Tesla, Alphabet, Nvidia, AT&T, Visa, Enface, Lamp Weston e altre società le cui azioni si muovono

Le azioni Tesla sono scese del 9,8% dopo che il produttore di auto elettriche ha annunciato profitti del secondo trimestre, inferiori alle aspettative degli analisti, ma i ricavi sono stati migliori del previsto. L’utile rettificato di 52 centesimi per azione è stato inferiore alle aspettative di 61 centesimi ed è sceso rispetto a 91 centesimi per azione di un anno fa. I profitti di Tesla sono diminuiti per il secondo trimestre consecutivo. Il margine di profitto operativo della società in quel periodo è stato del 6,3%, inferiore alle stime dell’8%.

In calo anche le azioni di altri produttori di veicoli elettrici, con Rivian Automotive in calo del 4,3% e Lucid Group in calo del 2,5%.

Alphabet ha riportato utili di 1,89 dollari per azione nel secondo trimestre, battendo le stime degli analisti di 1,85 dollari per azione, mentre un fatturato di 84,74 miliardi di dollari ha superato le stime di 84,3 miliardi di dollari. Per la prima volta, i ricavi del cloud di Alphabet hanno superato i 10 miliardi di dollari nel secondo trimestre, rispetto agli 8 miliardi di dollari dello stesso periodo dello scorso anno. Le vendite pubblicitarie sono aumentate dell’11,1%, ma hanno rallentato rispetto alla crescita del 13% del primo trimestre. L’azienda ha continuato i suoi massicci investimenti di capitale nel cloud e nei sistemi di intelligenza artificiale. La spesa in conto capitale nel secondo trimestre è stata di 13,2 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 12 miliardi di dollari del primo trimestre e a meno di 7 miliardi di dollari nel giugno 2023. Le azioni di Alphabet, la società madre di Google e YouTube, sono scese del 4,9%.

Le azioni Nvidia sono scese del 3,2% dopo il rapporto sugli utili di Alphabet. Mentre le spese in conto capitale sono aumentate per Alphabet, soprattutto nel settore dell’intelligenza artificiale, la società ha moderato le sue aspettative attenendosi alle linee guida di spesa per il resto dell’anno anziché aumentarle.

AT&T ha riportato un aumento degli abbonati netti di telefonia mobile per il secondo trimestre consecutivo, mentre i ricavi complessivi sono stati leggermente inferiori alle aspettative di Wall Street. La società di telecomunicazioni ha registrato 419.000 abbonati ai servizi di telefonia mobile, ovvero più di 349.000 abbonati nel primo trimestre e molto più dei 284.800 abbonati previsti dagli analisti. Le azioni della società sono aumentate del 3,2%.

Visa ha riportato utili rettificati per il terzo trimestre fiscale in linea con le aspettative, mentre i ricavi di 8,9 miliardi di dollari sono stati leggermente inferiori alle aspettative. Il volume dei pagamenti è aumentato del 7% durante il periodo, mentre le transazioni elaborate sono aumentate del 10%, in calo rispetto alla crescita dell’8% del volume totale dei pagamenti nel secondo trimestre e alla crescita dell’11% delle transazioni elaborate. Le azioni della società di carte di credito sono scese del 3,7%.

Strumenti texani

,

La società di semiconduttori ha riportato utili nel secondo trimestre di 1,22 dollari per azione, compreso un vantaggio di 5 centesimi derivante da elementi imprevisti. Escludendo gli interessi, gli utili del periodo sono stati più o meno in linea con le stime di Wall Street. I ricavi sono scesi del 16% a 3,82 miliardi di dollari, ma hanno rispettato le aspettative.

La società ha dichiarato di aspettarsi di realizzare nel terzo trimestre ricavi compresi tra 3,94 e 4,26 miliardi di dollari, mentre gli analisti si aspettavano un fatturato di 4,12 miliardi di dollari. Il titolo è cresciuto dello 0,6%.

Le azioni di Seagate Technology sono aumentate del 3,2% dopo che il produttore di dischi rigidi ha annunciato profitti e ricavi dell’anno fiscale del quarto trimestre, che hanno superato le aspettative di Wall Street. La società ha dichiarato di prevedere ricavi nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025 pari a 2,1 miliardi di dollari, più o meno 150 milioni di dollari.

Gli utili rettificati del secondo trimestre di Enphase Energy sono stati inferiori alle stime e anche i suoi ricavi di 304 milioni di dollari sono stati inferiori alle aspettative. Le azioni di Enphase, che produce sistemi micro-inverter per pannelli solari, sono aumentate dell’8,9%, poiché la società ha dichiarato di aspettarsi ricavi per il terzo trimestre compresi tra 370 e 410 milioni di dollari, rispetto alle stime di 404 milioni di dollari.

Le azioni di Lamb Weston sono scese del 22% dopo che il produttore di prodotti a base di patate surgelate ha riportato utili fiscali del quarto trimestre ben al di sotto delle aspettative degli analisti. La società ha riportato un utile rettificato di 78 centesimi per azione, ben al di sotto delle aspettative di 1,26 dollari. “I risultati di prezzo/mix sono stati inferiori alle nostre aspettative, mentre le perdite di quote di mercato e il rallentamento del traffico dei ristoranti negli Stati Uniti e in molti dei nostri mercati internazionali chiave sono stati maggiori di quanto ci aspettassimo”, ha affermato Tom Werner, CEO di Lamb Weston.

‘S

Presidente e AD.

I resoconti sugli utili sono attesi mercoledì dopo la chiusura da parte di IBM

,

Ristorante messicano Chipotle

,

Servizio adesso

,

Ford Motor Company

,

La società dell’UCK

,

E

Le sabbie di Las Vegas

.

Le azioni IBM sono aumentate dello 0,3% in vista del rapporto sugli utili del secondo trimestre previsto dopo la chiusura del mercato mercoledì. Wall Street prevede che IBM riporti utili rettificati per il secondo trimestre di 2,18 dollari per azione su un fatturato di 15,62 miliardi di dollari.

