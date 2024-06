Tentativo di colpo di stato in Bolivia: generale arrestato, l’esercito fugge dal palazzo

LA PAZ, Bolivia (AP) – Mercoledì veicoli blindati hanno sfondato le porte del palazzo del governo della Bolivia mentre il presidente chiamava, guidato da un alto generale che aveva promesso di “ripristinare la democrazia”. Un tentativo di cospirazionePoi si è ritirato rapidamente: l’ultima crisi nel paese sudamericano Affrontare una guerra politica e una crisi economica.

Nel giro di poche ore, la nazione di 12 milioni di abitanti fu testimone di una scena in rapido movimento in cui le truppe sembravano prendere il controllo del governo del presidente Luis Arce. Ha promesso di resistere e ha nominato un nuovo comandante militare che ha immediatamente ordinato alle truppe di ritirarsi.

I soldati si ritirarono presto, accompagnati da una fila di veicoli militari, ponendo fine alla ribellione dopo tre ore. Centinaia di persone I sostenitori dell’Ars Poi si è precipitato attraverso la piazza antistante il palazzo, sventolando le bandiere boliviane e cantando l’inno nazionale.

Il ritiro delle truppe è seguito all’arresto del capo militare, generale Juan José Zunica, dopo che il procuratore generale aveva aperto un’indagine.

Mercoledì, veicoli blindati hanno sfondato le porte del palazzo del governo della Bolivia mentre il presidente Luis Arce ha dichiarato che il paese stava affrontando un tentativo di colpo di stato, rimanendo fermo e esortando la gente a mobilitarsi.

Oltre al ministro del governo Eduardo del Castillo, Zuniga, ex vice ammiraglio della Marina. Juan Arnes Salvador ha detto di essere stato arrestato.

“Qual era l’obiettivo di questo gruppo? L’obiettivo era rovesciare il potere democraticamente eletto”, ha detto del Castillo ai giornalisti annunciando gli arresti.

Mercoledì sera, il ministro della Difesa Edmundo Novillo ha detto che “tutto è sotto controllo”. Circondato da nuovi leader militari nominati da Arce, Novillo ha detto che la Bolivia vive in una “cospirazione fallita”.

L’apparente tentativo di colpo di stato arriva mentre il paese affronta mesi di tensioni e lotte politiche tra Arce e il suo alleato di un tempo, l’ex presidente di sinistra Evo Morales, che controlla il partito al governo. Anche questo è avvenuto nel mezzo di una grave crisi economica.



I sostenitori del presidente Luis Arce inseguono i soldati in fuga da Plaza Murillo dopo un fallito tentativo di colpo di stato a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Garita)

Questi conflitti hanno vanificato gli sforzi del governo per affrontare la crisi economica. Ad esempio, gli alleati di Morales al Congresso hanno costantemente ostacolato gli sforzi di Arce per garantire un prestito per alleviare parte della pressione.

Zuniga ha osservato che c’è stato un congelamento durante la ribellione, dicendo ai giornalisti che i militari erano stanchi delle lotte intestine e stavano cercando di “ripristinare la democrazia”.

“Stiamo ascoltando il grido della gente, perché per molti anni una élite ha controllato il Paese”, ha detto, “i politici stanno distruggendo il Paese: guardate in cosa ci troviamo, in quale crisi si trovano loro. Dentro”.

“Le forze armate vogliono ripristinare la democrazia e renderla una vera democrazia”, ​​ha detto.

Una crisi in rapida espansione è iniziata nel tardo pomeriggio quando le strade di La Paz hanno cominciato a riempirsi di soldati. Ars ha twittato che lo schieramento delle truppe era irregolare, e lui e altre figure politiche hanno subito avvertito di un tentativo di colpo di stato.



Il presidente boliviano Luis Arce alza il pugno circondato da sostenitori e media fuori dal palazzo del governo a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Garita)

Eppure l’apparente tentativo di spodestare il presidente in carica sembrava mancare di un sostegno significativo, e perfino i rivali dell’Ars hanno serrato i ranghi per difendere la democrazia e respingere la rivolta.

