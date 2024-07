Terrell Davis afferma di essere stato “trattato come un detenuto” quando è stato ammanettato su un aereo della United Airlines dopo aver chiesto del ghiaccio

CNN

—



Terrell Davis Lui e la sua famiglia non vedevano l’ora di trascorrere una vacanza in California quando il membro della Hall of Fame della NFL fu bloccato e fatto scendere da un aereo della United Airlines, senza una ragione apparente.

“Sono stato privato della mia dignità. Ero impotente. Non potevo fare nulla”, ha detto mercoledì il due volte campione del Super Bowl a Erin Burnett della CNN.

L’incidente è avvenuto sabato al termine di un volo da Denver a Orange County, in California. Davis, 51 anni, stava viaggiando con la moglie, i due figli e una figlia quando uno dei figli ha chiesto una tazza di ghiaccio durante il servizio delle bevande, ha scritto Davis sulla sua pagina Twitter. Instagram“L’assistente di volo non ha ascoltato la sua richiesta oppure lo ha ignorato e ha continuato a oltrepassare la nostra fila”, si legge nel post.

“Ho allungato la mano con calma e ho dato una pacca gentile sul braccio (del dipendente) per attirare la sua attenzione e ordinare nuovamente una tazza di ghiaccio per mio figlio”, ha scritto Davis.

“Non picchiarmi”, ha gridato abbandonando il carrello e avvicinandosi rapidamente alla parte anteriore dell’aereo. Mi sono sentito confuso, così come i passeggeri davanti a me che hanno assistito a questo scambio. Non ho pensato ad altro se non a quello questo dipendente è stato estremamente scortese e palesemente sbagliato nell’accusarmi di averlo picchiato.

Davis ha detto di non aver visto né interagito con l’assistente di volo per il resto del volo. Dopo che l’aereo è atterrato a Orange County, il pilota ha chiesto ai passeggeri di rimanere ai loro posti, e gli agenti dell’FBI e le forze dell’ordine si sono recati al posto di Davis, gli hanno messo le manette e lo hanno fatto scendere dall’aereo – una scena “registrata da diversi passeggeri, ” ha scritto.

“I miei figli erano lì. Mia figlia era lì. Mia moglie era lì. Mi chiedo cosa stia succedendo. Non mi hanno fatto alcuna domanda. Non ho nemmeno avuto la possibilità di spiegarlo”, ha detto alla CNN.

La moglie di Davis, Tamiko Davis, ha detto che sa che suo marito non può nemmeno chiedersi perché è stato ammanettato e portato via.

“Terrell lo sa meglio. Sfortunatamente, storicamente, in situazioni come questa, non puoi chiedere di interagire con le forze dell’ordine come un uomo di colore”, ha detto alla CNN. “Quindi, grazie a Dio, mio ​​marito ha la capacità, la classe e la comprensione di sapere che in quel momento, tutto ciò che poteva fare era sedersi lì, obbedire ed essere umiliato davanti ai suoi figli e a 200 persone… comunque molte persone erano su quell’aereo. Non gli hanno dato altre opzioni.”

La moglie e i figli furono lasciati “a se stessi”.



Davis ha detto che si sforza di essere un modello positivo per i suoi figli e di insegnare loro a fare la cosa giusta, il che rende la scena in cui viene portato via in manette ancora più dolorosa.

“Abbiamo fatto la cosa giusta. Non abbiamo fatto nulla. Eppure mi sono ritrovato ammanettato, portato giù dall’aereo e trattato come un condannato a morte”, ha detto Davis.

Mercoledì scorso sua moglie ha detto al programma “Good Morning America” ​​della ABC che dopo che Davis è stato fatto scendere dall’aereo, “siamo stati lasciati a noi stessi su un volo mentre tutti ci guardavano”.

“Durante l’interrogatorio, gli agenti hanno giustamente stabilito che l’assistente di volo era stato inesatto nelle sue accuse, e gli agenti hanno offerto profonde scuse”, scrisse in seguito Davis.

