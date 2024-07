Trapelano i prezzi di Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold

12 luglio 2024

Google terrà un evento di lancio dell’hardware il 13 agosto, due mesi prima del solito, e in quell’occasione la società dovrebbe presentare la serie Pixel 9. Questa sarà la serie Pixel più grande di sempre, con Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold che ti offriranno opzioni più avanzate che mai.

Oggi in Francia sono trapelati i prezzi di tutti questi dispositivi, quindi cominciamo. Secondo quanto riferito, Pixel 9 arriverà in Obsidian Black, Porcelain White, Cosmo e Mojito: poiché Mojito è molto probabilmente verde, presumiamo che Cosmo sia il colore rosa trapelato la scorsa settimana.

Il modello base avrà un prezzo di 899 euro con 128 GB di spazio di archiviazione e 999 euro con 256 GB di spazio di archiviazione. Il Pixel 9 Pro avrà più o meno le stesse dimensioni del Pixel 9, ma avrà più fotocamere. Il prezzo di questo modello partirà da 1099 euro con 128 GB di spazio di archiviazione, fino a 1199 euro con 256 GB di spazio di archiviazione e 1329 euro se sono necessari 512 GB di spazio di archiviazione.

La variante superiore sarà offerta solo nei colori Obsidian e Hazel, mentre le altre due avranno anche le opzioni Porcelain e Pink (Cosmo, sei tu?), affermano.

Il Pixel 9 Pro XL avrà gli stessi interni del Pixel 9 Pro, ma sarà più grande, poiché è il successore del vero Pixel 8 Pro. Il suo prezzo partirà da 1.199 euro con 128 GB di spazio di archiviazione, mentre sarà di 1.299 euro con 256 GB di spazio di archiviazione, 1.429 euro con 512 GB di spazio di archiviazione e 1.689 euro con 1 TB di spazio di archiviazione.

La versione da 1TB sarà disponibile solo in Obsidian, mentre i modelli da 128GB e 512GB aggiungono Porcelain e Hazel, mentre il modello da 256GB è l’unico disponibile anche in rosa. Anche per noi questa strategia non è facile da comprendere, quindi non preoccuparti.

Infine, Pixel 9 Pro Fold sarà il successore del Pixel Fold originale dello scorso anno. Questo ti costerà € 1.899 con 256 GB di spazio di archiviazione e € 2.029 con 512 GB di spazio di archiviazione. Sarà disponibile solo nei colori Ossidiana e Porcellana.

Come per tutte le fughe di notizie sui prezzi in EUR, tieni presente che diversi livelli di IVA possono creare piccole differenze all’interno dell’UE, ma se questa fuga di notizie è accurata, questo è ciò che dovresti aspettarti come riferimento.

Per riferimento, tieni presente che Pixel 8 costava 100 € in meno nella versione da 128 GB al momento del lancio e 140 € in meno con la versione da 256 GB. Sebbene il prezzo del Pixel 9 Pro sia simile a quello del Pixel 8 Pro nel suo modello base, con la versione da 256 GB che costa 30 € in più e il modello da 512 GB 40 € in più, il confronto non è nemmeno corretto all’inizio, poiché noi Come abbiamo già detto, il Pixel 9 Pro XL è il successore. Il vero affare del Pixel 8 Pro, e tenendo presente questo, l’ammiraglia non pieghevole più grande di Google per il 2024 costerà almeno 100 euro in più rispetto al suo predecessore.

Anche se questi prezzi non si tradurranno necessariamente direttamente in qualsiasi altra valuta, è ovvio che i prezzi che sono rimasti invariati rispetto allo scorso anno per l’UE rimarranno gli stessi del 2023 anche in altri mercati, e anche quelli che sono aumentati sorgere in tutto il mondo.

fonte (in francese)