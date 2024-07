Ticketmaster violato: ai clienti viene detto di iscriversi al servizio di sicurezza

La società non ha commentato il processo di notifica, tuttavia, sono stati segnalati e-mail simili inviati a vittime negli Stati Uniti e in Messico.

Ticketmaster non ha risposto alla domanda della BBC sul motivo per cui ha ritardato ad avvisare i clienti dei rischi che corrono.

Ma in un’e-mail vista dalla BBC, Ticketmaster ha affermato di non essere in grado di avvisarli prima a causa delle indagini di polizia in corso.