato americano ha affermato che non ci sono stati danni alla missione diplomatica americana e non ci sono segnalazioni di feriti tra dipendenti americani o “impiegati locali”.

“Siamo in stretto contatto con le autorità israeliane per indagare a fondo sulla fonte dell’esplosione e sul suo obiettivo”, ha detto il portavoce, aggiungendo che l’ambasciata a Gerusalemme e la sua filiale a Tel Aviv sono pronte a fornire assistenza consolare ai cittadini americani.

L’autorità israeliana per le emergenze, Magen David Adom, ha affermato che le squadre di emergenza sono intervenute a un “oggetto” esploso in Shalom Aleichem Street.

Roy Klein, un paramedico dell’American Self-Defense Association, ha detto che il defunto aveva gravi ferite. L’associazione ha aggiunto che almeno quattro dei feriti sono stati feriti da schegge.

Ricardo Moraes/Reuters Una persona scende le scale di un edificio danneggiato da un’esplosione a Tel Aviv il 19 luglio 2024.

Il ministro della Sicurezza nazionale israeliano di estrema destra Itamar Ben Gvir e il leader dell’opposizione Yair Lapid hanno criticato il governo israeliano per la sua incapacità di proteggere il paese.

Lapid ha affermato sui social media che l’attacco dimostra che il governo “non può garantire la sicurezza ai cittadini israeliani”.

“Non ci sono politiche, né piani, e tutte le pubbliche relazioni e le discussioni ruotano su se stesse”, ha detto.

Ben Gvir ha affermato che l’attacco a Tel Aviv e in altre zone di Israele è “la ragione esatta per cui ho insistito per essere attorno al tavolo per determinare la politica di Israele”.

Lo scorso giugno, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sciolto il consiglio di guerra del paese dopo che l’ex membro del consiglio di guerra Benny Gantz aveva annunciato il suo ritiro dal consiglio, e Ben Gvir aveva chiesto di entrarvi.

Il gruppo Houthi ha lanciato attacchi contro obiettivi americani e navi commerciali nel Mar Rosso da quando Israele ha lanciato l’invasione di Gaza in seguito all’attacco di Hamas contro Israele il 7 ottobre, che ha ucciso più di 1.200 persone e ne ha rapite più di 250.

Israele Attacco aereo e terrestre Secondo le autorità palestinesi, la recente guerra israeliana a Gaza ha provocato la morte di oltre 38.000 persone nella Striscia. La guerra ha portato anche allo sfollamento di quasi tutta la popolazione della Striscia di Gaza, che contava più di due milioni di persone, ha ridotto in macerie vaste aree della Striscia di Gaza e ha scatenato una massiccia crisi umanitaria.

La guerra ha anche fatto temere un conflitto regionale più ampio, con le potenziali conseguenze di ulteriori sofferenze umane e shock per l’economia globale. Ad esempio, gli attacchi Houthi nel Mar Rosso hanno costretto alcune delle più grandi compagnie petrolifere e di navigazione del mondo a sospendere il traffico attraverso una delle principali vie navigabili del mondo. Le più importanti rotte commerciali marittime.

Il portavoce Houthi, Saree, ha affermato che l’operazione che ha preso di mira Tel Aviv è stata effettuata con un nuovo drone chiamato “Yafa” che può “aggirare il sistema di intercettazione del nemico e (operare) con tecnologie avanzate”. Non rilevabile dai radar“.”

Fabian Haines, ricercatore in difesa e analisi militare presso l’International Institute for Strategic Studies di Londra, Scritto su X Le accuse degli Houthi non dovrebbero essere prese sul serio.

“In generale, le affermazioni degli Houthi sono un mosaico di affermazioni, a volte sono accurate, a volte sono esagerate e talvolta sono semplici invenzioni”, ha scritto, aggiungendo che “le loro affermazioni fattuali dovrebbero essere prese con molta maggiore cautela rispetto a quelle dell’Iran. .” O Hezbollah libanese.

Ha detto che il drone utilizzato nell’attacco a Tel Aviv era probabilmente un Sammad, “un drone Houthi a lungo raggio” che è già stato utilizzato negli attacchi contro Israele, ma con un motore più potente.

Per gli Houthi, ha scritto, espandere la portata dei droni sarebbe interessante “perché consentirebbe loro di colpire obiettivi più lontani, volare su percorsi che evitano le difese nemiche e attaccare da angolazioni inaspettate”.

Ahmed Naji, analista senior sugli affari yemeniti presso l’International Crisis Group, un think tank con sede a Bruxelles, ha detto alla CNN che gli Houthi probabilmente trarrebbero beneficio dall’attacco, soprattutto perché le difese israeliane non sono riuscite a intercettarlo.

“Sfrutteranno questo, non solo all’interno dello Yemen ma anche fuori dallo Yemen”, ha detto Naji, aggiungendo che l’attacco è avvenuto prima delle marce settimanali del gruppo ribelle, che si tengono ogni venerdì a sostegno di Gaza nelle città yemenite controllate dagli Houthi. Ha detto che l’attacco “dà slancio” a queste marce.

L’attacco di droni di venerdì a Tel Aviv arriva dopo che gli Houthi avevano affermato all’inizio di questo mese di aver preso di mira le navi nel porto israeliano di Haifa con una serie di droni in operazioni militari congiunte con le milizie appoggiate dall’Iran con sede in Iraq.

L’esercito israeliano disse all’epoca alla CNN di non essere a conoscenza di un simile incidente.

Questa storia è stata aggiornata con ulteriori sviluppi.