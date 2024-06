“Threads” del New York Times n. 105 Suggerimenti, spinogrammi e risposte per domenica 16 giugno

Suggerimenti e risposte di NYT Strands di oggi Credito: New York Times

Stai cercando suggerimenti, grafici e risposte per le serie del sabato? Puoi trovarli qui:

Domenica, domenica lenta.

Se stai facendo quest’ultimo, dai un’occhiata alla mia guida allo streaming del fine settimana per trovare ispirazione. Sono stati rilasciati molti nuovi fantastici spettacoli e film, inclusa una première della HBO Casa del Drago Stagione 2, che recensirò qui su questo blog.

Naturalmente, prima di accontentarti di un buon programma televisivo, film o libro (sì, per quanto ami la TV e i film, sono fermamente convinto che leggere sia ancora la cosa migliore) dobbiamo risolvere i problemi di oggi! Il gioco è ancora in versione beta, ma è molto divertente e continuo a sperare che trovi spazio nell’app New York Times Games.

Risolviamo la rete oggi!

Come si gioca alle coste

Pubblicato dal New York Times, Strands è un gioco basato sulla classica ricerca di parole. Al momento è in versione beta, il che significa che continuerà solo se un numero sufficiente di persone ci giocherà ogni giorno. In altre parole, continua a giocare. La nostra missione collettiva è mantenere vivo questo gioco e inserirlo nell’app!

C’è un nuovo gioco Strands a cui puoi giocare ogni giorno. Il gioco ti presenterà una griglia di lettere sei per otto. L’obiettivo è trovare un gruppo di parole che abbiano qualcosa in comune e avrai un’idea di quale sia quell’argomento. Quando trovi una parola dell’argomento, rimarrà evidenziata in blu.

Dovrai anche trovare una parola speciale chiamata spangram. Questo ti dice cosa hanno in comune le parole. Uno spangram collega due lati opposti di una tavola. Anche se le parole dell’oggetto non sarebbero un nome adatto, SPANgram potrebbe esserlo. Quando trovi la tabella delle estensioni, questa sarà ancora evidenziata in giallo.

Rami Tuttavia, non è ancora nell'app di gioco del New York Times

Qual è il consiglio per il threading di oggi?

Andare lentamente! Subito dopo il suggerimento di oggi Rami Indovinello, ti rivelerò quali sono le parole di risposta.

Suggerimento per l’argomento ufficiale di oggi costa L’enigma è: E’ in una borsa

Ecco un ulteriore suggerimento per guidarti alla soluzione: Grande nel Regno Unito, anche se Ted Lasso non è un fan.

Quali sono le risposte alle filiali di oggi?

Avviso spoiler! Non scorrere fino alla fine della pagina finché non sei pronto per vedere le novità di oggi Rami Risposte.

Spanggram oggi

Per prima cosa ti dirò lo schema e ti mostrerò dove si trova sulla rete. Poi ti dirò le altre parole e ti mostrerò quanto siano rilevanti.

Questo è il tuo ultimo avvertimento!

Oggi Rami Spanggram è . . .

l’ora del tè

Ecco dove si trova Spangram sulla rete:

Discussioni su Spanggram oggi Schermata: Eric Kane

Tutte le risposte dalle filiali di oggi

Molti di questi tè sono abbastanza ovvi, quindi una volta che inizi a trovarli, è abbastanza facile. Solo uno mi ha confuso. Ti darò un suggerimento speciale: non pensare al tè, pensa alle pistole.

Se hai bisogno di ulteriore aiuto, Spoiler qui sotto!

Ecco l’elenco completo delle parole:

Matcha

Chai

Oolong

Camomilla

Gelsomino

Polvere da sparo

Filiali oggi Schermata: Eric Kane

Crollo della filiale oggi

Come ho detto, è stato molto facile quando ho trovato il mio primo tè, il matcha, e subito dopo ho trovato il chai. Ho notato la parola TEA e poiché è molto breve (parole di sole 4 lettere o più). Rami) Ho pensato che dovesse essere la prima metà di SPANGRAM, e infatti era così. Da qui caddero in breve successione camomilla, oolong e gelsomino. È stata solo la polvere da sparo a stupirmi davvero. Una volta che finalmente l’ho capito, ammetto di avere un po’ di confusione. Non avevo mai sentito parlare del tè alla polvere da sparo. Ogni giorno impari qualcosa di nuovo.

È chiaramente un tè verde cinese le cui foglie sono arrotolate in piccole palline rotonde che ricordano le palline di polvere da sparo, da cui il tè prende il nome. Il processo di laminazione aiuta a preservare la freschezza e il sapore del tè, rendendolo più forte e più duraturo rispetto ad altri tè verdi.

Com'è andata la tua esibizione a Strands oggi?

grazie per la tua visita!