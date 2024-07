Tori Huskey vince a sorpresa i 100 metri farfalla alle Olimpiadi di Parigi

Nanterre, Francia – La storia della corsa dei 100 metri in 55,59 secondi è inspiegabile. Certamente non in 0,04 secondi, e certamente non in 0,01 secondi. Tre anni? Forse. O per la vita? Siamo vicini a raggiungere questo obiettivo. Quindi, perdona Tori Huskey perché ha messo la testa fuori dall’acqua ed è sembrata un po’ sorpresa quando ha visto il tabellone dei punteggi dall’altra parte dell’Arena La Defense di Parigi domenica sera. Era molto difficile. Appena tre anni dopo aver mancato di poco il podio, il nome di Huskey ha superato tutti gli altri, rendendola una campionessa olimpica a sorpresa nei 100 metri farfalla femminili. Era appoggiata al muro della piscina, con la bocca aperta e gli occhi lucidi. “È così surreale”, ha detto in seguito.

Perdere la medaglia olimpica per 0,01 secondi è stato incredibile.

Vincere la medaglia d’oro olimpica con un margine di 0,04 secondi? Incredibile.

“Non sapevo come affrontarlo”, ha detto Huskey, un ventunenne di Arlington, Virginia, “È così travolgente quando hai sognato questo momento per così tanto tempo”.

Hosk ha battuto al muro la sua compagna di squadra americana Gretchen Walsh, detentrice del record mondiale, in una notte indimenticabile in piscina, piena di sfilate, fuochi d’artificio e lacrime di gioia. Con Leon Marchand in gara alla sua prima finale dei Giochi, sembrava che tutti i francesi si fossero radunati nell’arena per i 400 metri individuali maschili. La gara di nuoto si è trasformata in una grande celebrazione nazionale quando ha vinto la medaglia d’oro in 4:02.95, quasi sei secondi davanti al giapponese Tomoyuki Matsushita (4:08.62) e all’americano Carson Foster (4:08.66), che hanno vinto la medaglia di bronzo.

Il torneo non è stato privo di eventi degni di nota, poiché i nuotatori americani hanno vinto quattro medaglie, mentre il principale concorrente, l’Australia, non è riuscito a raggiungere il podio. Nick Fink, un ingegnere 31enne del New Jersey, ha vinto la medaglia d’argento nei 100 metri rana maschili, eguagliando il britannico Adam Peaty, due volte campione olimpico, in un tempo di 59,05 secondi, a soli 0,02 secondi dall’italiano. Nicolò Martinengi. READ Paige Bueckers si è ripresa da un intervento chirurgico al ginocchio, si unirà alla squadra di basket femminile UConn Huskies per la partita di venerdì

Il pubblico chiassoso stava ancora festeggiando la performance di Marchand quando Hosk e Walsh hanno mosso i primi passi. I tifosi si aspettavano un record mondiale. Ma non si aspettavano che la tua ossessione rubasse la scena.

Walsh, la stella ventunenne dell’Università della Virginia, è stata la più lenta a reagire fin dall’inizio, ma non aveva importanza. Una notte, dopo aver stabilito il record olimpico in semifinale, Walsh uscì dall’acqua e corse attraverso la piscina. È stata la prima a svoltare l’angolo, impiegando 25,40 secondi per percorrere i primi 50 metri.

L’Husky era terzo, ma Walsh aveva il controllo completo della gara. Fu solo negli ultimi 10 o 15 metri che Husky sembrò avvicinarsi al detentore del record mondiale. Il divario si riduceva ad ogni colpo, e quando Husky toccò il muro e vide la luce rossa nella sua corsia accendersi una frazione di secondo prima degli altri, il tempo sembrò fermarsi completamente.

“Mi sentivo come se stessi respirando davvero forte”, ha detto Huskey. “Sembrava che il mio corpo stesse reagendo. Non potevo controllare nulla di ciò che accadeva. È successo tutto così in fretta.”

