Tesla Bay Fight mette alla prova il potere misterioso di Elon Musk

Nel 2018, gli azionisti di Tesla hanno approvato il più grande pacchetto salariale della storia per Elon Musk. Sei anni dopo, lo faranno di nuovo?

La società di auto elettriche lo scoprirà questa settimana durante la sua riunione annuale, dove mostrerà il proprio sostegno all’accordo da circa 50 miliardi di dollari.

Il pacchetto – che si stima valga 300 volte quello che il datore di lavoro più redditizio negli Stati Uniti ha realizzato l’anno scorso – ha ottenuto il sostegno del 73% degli azionisti che hanno votato sei anni fa.

Il piano di compensazione conferisce a Musk i diritti su circa 300 milioni di azioni – circa il 10% della società – come ricompensa per la società che raggiunge l’obiettivo, un tempo ridicolo, di diventare una società da 650 miliardi di dollari.

Ma all’inizio di quest’anno, un giudice del Delaware ha stabilito, dopo che un piccolo investitore aveva fatto causa, che l’importo era “irragionevole” e che il processo per determinare il pacchetto per un gruppo dominato da Musk era “profondamente imperfetto”.

Invece di tirarsi indietro, Tesla ha detto che sottoporrà l’accordo a un’altra votazione – e cercherà di reintegrare la società al di fuori del Delaware – definendo la decisione “fondamentalmente ingiusta e contraria ai desideri degli azionisti”.

Tesla sotto pressione

Tesla afferma che gli obiettivi sono ambiziosi e che è necessario un compenso per mantenere impegnato il miliardario.

“Dobbiamo rispettare il nostro accordo”, ha scritto questo mese il presidente del consiglio Robin Denholm agli azionisti.

Presentato al mondo sei anni fa, l'accordo salariale ha scatenato il dibattito, ma pochi dubitavano dell'importanza di Musk per il futuro di Tesla.

Questa volta, tuttavia, la lotta solleva seri interrogativi sulla sua leadership, con le azioni di Tesla in netto calo rispetto al picco e la sua posizione di leader nel settore delle auto elettriche sotto pressione.

Musk è stato accusato di alienare potenziali acquirenti con opinioni politiche controverse e di dirottare attenzione – e risorse – verso le altre sue società, tra cui Twitter, la piattaforma di social media X, che ha acquistato nel 2022.

“Ho votato no”

didascalia dell’immagine, Venkolli vuole mandare un messaggio al gruppo

“Se fosse successo nel 2018, avrei votato sì, ma oggi, dopo tutto quello che è successo, voto no”, afferma l’investitore Wen Coley, un consulente IT del Colorado che possiede una delle auto dell’azienda e che per primo ha acquistato una Tesla. azioni quasi dieci anni fa.

Anche se il 42enne si aspetta che l’accordo venga concluso, spera che un voto difficile invierà un messaggio al consiglio di amministrazione di Tesla, che per anni ha dovuto affrontare preoccupazioni di insufficiente supervisione di Musk. Non è preoccupato di perdere il signor Musk e crede che Tesla sia arrivata al punto in cui può avere successo senza di lui.

“Da quando si è conclusa l’acquisizione di Twitter, molte delle decisioni prese da Elon Musk in particolare sono state altamente discutibili”, afferma.

“Alla fine, quando è amministratore delegato, la sua responsabilità è nei confronti di Tesla, e penso che il consiglio di amministrazione l’abbia persa”, afferma. “Questa è un’opportunità per far sentire la mia voce, per quanto piccola possa essere.”

Esperti legali dicono che non è chiaro se la corte accetterà il nuovo sondaggio. Almeno un azionista ha già intentato una causa contro l'operato della società.

Ma Tesla sembra sperare che una vittoria storica possa aiutare la sua battaglia legale a continuare, dice Ann Lipton, professoressa di diritto alla Tulane University.

“Se gli azionisti approveranno a stragrande maggioranza il pacchetto retributivo che Musk crede, forse ha ragione, la corte ci penserà due volte prima di cambiarlo di nuovo”, dice.

Con l’avvicinarsi del voto, Musk e i suoi soci hanno portato avanti la loro causa con una raffica di notizie e apparizioni televisive, annunciando una lotteria agli azionisti per un tour guidato da Musk della fabbrica del Texas.

Musk ha alimentato il dramma sui social media, celebrando gli investitori che hanno votato a favore mentre denunciava gli oppositori definendoli “violatori del giuramento”.

L’imprenditore, che possiede già il 13% della società, ha sollevato timori su un’uscita da Tesla.

Ma mantenere Musk potrebbe essere un argomento meno convincente di quanto lo fosse una volta, afferma Steve Westley, fondatore del Westley Group, uno dei primi sostenitori di Tesla.

“Elon era un visionario unico… ma non so se sia essenziale per gestire qualcuna o tutte quelle società oggi”, afferma il signor Westley, che non possiede azioni.

“Nessuno è sempre al comando, soprattutto quando cerchi di guidare sette aziende contemporaneamente.”

“Crediamo che debba essere pagato”

fonte dell’immagine, Belle foto didascalia dell’immagine, Tesla chiede agli azionisti di approvare un piano di raggruppamento in Texas, dove possiede una grande fabbrica.

Gli oppositori dell'accordo includono le società di consulenza per gli azionisti ISS e Class-Lewis e diversi importanti investitori legati al governo, tra cui Norges Bank, che gestisce il fondo pensione norvegese ed è uno dei 10 maggiori sostenitori di Tesla.

Importanti investitori di Tesla come Ron Barron e Cathy Wood, nonché istituzioni affermate come Scottish Mortgage Investment Trust, sono stati tra coloro che hanno espresso il loro sostegno.

Il trust, che possiede circa 3,1 milioni di azioni, afferma di aver sostenuto l’accordo nel 2018 perché “ha introdotto ulteriori obiettivi ambiziosi che, se raggiunti, farebbero guadagnare agli azionisti ingenti somme”.

“Dopo averlo accettato, crediamo che dovrebbe essere pagato.”

I pacchetti retributivi dei dirigenti delle grandi aziende sono generalmente approvati con il 90% dei voti.

Anche se l’accordo non dovesse raggiungere tale soglia, gli analisti danno buone possibilità di superarla, soprattutto se gli sforzi di Musk per galvanizzare il sostegno tra i suoi grandi fan pubblici avranno successo.

“Concentrarsi sulla realizzazione di auto migliori”

fonte dell’immagine, Belle foto didascalia dell’immagine, La Model Y di Tesla è il veicolo elettrico più venduto al mondo

Gli investitori al dettaglio, a differenza delle società professionali, possiedono più del 40% delle azioni di Tesla, una cifra insolitamente alta che riflette l’attrattiva popolare dell’azienda.

Alcuni dicono che il loro entusiasmo è scemato.

“Ci sono molte distrazioni che non sono legate al progresso del marchio e alla realizzazione di auto migliori su cui penso sia necessario concentrarsi”, afferma Khairalla Ashkar, un ingegnere di 28 anni che originariamente aveva investito a Washington, DC. Azienda nel 2020.

“Ha fatto un buon lavoro, ma non credo che sia sufficiente a giustificare la cifra folle che ci chiedono”.

Ma sulla piattaforma di borsa eToro, dove Tesla è da tempo uno dei titoli più popolari, il 97% dei voti è a favore del piano.

Sono state votate quasi un terzo delle circa 2 milioni di azioni detenute sulla piattaforma, una cifra insolitamente alta.

“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi dal livello di partecipazione, ma non credo che siamo rimasti sorpresi dalla direzione del voto”, afferma l’amministratore delegato di eToro Yoni Asia.