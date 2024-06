Tendenza “niente Xbox” mentre i fan abbandonano la line-up Marvel vs. Capcom oltre le console Microsoft

L’annuncio della Marvel vs. Capcom Fighting Collection durante il Nintendo Direct ha deliziato i fan dei giochi di combattimento, soprattutto perché porta l’amatissimo Marvel vs. Capcom 2 sulle console moderne per la prima volta dopo anni. Ma mentre la collezione arriverà su Switch, PlayStation 4 e PC, la decisione di saltare completamente Xbox ha causato reazioni negative.

Capcom ha fatto il suo annuncio senza offrire una spiegazione per la decisione di saltare Xbox, e la società ha rifiutato di commentare quando è stata contattata da IGN. Ciò avviene nonostante Capcom abbia annunciato lo stesso giorno che avrebbe portato due giochi di Ace Attorney Investments su Switch, PS4 e PC tramite Steam. E Xbox One è in un gruppo simile. In effetti, la serie Marvel vs. Capcom ha una lunga storia sulle piattaforme Xbox; Lo stesso Marvel vs. Capcom 2 è stato lanciato su Xbox nel 2002 e di nuovo su Xbox 360 tramite Xbox Live Arcade nel 2009, e il gioco finale della serie, Infinite, è stato lanciato su Xbox One nel 2017.

I possessori di Xbox hanno reagito alla notizia con un misto di sconcerto e rabbia. Il contraccolpo è stato abbastanza forte da far sì che la frase “No Xbox” si diffondesse sui social media, e ci sono commenti arrabbiati anche sui subreddit di Xbox e su Discords. Un editore ha detto: “Ho uno Switch, ma gioco a tutti i miei giochi di combattimento su Xbox usando il mio arcade stick. È un successo assoluto che non arrivi su Xbox, soprattutto considerando l’annuncio di Ace Attorney Investments per Xbox.

È un successo assoluto che non arrivi su Xbox, soprattutto considerando l’annuncio di Ace Attorney Investments per Xbox.

Un altro ha aggiunto: “L’altro gruppo Capcom annunciato alla presentazione (Ace Attorney Investments) arriverà su Xbox, quindi chiaramente non sono contrari a mettere i loro giochi sulla console. Allora perché MvC non arriverà? So che sono in minoranza qui, ma lo comprerei in un batter d’occhio,” Ci devono essere qualche migliaio di persone in più come me, e ora non avremo l’opportunità di farlo.

Stavo esagerando finché non ho visto che non esisteva una versione Xbox, perché no??? Un gioco come Marvel VS Capcom dovrebbe essere disponibile su quante più piattaforme possibile. Anche le precedenti raccolte Capcom sono sempre state su Xbox, perché è diverso? https://t.co/Eed0MdUNYT pic.twitter.com/OdDXqoTfy9 – Bella Drive 🐯 Xbox Girlie 💚 (Bella_Drive) 18 giugno 2024

Senza una spiegazione da parte di Capcom, i fan possono speculare sul motivo per cui Marvel vs. Capcom Fighting Collection ha saltato le console Xbox. Alcuni credono È il risultato del degrado del motore MT Framework di Capcom su Xbox One. Come molti hanno sottolineato, questo spiegherebbe perché anche altre raccolte Capcom, come Megaman Battle Network Legacy Collection e Monster Hunter Stories, sono state saltate su Xbox One. Alcuni hanno la sensazione che Capcom abbia deciso che non valeva il tempo, l’energia e le risorse necessarie per portare i propri kit MT Framework su Xbox One, ma ancora una volta, senza una parola da parte di Capcom, al momento si tratta solo di speculazioni.

Sto iniziando a credere alla teoria “MT Framework per Xbox One”. Spiega tutti i bypass per quella piattaforma. Grande asso avvocato – MT

Storie di Monster Hunter – MT

Negozi di Monster Hunter 2 – Monte

Mega Man Battle Network – Sconosciuto

Collezione Marvel vs. Capcom – Forse MT https://t.co/16fDuJFI5a – Gomuncher (@gomuncher) 18 giugno 2024

E così, la reazione negativa continua, rovinando quella che potrebbe essere l’eccitazione globale per il tanto atteso ritorno di alcuni dei migliori giochi di combattimento crossover mai pubblicati.

Wesley è il redattore delle notizie del Regno Unito di IGN. Puoi trovarlo su Twitter all’indirizzo @wyp100. Puoi contattare Wesley a wesley_yinpoole@ign.com o in via confidenziale a wyp100@proton.me.