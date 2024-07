Titmus infligge un’altra sconfitta olimpica a Ledecky e vince l’oro nei 400 metri stile libero

Nanterre (Francia) (AP) – Questa gara è stata annunciata come una delle gare più attese dei Giochi Olimpici di Parigi.

Ariarne Titmus lo ha trasformato in un grande successo.

Titmuss ha superato Katie Ledecky in una tumultuosa serata di apertura alla La Defense Arena, guidando dall’inizio alla fine fino alla vittoria nei 400 stile libero di sabato.

Titmus, la star australiana conosciuta come “The Terminator”, Ledecky ha inflitto la sua seconda sconfitta consecutiva alle Olimpiadi In un evento che l’americano vinse a Rio de Janeiro nel 2016.

Con le unghie dipinte di giallo australiano, Titmuss ha attraversato il ponte con la sicurezza della campionessa in carica, sfoggiando un grande sorriso e salutando i fan.

Titmus sapeva che era una brava nuotatrice, anche con uno dei più grandi nuotatori di tutti i tempi sul campo accanto a lei.

E poi sono uscito e l’ho dimostrato.

In effetti, Titmus ha affrontato la sfida più dura della 17enne canadese Summer McIntosh, ma ha vinto facilmente in 3 minuti e 57,49 secondi.

McIntosh ha vinto l’argento con il tempo di 3:58.37, e Ledecky non è stato vicino alla medaglia di bronzo, prendendo il bronzo con il tempo di 4:00.86.

“Mi sento un po’ stanco nelle gambe, ma più di ogni altra cosa mi sento bene”, ha detto Titmus. “Probabilmente ho sentito le aspettative e la pressione che derivano da questa gara più di ogni altra cosa nella mia vita, a dire il vero, e sono abbastanza bravo a gestire la pressione che ne deriva.”

Ledecky, 27 anni, ha ancora sei medaglie d’oro individuali nella sua impressionante carriera, che è ancora il numero più alto tra le nuotatrici nella storia delle Olimpiadi.

Ma non riuscì a trovare la velocità necessaria per inseguire Titmus.

“La mia prestazione negli ultimi 200 o 250 metri non è stata buona come volevo”, ha detto Ledecky. “Mi sentivo come se i primi 150 metri fossero stati abbastanza buoni. Sono uscito con il gruppo e mi sentivo come se fossi a portata di mano. Non riuscivo ad arrivare al ritmo successivo che volevo finire.”

Le donne australiane hanno anche conquistato la quarta medaglia d’oro consecutiva nella staffetta 4 x 100 stile libero femminile, ottenendo un vantaggio iniziale sulle rivali americane, ma gli Stati Uniti hanno concluso la serata in bellezza quando Caeleb Dressel ha portato la squadra maschile alla vittoria in la staffetta 4×100 libera.

Questa è stata l’ottava medaglia vinta da Dressel nella sua carriera sportiva, tutte d’oro. Ne vinse cinque alle Olimpiadi di TokyoE potrebbe essere sul punto di prepararsi per un altro meraviglioso viaggio nella Città delle Luci.

Dopo la cerimonia di premiazione, Dressel ha abbracciato suo figlio di cinque mesi, August, con le lacrime che gli rigavano il viso. È stato un momento particolarmente soddisfacente per un nuotatore di un’intera generazione che ha perso l’amore per il suo sport dopo Tokyo, spingendolo a prendersi una lunga pausa.

“Mi ha riportato alla mia prima medaglia d’oro”, ha detto Dressel, 27 anni, “È davvero indimenticabile”.

Titmus, 23 anni, ha ora tre vittorie olimpiche individuali nella sua fiorente carriera. Ha vinto i 200 e i 400 stile libero a Tokyo, e probabilmente riuscirà a ripetere la stessa impresa a Parigi.

E Ledecky non ha ancora finito di gareggiare. Ha perso l’opportunità di affrontare nuovamente Titmus nei 200 metri stile libero, ma l’americano è il favorito per vincere la medaglia d’oro nelle gare degli 800 metri e dei 1.500 metri.