“Abbiamo sospeso l’assistente di volo mentre esaminiamo da vicino la questione”, ha detto United Airlines in una e-mail alla CNN lunedì sera.

“Questo chiaramente non è il tipo di esperienza di viaggio che ci sforziamo di fornire e abbiamo contattato il team del signor Davis per scusarci”, si legge nell’e-mail della United Airlines.

Davis ha detto in una dichiarazione alla GMA mercoledì mattina che sta ancora aspettando scuse dirette da United Airlines.

Ha detto alla ABC: “Non mi hanno contattato per scusarmi. Hanno contattato i miei avvocati, ma non ho ricevuto loro risposta direttamente. Questo è un problema per me”.

La CNN ha contattato la United Airlines per un commento sulle dichiarazioni di Davis di mercoledì. “Non abbiamo nulla di nuovo da condividere con voi”, ha detto il dipartimento delle relazioni con i media della United Airlines.

“Ci atteniamo a standard diversi.”



I Davis hanno detto di non essere sicuri della razza dell’assistente di volo. Ma hanno detto che gli uomini neri sono spesso trattati in modo diverso – e allevano i loro figli affinché diffidino di questa dura realtà.

“L’esperienza traumatica dei miei due figli, mia figlia e mia moglie che mi guardavano in manette non può essere annullata, senza un giusto processo o alcuna spiegazione”, ha scritto Davis su Instagram.

“Sentivo che questo non sarebbe accaduto se fossi una persona bianca. È così che mi sentivo. Che sia vero o no è una conversazione diversa”, ha detto Davis alla CNN.

L’FBI di Los Angeles ha riconosciuto lunedì che agenti e partner delle forze dell’ordine hanno risposto a una segnalazione di un incidente con un volo atterrato sabato all’aeroporto John Wayne di Orange County. La persona presa in custodia per essere interrogata “ha collaborato con le forze dell’ordine ed è stata rilasciata per continuare il suo viaggio”, ha detto l’FBI.

L’FBI non fornisce dettagli sugli incidenti o nomi di persone che potrebbero essere state interrogate a meno che non vengano mosse accuse pubbliche, ha detto la portavoce dell’FBI Laura Imiller.

“Quello che è successo sul volo è a dir poco orribile e inquietante”, ha detto questa settimana alla CNN Parker Steinar, socio amministratore dello studio legale con sede a Chicago che rappresenta Davis.

“Abbiamo in programma di indagare a fondo sugli eventi accaduti e stiamo comunicando attivamente con United Airlines su questo argomento”, ha scritto Steinar.

Ora, invece di trascorrere le vacanze con i suoi figli, Davis sta usando la sua influenza per aumentare la consapevolezza sugli abusi e, si spera, “fare la differenza”, ha detto a “GMA”.

Come uno dei soli otto giocatori nella posizione di running back Ha corso per oltre 2.000 yard in una stagione NFLDavis giocò sette stagioni nella NFL, tutte con i Broncos, dal 1995 al 2001, aiutando i Broncos a vincere due campionati del Super Bowl nel gennaio 1998 e nel gennaio 1999.

E’ stato nominato miglior giocatore Da quella prima partita, Correre per 157 yard e segnare tre punti Nella vittoria per 31-24 dei Broncos sui Green Bay Packers. Il tre volte Pro Bowler è stato inserito nella Pro Football Hall of Fame nel 2017.

Ma nonostante la sua fama, Davis ha detto che lui e altri uomini di colore vengono spesso trattati in modo diverso.

Davis vuole che i suoi figli mantengano una mente aperta se sentono di essere visti in modo diverso: “Cerco sempre di esaminare una lista di cose che potrebbero accadere, e cerco sempre di usare la razza come l’ultima cosa possibile”, ha detto Davis CNN.

“Ma io dico sempre loro: ciò che vale per tutti gli altri non vale per voi”, ha detto. “Cerchiamo sempre di insegnare loro che ci sono delle conseguenze, ma li imponiamo a uno standard diverso”.

Jason Hanna, Raja Razik, Cindy von Kidneau e Kelly McCleary della CNN hanno contribuito a questo rapporto.