Todd Howard: espansioni annuali alle informazioni su Starfield e Shattered Space

Durante l’intervista di oggi al canale YouTube MrMattyGiocaTodd Howard ci ha fornito alcune nuove informazioni sul piano di espansione annuale di Starfield

Lo spazio di Starfield andò in frantumi

Durante un’intervista di un’ora su MrMattyPlays, Todd Howard, presidente di Bethesda Game Studios e leggenda del settore, ha parlato di diversi argomenti. Tra questi piani c’erano Starfield e i piani dello studio per la loro ultima IP. Sono state fornite alcune informazioni interessanti su Shattered Space, la “prima” espansione della storia del gioco e sui piani per il 2025 e oltre.

Shattered Space, a differenza della maggior parte della campagna principale, si svolge in un’unica città. Howard ha detto che il gioco avrà una portata simile al DLC Far Harbour di Fallout 4. Il DLC durava circa 7-10 ore se lo si passava alla linea principale, o circa 20 ore per completarlo al 100%.

Il secondo elemento è stata la conferma che Bethesda Game Studios sta ancora pianificando espansioni annuali della storia di Starfield. Questa sarà la prima volta per l’azienda e spiega perché hanno affermato che Shattered Space era la “prima” espansione della storia del gioco quando è stata annunciata per la prima volta quando i preordini per l’edizione Deluxe sono stati pubblicati prima del lancio.

Abbiamo adorato Starfield al momento del lancio, dandogli un 9,7 e affermando:

“Starfield è stato perfezionato come nessun titolo BGS precedente lo era mai stato, mostrando i vantaggi del tempo extra concessogli in seguito all’acquisizione di Zenimax da parte di Xbox. Considerato uno dei giochi più importanti nella storia di Xbox, ha fatto l’impossibile ed è sopravvissuto.” all’altezza dell’hype. Iniziamo questa recensione analizzando di cosa si tratta.” Il gioco e come tutto si unisce per avere ancora il cuore di Bethesda Games Studio.

Starfield è un nuovo inizio. Non solo per Bethesda ma per Xbox nel suo insieme. Con una scrittura eccellente, una grafica straordinaria e un gameplay emozionante, rende la galassia tua da esplorare, modellare e abitare. È un meraviglioso arazzo per vivere la tua storia in un modo che solo i migliori hanno fatto prima.

Siete interessati a queste espansioni della storia? Suona e raccontacelo nei commenti qui sotto.