E il Macintosh? Anche la prossima settimana sarà un volto familiare. È la detentrice del record mondiale nei 400 metri misti individuali, ha corso due gare nella serata di apertura ed è tornata a nuotare nella staffetta canadese, che è arrivata quarta.

“Sono così felice di aver ottenuto io stesso il risultato e mi sento così orgoglioso di far parte della gara e al fianco di leggende come Katie”, ha detto Titmus. “La considero un’atleta e certamente non è una concorrente al di là delle corse. La rispetto davvero come persona.”

Ledecky ha anche respinto qualsiasi discorso di rivalità.

“È un’amicizia, se non di più”, ha detto Ledecky. “Abbiamo un grande rispetto l’uno per l’altro e amiamo competere l’uno contro l’altro. Questo tira fuori il meglio da entrambi e sono sicuro che entrambi ci spingiamo ad allenarci. perché sappiamo di poter competere in tali competizioni.” Competizioni.

Nella staffetta femminile 4×100 metri stile libero, il quartetto australiano composto da Molly O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeown e Meg Harris ha stabilito il record olimpico di 3:28.92.

Le americane Kate Douglas, Gretchen Walsh, Tori Huskey e Simone Manuel sono riuscite ad aggiudicarsi la medaglia d’argento in un tempo di 3:30.20 minuti, battendo la Cina di un decimo di secondo.

È stata la prima medaglia di nuoto per la Cina, un paese coinvolto in polemiche dopo le rivelazioni secondo cui quasi due dozzine di nuotatori erano risultati positivi per sostanze vietate prima delle Olimpiadi di Tokyo ma non erano stati sanzionati.

Due membri della squadra vincitrice della medaglia di bronzo, Zhang Yufei e Yang Junxuan, erano in quella lista.

Nella staffetta maschile, i due giovani che hanno battuto Dressel nelle prove statunitensi dei 100 stile libero, Jack Alexie e Chris Giuliano, hanno dato il via agli americani. Poi è arrivato Hunter Armstrong ottenendo il vantaggio più veloce di sempre e dando a Dressel un grande vantaggio alla fine.

Ha vinto la gara in un tempo di 3:09.28, agitando il pugno e battendo le mani con i suoi compagni di squadra quando ha visto un numero in più accanto ai loro nomi.

“Le gare a staffetta sono davvero più speciali”, ha detto Dressel. “È fantastico salire sul podio con questi ragazzi e guardare la bandiera alzarsi. Sono così orgoglioso di loro. Rendono il mio lavoro più facile.”

L’Australia, guidata da Kyle Chalmers, ha vinto la medaglia d’argento con il tempo di 3:10.35, mentre la medaglia di bronzo è andata all’Italia con il tempo di 3:10.70.

Il tedesco Lukas Martens ha vinto la prima medaglia d’oro nel nuoto a questi Giochi, battendo tre campioni del mondo nei 400 metri stile libero maschili.

Martens ha stabilito un ritmo impressionante nei primi 300 metri e ha mantenuto il vantaggio alla fine con un tempo di 3:41.78. La medaglia d’argento è andata all’australiano Elijah Wennington, campione del mondo 2022, con il tempo di 3:42.21. L’attuale campione del mondo, Kim Woo-win della Corea del Sud, si è aggiudicato la medaglia di bronzo con il tempo di 3:42.50.

Ledecky ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del mattino, ma Titmuss si stava chiaramente risparmiando per la gara più importante.

Era circa 5 secondi più veloce la sera, mentre Ledecky ha ridotto di meno di 1 secondo e mezzo il suo tempo mattutino.

“Spero che stasera faremo un bello spettacolo e che tutti si divertano”, ha detto Titmus.

Nessuna lamentela riguardo al film Terminator, questo è certo.

___

Olimpiadi estive AP: https://apnews.com/hub/2024-paris-olympic-games