Tesla supera le aspettative mentre le vendite di veicoli elettrici iniziano a riprendersi

La società ha dichiarato martedì di aver consegnato ai clienti circa 444.000 veicoli nel secondo trimestre, in calo di circa il 5% su base annua ma in aumento del 15% rispetto al primo trimestre – e più di quanto previsto dagli analisti di Wall Street, che generalmente si aspettavano meno di 440.000 veicoli. Le azioni di Tesla sono aumentate di oltre il 10% dopo la notizia.

Ives ha aggiunto che vi è consenso sul fatto che Tesla non soddisferà le aspettative degli analisti di Wall Street, rendendo le vendite del secondo trimestre “una sorpresa anche per gli investitori più ottimisti”. Gli osservatori aziendali stavano valutando gli effetti dei tassi di interesse più elevati e della debole fiducia dei consumatori nei veicoli elettrici.

Prima di quest’anno, Tesla aveva riportato un calo delle vendite annuali in un solo trimestre, al culmine del lockdown dovuto alla pandemia nel 2020. Il rapporto di martedì segna la prima volta che l’azienda ha visto un calo delle vendite annuali in trimestri consecutivi, ma l’azienda aveva accennato a questa tendenza in precedenza – durante una conferenza sugli utili a gennaio, il CEO Elon Musk aveva affermato che Tesla vedrà un “tasso di crescita significativamente inferiore” quest’anno poiché la società investe in un veicolo di prossima generazione che prevede di iniziare a costruire nel 2025.