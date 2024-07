Titoli: Attivisti climatici incarcerati e Obama “si muove contro” Biden

19 luglio 2024, 02:46 GMT Aggiornato 2 ore fa

Commenta la foto, Il Times ha iniziato con la notizia che i manifestanti di Just Stop Oil erano stati condannati a lunghe pene detentive. Cinque attivisti, tra cui il cofondatore del gruppo Roger Hallam e la 22enne Cressida Gethin, sono stati incarcerati dai quattro ai cinque anni per aver cospirato nell’organizzazione delle proteste che hanno bloccato l’autostrada M25 nel 2022. Gli attivisti ambientalisti avrebbero descritto le sentenze come un “palese errore giudiziario”. Il Times ha anche titolato che il “vecchio capo” del presidente americano Joe Biden vuole che riconsideri se continuare la sua campagna per diventare presidente.

Commenta la foto, Il Guardian ha anche pubblicato un articolo intitolato “Just Stop Oil”, sottolineando che le pene detentive potrebbero essere le sentenze più lunghe mai comminate nel Regno Unito per protesta pacifica. Il giornale ha anche pubblicato una foto del primo ministro britannico Sir Keir Starmer e del presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj che si stringono la mano, sottolineando che venerdì il presidente ucraino incontrerà il nuovo gabinetto britannico.

Commenta la foto, Una foto di Roger Hallam, uno dei fondatori del movimento Extinction Rebellion, occupa gran parte della prima pagina del Daily Telegraph. Il titolo del giornale diceva: “Il fondatore estremista di Extinction Rebellion incarcerato per cinque anni”. Hallam ha affermato in una dichiarazione durante il processo che c’era un “impegno” a fermare “gli orrori inimmaginabili del cambiamento climatico e del collasso sociale”. Il giornale ha anche riferito che alcuni democratici ritengono che il presidente Biden potrebbe ritirarsi dalla corsa presidenziale già questa settimana.

Commenta la foto, Il giudice che ha inflitto lunghe pene detentive agli attivisti Just Stop Oil “parlava a nome di tutti noi”, afferma il Daily Mail. Ma il presentatore televisivo e ambientalista Chris Packham ha criticato le sentenze, definendo la legge in base alla quale sono stati condannati una “sconsiderata e irresponsabile erosione dei nostri diritti umani”.

Commenta la foto, Secondo il quotidiano “I”, Obama ha inviato un messaggio a Biden affermando che “è giunto il momento”. La notizia principale dice che ai lavoratori verrà concesso il diritto di ignorare e-mail, messaggi e telefonate la sera, secondo le nuove regole stabilite dal nuovo governo laburista. Si afferma che queste regole non sono obbligatorie ma fanno parte di un “nuovo codice di condotta per i luoghi di lavoro”.

Commenta la foto, Il Financial Times ha riferito che la portavoce della Camera democratica Nancy Pelosi ha sollevato dubbi sulle possibilità del presidente Biden di vincere la corsa alla Casa Bianca. Ha aggiunto che Obama ha detto ai suoi alleati che le possibilità di Biden di sconfiggere il candidato presidenziale repubblicano Donald Trump entro la fine dell’anno erano notevolmente diminuite.

Commenta la foto, “Ci hanno deluso tutti”, titolava il Daily Mirror, riferendosi ai risultati dell’inchiesta Covid di giovedì. Si afferma che il rapporto “ha criticato la gestione della crisi da parte di Boris Johnson” e ha citato Families of Covid-19 Victims for Justice nel Regno Unito che affermano: “L’ultimo governo ha deluso i suoi cittadini”. L’ex primo ministro si è precedentemente scusato con le vittime per il “dolore, la perdita e la sofferenza” subiti durante la pandemia, ma ha sottolineato che i ministri hanno fatto “il meglio che potevamo” per rispondere al virus in circostanze difficili.

Commenta la foto, Il quotidiano Metro ha pubblicato un rapporto “devastante” secondo cui Andrew Malkinson, l’uomo condannato a 17 anni di carcere per un crimine che non ha commesso, avrebbe potuto essere prosciolto dieci anni fa.