In un colpo di scena, Zúñiga ha detto ai giornalisti nei commenti prima del suo arresto che Arce aveva detto al generale di attaccare il palazzo come mossa politica. “Il presidente mi ha detto: ‘La situazione è molto brutta, molto complicata. È necessario preparare qualcosa per aumentare la mia popolarità'”, ha detto Zuniga.

Zúñiga ha detto di aver chiesto ad Ars “di eliminare i veicoli blindati?” chiese. Ars rispose: “Portateli fuori”.

Il ministro della Giustizia Ivan Lima ha negato le affermazioni di Zuniga, dicendo che il generale mentiva e cercava di giustificare le sue azioni e che avrebbe dovuto affrontare la giustizia.

I pubblici ministeri chiederanno una pena massima da 15 a 20 anni di carcere per Zuniga, ha detto Lima tramite il sito di social media X, per “aver attaccato la democrazia e la costituzione”.

La scena ha scioccato i boliviani, non estranei ai disordini politici; Morales è stato estromesso dalla presidenza nel 2019 a seguito di una precedente crisi politica.

Mercoledì, mentre la crisi si svolgeva, Ars ha affrontato Zunica nel corridoio di un palazzo, come mostrato in un video dalla televisione boliviana. “Sono il vostro capitano e vi ordino di ritirare i vostri soldati, non permetterò questa disobbedienza”, ha detto Arce.

Affiancato dai ministri, ha aggiunto: “Eccoci, saldamente a Casa Grande, per fronteggiare qualsiasi tentativo di colpo di stato. Il popolo boliviano deve organizzarsi.



I sostenitori del presidente Luis Arce inseguono i soldati in fuga da Plaza Murillo dopo un fallito tentativo di colpo di stato a La Paz, Bolivia, mercoledì 26 giugno 2024. (AP Photo/Juan Garita)

Meno di un’ora dopo, Ars ha annunciato i nuovi capi dell’esercito, della marina e dell’aeronautica tra le grida dei sostenitori e ha ringraziato la polizia del paese e gli alleati regionali per essere stati al suo fianco. Ars ha detto che le truppe insorte contro di lui stavano “macchiando l’uniforme” dell’esercito.

“Ordino a tutti i mobilitati di tornare alle loro unità”, ha detto il nuovo capo dell’esercito Jose Wilson Sanchez “Nessuno vuole le immagini che vediamo nelle strade”.

Poco tempo dopo, veicoli blindati sono usciti dalla piazza, seguiti da centinaia di combattenti militari, e la polizia in tenuta antisommossa ha allestito barricate fuori dal palazzo del governo.

L’incidente ha suscitato l’indignazione di altri leader regionali, tra cui l’Organizzazione degli Stati Americani, il presidente cileno Gabriel Boric, il presidente dell’Honduras e gli ex leader boliviani.

Gustavo Flores-Macias, professore di governo e politiche pubbliche con specializzazione in America Latina alla Cornell University, ha affermato che è importante che i leader e le organizzazioni mondiali condannino il tentativo di colpo di stato man mano che si sviluppano gli sviluppi.

“Se permettiamo l’ingerenza dell’ordine costituzionale in Bolivia, ciò avrà un effetto dimostrativo”, ha detto Flores-Macias all’Associated Press in un’intervista da New York. “Se andasse bene in Bolivia, potrebbe mandare il segnale che ciò può accadere anche altrove.”

Le proteste si sono intensificate negli ultimi mesi mentre la Bolivia si è trasformata dall’economia in più rapida crescita del continente due decenni fa a una delle più povere.

Arce e Morales stanno combattendo per il futuro del Movimento per il Socialismo scissionista della Bolivia, noto con l’acronimo spagnolo MAS, in vista delle elezioni del 2025.

Dopo il caos di mercoledì, i media locali hanno mostrato che i boliviani facevano scorta di cibo e altri beni di prima necessità nei supermercati, preoccupati per quello che sarebbe potuto accadere dopo.

Ma rivolgendosi ai sostenitori fuori dal palazzo presidenziale, il vicepresidente del paese, David Chochuanga, ha promesso che “il popolo boliviano non permetterà mai più tentativi di colpo di stato”.

Janetsky ha riferito da Città del Messico e Anita Snow ha contribuito a questo rapporto da Phoenix, Arizona.