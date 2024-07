Tracker delle scadenze commerciali MLB: aggiornamenti in tempo reale su tutti gli acquirenti e venditori mentre le squadre guardano alla postseason

Gli Astros sembrano aver pagato un po’ più del dovuto. Mandare due giovani giocatori di talento con un periodo significativo in Premier League e un altro giocatore di seconda divisione a Toronto in cambio di Yusei Kikuchi, un giocatore chiave in un accordo di free agent, è un po’ eccessivo rispetto a come sta andando il mercato finora a questa scadenza.

Per essere chiari, gli Astros dovrebbero puntare alla vittoria. Ma non è questo il problema qui. Houston è entrata in partita lunedì a pari merito con i Mariners in testa alla American League West. La squadra ha ottenuto un ritorno impressionante dopo un inizio lento nel 2024. E quando impieghi giocatori come Jose Altuve, Alex Bregman e Yordan Alvarez, vincere una World Series è sempre una realtà. Questo club ha ottenuto sette titoli consecutivi dell’American League per una buona ragione.

Gli Astros hanno anche affrontato correttamente un’area di necessità nel loro roster: il lanciatore titolare. Una serie di infortuni ha ridotto significativamente la formazione titolare di Houston. Ma i problemi qui sono (1) il giocatore che hanno ottenuto e (2) il prezzo che hanno pagato.

Yusei Kikuchi è un buon titolare della MLB che dovrebbe unirsi alla formazione di Houston e svolgere un ruolo importante nelle restanti partite. Ma inizierà una partita di postseason per gli Astros? A meno che non sia Justin Verlander che soffre ancora di stanchezza in ottobre, probabilmente no. Verlander, Framber Valdez e una coppia di giocatori eccezionali, Ronel Blanco e Hunter Brown, precederanno Kikuchi nella lista. Il 33enne mancino giapponese ha iniziato bene la stagione, ma il suo lancio secondario ha subito un duro colpo quest’anno e, dato che è un free agent a fine stagione, il prezzo pagato da Houston mi sembra alto.

Jake Bloss, Joey Loperfido e Will Wagner giocano tutti nella C-League o nella Major League. Ciò suggerisce che Toronto è più interessata a rinnovare la squadra che a ricostruirla, il che ha senso considerando che Bo Bichette e Vladimir Guerrero Jr. sono ancora sotto contratto per la prossima stagione. Allora chi sono questi ragazzi?

Bloss ha faticato nelle sue prime tre partite con Houston in questa stagione, ma prendi questi numeri con le pinze. Il 23enne è stato arruolato da Georgetown la scorsa stagione ed è stato trasferito nella Major League a causa dei problemi di infortunio di Houston. Ha un peso di metà anni ’90 con un’eccellente capacità di portare la palla, dandogli un ottimo pavimento per essere un’opzione di rotazione in futuro. C’è ancora molto lavoro da fare qui, ma è sotto il controllo della squadra finché il sole non si scioglie.

Fisicamente, il Luberfido è in qualche modo simile a Cody Bellinger. Ovviamente non bene, ma c’è grande fisicità in OF/1B. L’ex Duke Blue Devil ha fatto il suo debutto quest’anno ed è stato più che disastroso, anche se ha avuto uno scioccante tasso di strikeout. Se riuscisse a ridurre alcuni errori in zona, potrebbe essere un buon giocatore di tutti i giorni.

Wagner, il figlio dell’ex interbase della Major League Baseball Billy Wagner, è più un interno di riserva che un interno di riserva con buone decisioni di swing e potenza limitata.

Se si considera che Kikuchi raggiungerà il mercato aperto alla fine della stagione e si confronta il conteggio di Toronto con il deludente ritorno ricevuto dai White Sox per un titolare più ambito come Erik Fede, è difficile non vedere questo come eccessivo da parte di Houston.