Commenta la foto, Il Daily Express ha elogiato i “progressi” compiuti da una nave britannica dopo aver riportato per la prima volta i migranti in Francia, “in un nuovo segno di una migliore cooperazione sulla crisi delle piccole imbarcazioni”. Mi sono anche chiesto: “È tutto finito per Joe?” Con crescenti speculazioni sul fatto che si dimetterà dalla corsa presidenziale.

Commenta la foto, “troppo caldo!” Lo riferisce il quotidiano Daily Star, alla luce dell’ondata di caldo che ha colpito venerdì il Regno Unito.

I risultati del primo rapporto dell’inchiesta pubblica sul Covid hanno avuto ampia eco sui giornali di oggi. READ Gli attivisti distorcono l'immagine di Balfour, che sosteneva la patria ebraica

“Ci hanno deluso tutti”, dice il titolo Specchio giornalieroAccanto a una foto dell’ex primo ministro Boris Johnson che indossa una maschera. Guardiano Citazioni dal rapporto, secondo cui la pianificazione Covid del Regno Unito è stata “fatalmente errata”. il Sole Si afferma che i difetti del Covid nel Regno Unito hanno causato la morte di 235.000 persone. Ma lei sostiene che l’unico vero errore commesso dai successivi ministri della Sanità è stato quello di accettare compiacenti assicurazioni da parte degli esperti sanitari che li hanno consigliati.

volte “La mancanza di immaginazione sia tra i politici che tra gli scienziati… non è stata sufficiente per considerare l’intera gamma di potenziali scenari catastrofici quando c’era ancora tempo per fare qualcosa al riguardo”, afferma il rapporto. Il rapporto afferma che ciò non dovrebbe accadere di nuovo. Quotidiano espresso quotidiano Lui è d’accordo e dice: “La prossima volta dobbiamo essere preparati”.

IO, Financial Times E Il quotidiano Telegraph Tutti i rapporti parlano dei tentativi dei democratici di convincere il presidente americano Joe Biden a porre fine alla sua campagna di rielezione. Il Telegraph ha riferito che Biden potrebbe dimettersi alla fine della settimana. Ha citato un amico del presidente che ha detto: “Prego Dio che faccia la cosa giusta. Si sta dirigendo su questa strada”.

L’editoriale di The Eye afferma che gli assistenti di Biden “nutrono crescenti preoccupazioni sulla sua idoneità per la campagna e, in definitiva, per la carica più alta”. Il Financial Times afferma che i democratici di alto livello stanno esercitando pressioni dietro le quinte, ma afferma che il team elettorale di Biden lo sta difendendo con forza e insiste affinché rimanga in corsa. READ Il viceministro della Difesa russo Timur Ivanov è stato accusato di aver ricevuto tangenti

“Il giudice che ha parlato per tutti noi di Eco-Fanatics” è il titolo in prima pagina mail giornalieraDi seguito sono riportate le immagini dei cinque manifestanti ambientalisti che giovedì sono stati incarcerati fino a cinque anni per aver bloccato la M25 per quattro giorni. Ma vi sono critiche alle disposizioni in volteIl giornale cita l’uomo d’affari Dale Vince che ha affermato che le pene detentive – le più lunghe mai inflitte a manifestanti pacifici – “non possono essere corrette”, dato il grave sovraffollamento delle carceri. Secondo George Monbiot, editorialista del Guardian, “queste sentenze sono del tipo che ci si potrebbe aspettare in Russia o in Egitto”.

Commenta la foto, Gli sceneggiatori si concentrano sulla comparsa di Sir Ed Davey all’inchiesta dell’ufficio postale giovedì

Gli scrittori grafici si concentrano sull’apparizione di Sir Ed Davey nell’indagine di Post Office Horizon. In mail giornalieraQuentin Letts ha detto che è stata una fortuna che questa apparizione sia avvenuta dopo le elezioni generali. Se la sessione “inquietante” di giovedì fosse avvenuta prima del giorno delle elezioni, i liberaldemocratici “avrebbero potuto essere nei guai”.

Per John Chris V Guardiano“A volte era un Ed lunatico. Altre volte, un Ed disorientato. Un Edd che non riusciva a credere a quello che gli era successo.”