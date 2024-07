Teresa Giudice è sotto accusa per aver realizzato male il photoshop con Larsa Pippen

Teresa Giudice È stata severamente criticata per una foto che ha pubblicato e che è stata classificata come il “peggior Photoshop” di sempre.

Quindi sembrava abbastanza innocente… Teresa pubblica una sua foto con Larsa Pippen Augura un felice compleanno alla sua collega star dei reality. Ancora una volta abbastanza innocente…immagine in riva all’oceano.

Titolo… “Buon compleanno al mio amico @larsapippen augurandoti tutto il meglio per il futuro. Ti amo 💕.”

Ebbene, i follower del TG hanno subito notato che i contorni attorno ai loro corpi sembravano essere stati rubati da un’altra foto. Sembra anche che non fossero insieme nella sabbia.

Un altro, un po’ più brutale… “Ehi tesoro, non puoi andare in spiaggia?”

A Teresa non sono piaciuti i commenti, quindi ha disabilitato i commenti ma ha mantenuto la foto.

Non è la prima volta che Teresa prova qualcosa di nuovo… è ossessionata dal fotoritocco, ma è uguale per tutti. Alcune persone sembrano essere in grado di farlo meglio di altri…