Non aveva niente a che vedere con la gara olimpica di tre anni prima. A Tokyo, Husky è arrivato secondo alla curva, ma ha superato in una folle corsa contro il muro, dove l’occhio nudo non aveva alcuna possibilità di determinare il vincitore. Husky è arrivato quarto, a 0,01 secondi dal podio.

Sono rimasto deluso perché era così vicino. Ma anche… lo era COSÌ Vicino.

“L’obiettivo non è cambiato… Era a un centesimo dalla medaglia, ma era anche a un centesimo dalla medaglia”, ha detto Greg Meehan, il suo allenatore a Stanford. [0.14] “Dopo aver ottenuto la medaglia d’oro, la sua motivazione non è mai venuta meno. È stato facile ritrovarla subito.” READ I produttori di birra firmeranno con Andrew McCutchen

“Non mentirò, è stato devastante”, ha ricordato Huskey domenica sera. “Ma penso che mi abbia davvero incoraggiato. Penso che mi abbia reso migliore.”

Anche le difficoltà erano lezioni. Un anno dopo, ai Campionati del mondo di Budapest, ha fatto il salto di qualità, vincendo i 100 metri farfalla e portando a casa altre cinque medaglie. Ma è stata più lenta ai campionati del mondo dello scorso anno a Fukuoka, in Giappone, dove è arrivata terza nei 100 metri farfalla. Si è presa una pausa dalla scuola per concentrarsi sui preparativi per Parigi.

Il risultato: è arrivata qui come un’atleta migliore e come una nuotatrice più intelligente, con una nuova prospettiva su ciò che serve per arrivare per primi al muro.

“Non so perché, ma penso di essere stata un po’ ingenua l’ultima volta che ho avuto questa esperienza”, ha detto. Ad esempio: “Faccio parte del Team USA; Il Team USA vince sempre medaglie. Riceverò una medaglia. Metterò la mano su quel muro e sarò su quel palco.’ È molto più difficile di così”.

Ha lavorato con Meehan su una strategia di gara e sapeva di dover finire più forte. Il campione olimpico deve finire la gara perfettamente.

Domenica sera ha dovuto inseguire la migliore e ha coperto gli ultimi 50 metri in 29,98 secondi, finendo in 55,59 secondi per vincere la medaglia d’oro. Walsh, la candidata più in vista dopo la sua straordinaria prestazione nelle prove americane, ha coperto l’ultimo tempo in 30,23 secondi, vincendo la medaglia d’argento in 55,63 secondi.

“Ero decisamente nervoso prima”, ha detto Walsh. “C’era molta pressione su di me, anche solo per ottenere il record del mondo [last month]”Ieri sera ho battuto il record olimpico. Volevo solo provare a eseguire la gara nel miglior modo possibile.” READ Eric Weddell odia aiutare i Rams al titolo del Super Bowl, tornando al football del liceo come capo allenatore

Le lacrime di Huskey nella piscina hanno elettrizzato la folla e stupito i suoi compagni di squadra.

“Tori mai, Mai “Mi sento molto emozionata. Quindi stavo sicuramente cercando di ricompormi prima della gara”, ha detto Lily King, la stella della rana che si stava preparando a correre in semifinale.

Walsh e Hoske hanno festeggiato insieme. Erano compagni di squadra nella staffetta 4×100 metri stile libero che ha vinto l’argento sabato. Con le nuove medaglie appese al collo, stavano fianco a fianco sul palco superiore mentre suonava l’inno nazionale. Gli occhi di Hosk si riempirono di nuovo di lacrime prima dell’ultimo barlume di crepuscolo.

Successivamente, Meehan ha condiviso un momento emozionante, poi ha ritrovato la sua famiglia e i suoi amici della Virginia e ha scambiato un abbraccio pieno di lacrime con sua madre, Ying; e suo padre, Jim; così come i suoi compagni di classe della Yorktown High School e gli amici di famiglia. Erano tutti andati a Parigi e sapevano tutti che il percorso verso il podio era una storia lunga e tortuosa.