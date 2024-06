Tesla sta richiamando nuovamente il Cybertruck, questa volta perché un pezzo di esso potrebbe volare via

CNN

Tesla ha emesso due richiami per il Cybertruck, il terzo e il quarto, da quando il modello è stato introdotto alla fine dello scorso anno.

L’ultimo richiamo, che copre quasi tutti i circa 12.000 camion in circolazione finora, include il tergicristallo sovradimensionato del camion e un pezzo di plastica lungo il bordo del pianale del camion.

Un pezzo di plastica nera che corre lungo il bordo della parete del pianale del camion può allentarsi e staccarsi dal veicolo durante la guida.

“Se il rivestimento si stacca dal veicolo durante la guida, potrebbe creare un pericolo stradale da seguire per gli automobilisti e aumentare il rischio di lesioni o collisioni”, secondo i documenti pubblicati sul sito web della National Highway Traffic Safety Administration.

Il problema è sorto quando mancava il pezzo da un Cybertruck trasportato al centro di consegna su un autocarro, secondo i documenti NHTSA. Un’indagine condotta da Tesla ha rivelato che la parte non era installata correttamente. Ulteriori indagini hanno rivelato più casi di allentamento dei pezzi decorativi a causa di un’installazione errata. Alcuni di questi casi erano su Cybertrucks e consegnati ai clienti.

I proprietari di cybertruck dovranno portare i propri camion presso un centro assistenza Tesla dove il rivestimento verrà sostituito o installato correttamente con un “propulsore di adesione” e un nastro sensibile alla pressione. Tesla inizierà a notificare ai proprietari dei veicoli il richiamo a metà agosto.

I camion sono stati richiamati anche per un altro problema con il motore elettrico che alimenta l’enorme tergicristallo del camion. Alcuni motori sono stati danneggiati durante i test in modo tale da consentire il passaggio di una corrente elettrica eccessiva attraverso il motore, causandone il malfunzionamento.

Tesla ha precedentemente richiamato il Cybertruck per altri problemi. Ad aprile i camion sono stati richiamati Perché il pedale dell’acceleratore potrebbe bloccarsi. A gennaio, Tesla ha emesso un richiamo software per 2,2 milioni di veicoli, compresi i Cybertrucks, perché le lettere sulle spie erano troppo piccole per essere facilmente lette. Questo problema è stato risolto con un aggiornamento software via etere.