Tiger Woods: il PGA Tour prevede un’esenzione speciale per i golfisti americani che possono giocare in eventi alla carriera

Giro della PGA Annunciato martedì Ha creato un’esenzione speciale solo per Tiger Woods, consentendo la qualificazione fino a un certo livello Eventi Nella sua agenda.

IL ‘Esonero dallo sponsor per carriera‘ Sarà permesso Giocatori Con 80 o più vittorie nel PGA Tour puoi qualificarti per gli eventi in evidenza.

Woods è l’unico giocatore attivo che rientra in questa categoria con 82 vittorie in carriera. Il 15 volte campione major è a pari merito per il maggior numero di vittorie di sempre nel PGA Tour con Sam Snead.

Giro della PGA Egli ha detto Lo stava facendo per “riconoscere Tiger Woods nella sua stessa categoria”.

Le modifiche sono state approvate dopo un incontro tra la politica del PGA Tour e i consigli aziendali ad Hartford, nel Connecticut.

Gli otto’Eventi caratteristiciNel PGA Tour ci sono i tornei clou del programma del tour, che prevedono premi in denaro aumentati e più punti FedExCup in palio.

I punti FedExCup vengono accumulati durante tutto l’anno, con i migliori 70 giocatori che si qualificano per i playoff alla fine della stagione. l’anno scorsoC’era un enorme montepremi di 75 milioni di dollari per il torneo, con il vincitore che portava a casa 18 milioni di dollari.

Gli otto “eventi caratteristici” del calendario del PGA Tour sono The Sentry, AT&T Pebble Beach Pro-Am, Invito della Genesi – Tornei che Woods ha ospitato negli ultimi anni: Arnold Palmer Invitational, RBC Heritage, Wells Fargo Championship, Memorial Tournament e Travellers Championship.

Woods ha già vinto otto volte l’Arnold Palmer Invitational e cinque volte il Memorial Tournament.

Tuttavia, dopo aver subito gravi infortuni alla gamba in un incidente stradale nel 2021, Woods non ha potuto giocare a golf regolarmente per tutta la stagione e quindi normalmente non si qualificherebbe per questi eventi.

Il 48enne ha giocato solo quattro tornei quest’anno: il Genesis Invitational e i tre Grandi Slam. Si ritirò dal secondo round del Genesis a febbraio, finì 60esimo al Masters e saltò il PGA Championship e gli US Open.

L’altro cambiamento annunciato martedì dal PGA Tour è che tutti gli “eventi esclusivi” avranno un minimo di 72 giocatori.