Texas A&M ha raggiunto la sua prima finale MCWS, finendo prima nello stato del Tennessee

OMAHA, Nebraska – La Texas A&M University giocherà in un campionato nazionale di baseball per la prima volta nei 130 anni di storia del suo programma.

Anche Jim Schlossnagel ha fatto grandi progressi. L’allenatore 53enne ha portato sette squadre alle Men’s College World Series dal 2010 – cinque mentre era alla TCU e due nelle sue prime tre stagioni alla Texas A&M – e deve ancora raggiungere le finali.

“Sono stanco di andarmene prima del torneo, quindi è fantastico a livello personale. È divertente farne parte”, ha detto dopo che gli Aggies hanno sconvolto la Florida con una vittoria per 6-0 mercoledì sera. “Sono entusiasta di giocare per una grande squadra del Tennessee, una delle migliori squadre universitarie in cui abbia mai giocato – voglio dire, hanno una squadra davvero fantastica.”

Gli Aggies (52-13) giocheranno contro il Tennessee, testa di serie numero 1, nella serie al meglio dei tre campionati a partire da sabato. Sarà una finale tutta SEC per il secondo anno consecutivo e la terza volta su quattro.

Justin Lamkin ha dato a Texas A&M il suo secondo entusiasmante inizio consecutivo contro i Gators e Caden Sorrell ha aperto la partita.

Ore dopo che la Florida ha registrato 14 valide e il suo terzo maggior numero di punti in questa stagione in una vittoria per 15-4 sul Kentucky, i Gators (36-30) sono riusciti a ottenere solo quattro valide e sono stati esclusi per la prima volta in 145 partite.

L’ultima squadra a scaricare sui Gators? Texas A&M, 10-0 nel campionato SEC 2022.

“È come se stessi andando a tutto gas, vinci la partita stamattina, torni in hotel, tutti sono di buon umore, ci sentiamo davvero bene stasera e non sembrava giusto.” Lo ha detto l’allenatore della Florida Kevin O’Sullivan. “Semplicemente, Texas A&M merita di andare avanti”.

Schlossnagel, che ha perso il titolare Shane Sedau a causa di un infortunio al braccio nella Super Regional, si è rivolto a Lamkin per la seconda partita dei Gators a Omaha. Sabato Lamkin è stato bravo in un’uscita di 42 tiri e tre inning. Mercoledì è stato ancora migliore, mantenendo i Gators a zero punti per cinque inning e segnandone nove.

“Penso che la parte più importante sia semplicemente credere in me stesso e sapere che posso andare là fuori, competere e giocare a questo livello”, ha detto Lamkin. “E penso che semplicemente anticipare i battitori e avere vera fiducia in tutto ciò che faccio mi abbia davvero aiutato.”

C’è stato un momento spaventoso nella parte superiore del nono quando l’esterno destro della Florida Ashton Wilson ha battuto la testa su un palo imbottito sulla recinzione che separa il bullpen e il campo interno mentre cercava di catturare il drive di Ali Camarillo che è andato per una tripla. Wilson è apparso disorientato, è stato assistito dal preparatore atletico e allenatore Kevin O’Sullivan ed è uscito dal gioco.

Pochi si aspettavano che la Florida raggiungesse il quarto round del MCWS. I Gators hanno lottato nella stagione regolare e hanno dovuto vincere la loro serie finale, in Georgia, per raggiungere il record di vittorie necessario per poter beneficiare di un’offerta generale per il torneo NCAA. Hanno vinto campionati regionali e superregionali mentre arrivavano qui.

“Ogni volta che perdi una partita alla fine dell’anno, soprattutto a Omaha, sarà straziante”, ha detto il linebacker dei Gators Taylor Shelnutt. “Sono così orgoglioso dei miei compagni di squadra e del resto di questo gruppo che hanno lavorato così duramente per arrivare qui – intendo molto. L’intero anno è stato duro per tutti noi. Quindi essere qui è stato un enorme risultato.” “.

La matricola della Florida Liam Peterson ha faticato a fare la sua terza partenza consecutiva. Ha camminato su quattro dei primi cinque battitori per costringere gli Aggies alla prima corsa ed è stato sollevato.

Con la sua squadra in svantaggio per 3-0 nel sesto, O’Sullivan ha chiamato il soccorritore Brandon Neely con un uomo in base e uno eliminato. Neely era entrato dopo aver concesso solo tre punti nei 21 inning della squadra nel torneo NCAA, ma Sorrell si è convertito su un tiro di 3-2 per un homer di due punti a destra e un vantaggio di 5-0.

“Ricordo di essere venuto a questi giochi quando avevo 10 anni e di volerne far parte”, ha detto Sorrell, cresciuto a tre ore di distanza dalla College Station di Highland Village, in Texas. “La missione non è ancora finita.”

L’Associated Press ha contribuito a questo rapporto.