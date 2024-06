Titoli che fanno i movimenti più importanti nel pre-mercato: RIVN, FDX, WHR

Scopri le aziende che fanno notizia prima della campana. Rivian Automotive – Le azioni di Rivian Automotive sono aumentate di oltre il 40% dopo che la società di auto elettriche ha ottenuto finanziamenti fino a 5 miliardi di dollari dal Gruppo Volkswagen. L’investimento iniziale ammonta a 1 miliardo di dollari, con altri 4 miliardi di dollari previsti entro il 2026. Il cosiddetto short squeeze ha aggiunto carburante ai guadagni poiché, secondo FactSet, circa il 19% delle azioni Rivian disponibili per la negoziazione sono state vendute poco prima della notizia. FedEx – Le azioni FedEx sono aumentate del 14% sulla scia degli ottimi risultati finanziari del quarto trimestre. Il colosso del trasporto marittimo ha battuto le stime di Wall Street sia in termini di profitti che di profitti e ha annunciato una spesa in conto capitale del 16% a partire dall’anno fiscale 2023 non appena le misure di riduzione dei costi entreranno in vigore. Whirlpool – Le azioni Whirlpool sono aumentate di oltre il 18% dopo che la Reuters ha riferito che Bosch starebbe valutando un’offerta per l’azienda di elettrodomestici. Southwest Airlines – Le azioni sono scese del 3% dopo che la compagnia aerea ha abbassato le previsioni sui ricavi del secondo trimestre a causa di un cambiamento nel comportamento delle prenotazioni. Southwest ha dichiarato di aspettarsi che i ricavi per miglio di posti disponibili diminuiranno tra il 4% e il 4,5% rispetto allo scorso anno. In precedenza l’azienda si aspettava un calo compreso tra l’1,5% e il 3,5%. General Mills – L’azienda di alimenti di consumo ha ceduto il 4% prima della campana, sulla scia dei risultati trimestrali contrastanti. General Mills ha superato le stime sugli utili per l’ultimo trimestre, ma ha riportato ricavi inferiori alle aspettative di Wall Street. Nvidia – Il titolo dei chip ha guadagnato più del 2%, basandosi su un rimbalzo di circa il 7% durante la sessione di martedì. Nvidia ha registrato una serie di sconfitte consecutive di 3 giorni prima di rimbalzare, culminando in un calo del 7% lunedì quando gli investitori hanno abbandonato il leader dell’IA. Citi Research ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Nvidia a 150 dollari dai 126 dollari di mercoledì. Aptiv – I titoli tecnologici automobilistici sono scesi del 7% dopo che Piper Sandler ha declassato Aptiv da neutrale a sottopesato e ha tagliato il suo obiettivo di prezzo. La società ha citato l’annuncio di una joint venture tra Rivian e Volkswagen che suggerisce di ridurre la dipendenza da intermediari come Aptiv per avanzare nel settore dell’ingegneria elettrica. Il nuovo obiettivo di prezzo di 63 dollari implica un ribasso del 14% per le azioni Aptiv rispetto alla chiusura di martedì. Campbell Soup – L’azienda di alimenti trasformati ha guadagnato l’1% dopo essere passata al sovrappeso in JPMorgan, la prima volta che la banca ha assegnato un rating al titolo dal 2009. L’analista Ken Goldman ha citato “l’eccellente domanda” e gli elevati margini a lungo termine come motivo per l’aggiornamento. US Steel – Le azioni del produttore di acciaio sono aumentate del 2% dopo un upgrade che ha sovraperformato il mercato da parte di BMO Capital Markets. US Steel appare sottovalutata anche con la sua potenziale vendita a Nippon Steel nel limbo, ha affermato la società di investimento. Micron Technology – Il produttore di chip di memoria ha guadagnato circa il 3% in più rispetto ai risultati trimestrali dopo la campanella. Molti a Wall Street si aspettano che Micron Technology superi le stime trimestrali e alzi le guidance poiché la domanda alimentata dall’intelligenza artificiale non mostra segni di cedimento. Robinhood – Le azioni hanno guadagnato il 3%. Mercoledì, Wolf ha aggiornato la piattaforma di investimento per sovraperformare i suoi concorrenti, citando i suoi solidi fondamentali. – Sarah Main, Lisa Hahn, Jesse Pound e Michelle Fox della CNBC hanno contribuito al reportage