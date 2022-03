Terremoto in Giappone: un terremoto di magnitudo 7,3 colpisce la costa al largo della prefettura di Fukushima

Un allarme tsunami è stato emesso per le prefetture di Fukushima e Miyagi nel Giappone orientale in seguito al terremoto, il cui epicentro iniziale era a una profondità di 60 chilometri (37 miglia), secondo l’Agenzia meteorologica giapponese.

L’avviso avverte dell’altezza dello tsunami fino a un metro al di sopra dei normali livelli di marea, con le onde iniziali che raggiungono la riva intorno alla mezzanotte ora locale (11:00 ET).

Il terremoto è stato avvertito a Miyagi e nella capitale Tokyo, con filmati che mostrano luci ed edifici tremanti. La Tokyo Electric Power Co. ha dichiarato sul suo sito web che il terremoto ha interrotto l’elettricità a più di due milioni di famiglie a Tokyo e nelle prefetture vicine.

Secondo lo US Pacific Tsunami Warning Center, al momento non è previsto uno tsunami a livello del bacino del Pacifico.

Il segretario capo di gabinetto Hirokazu Matsuno ha dichiarato in conferenza stampa che una delle centrali nucleari di Fukushima è in fase di esame, mentre la seconda non è interessata.

L’ufficio del primo ministro giapponese Fumio Kishida ha scritto su Twitter che il governo giapponese ha affermato che le agenzie “lavoreranno insieme per fare ogni sforzo per rispondere” sulla scia del terremoto.

Il terremoto di mercoledì è stato centrato a 55 miglia (89 chilometri) dal devastante terremoto del 2011 che ha innescato uno tsunami con onde di 30 piedi che ha distrutto diversi reattori nucleari nell’area. Più di 22.000 furono uccisi o dispersi in quel disastro. Il terremoto iniziale, lo tsunami e le condizioni di salute post-disastro hanno causato morti.

Il terremoto del 2011 in Giappone ha avuto una magnitudo di 9,1, circa 63 volte più forte, e ha rilasciato circa 500 volte più energia del terremoto di mercoledì.