Tre membri della band gospel The Nelons sono tra i 7 morti in un incidente aereo nel Wyoming

Tre membri della band della Gospel Music Association, i Nealons, e il capo del Georgia Board of Corrections sono tra le sette persone uccise in un incidente aereo nel Wyoming, secondo il quarto membro del gruppo.

Tre membri dei Nelons, una popolare band della Gospel Music Association e presidente del Dipartimento penitenziario della Georgia, sono tra le sette persone uccise in un incidente aereo nel Wyoming, secondo una dichiarazione di un membro del gruppo che non era sull’aereo.

Kelly Nealon Clark, co-fondatrice della band Nealons, suo marito, Jason Clark, e la loro figlia, Amber Nealon Kistler, sono morti nell’incidente venerdì pomeriggio, secondo una dichiarazione di un’altra figlia, Autumn Nealon Streetman. È il quarto membro del quartetto con sede in Georgia.

“Grazie per le preghiere che avete offerto a me, a mio marito, Jimmy, e al nostro bambino che presto nascerà, così come ai genitori di Jason, Dan e Linda Clark. Apprezziamo le vostre continue preghiere, amore e sostegno mentre affrontiamo i giorni a venire”, ha detto Nealon Streetman.

Tra le persone uccise c’erano anche il marito di Nealon Kistler, Nathan Kistler, l’amica di famiglia Melody Hodges, e Larry e Melissa Haynie, ha detto Nealon Streetman.

Non ci sono stati sopravvissuti.

Larry Haynie era presidente del Georgia Board of Corrections ed è stato ricordato per una “carriera di apprezzato servizio pubblico”, secondo un permesso Dal governatore della Georgia Brian Kemp.

“Tutta la nostra famiglia chiede a tutti di unirsi a noi nella preghiera per coloro che hanno perso i propri cari e le loro comunità, e per coloro che nella comunità della musica gospel hanno perso cari amici in questo triste incidente”, ha detto Kemp.

Il gruppo stava viaggiando per unirsi alla Gaither Homecoming Cruise in Alaska, secondo una dichiarazione del Gaither Music Group, sponsor della crociera che comprende diversi cantanti e gruppi gospel.

Gaither Music ha detto che Hodges era l’assistente della band, Larry Haynie era il pilota dell’aereo e Melissa Haynie era sua moglie. L’aereo è stato identificato come un monomotore turboelica Pilatus PC-12/47E.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 nella contea di Campbell, nel Wyoming, a nord di Gillette e a circa 250 miglia (402 chilometri) a nord di Cheyenne, secondo una dichiarazione della portavoce della contea di Campbell, Leslie Perkins.

Il capo dei vigili del fuoco della contea di Campbell, Jeff Bender, ha dichiarato sabato in una dichiarazione che l’incendio causato dall’incidente è stato contenuto in meno di un miglio quadrato e che i vigili del fuoco rimarranno sulla scena per tutto il giorno.

Keith Holloway, portavoce del National Transportation Safety Board, ha dichiarato sabato che le informazioni preliminari indicano che l’aereo si è schiantato dopo un “problema con il sistema di pilota automatico durante il volo” e che una squadra di investigatori si stava dirigendo sul posto.

“L’aereo si trova in una posizione remota e una volta arrivati ​​inizieranno a documentare la scena e a ispezionare l’aereo. L’aereo verrà quindi recuperato e trasportato in una struttura sicura per un’ulteriore valutazione”, ha detto Holloway.

Holloway ha affermato che un rapporto preliminare sull’incidente dovrebbe essere pubblicato entro circa 30 giorni, mentre un rapporto finale contenente la probabile causa dell’incidente potrebbe richiedere fino a due anni per essere completato.

I Nelon sono stati inseriti nella Gospel Music Association Hall of Fame nel 2016 e hanno vinto 10 GMA Dove Awards, inclusi numerosi premi per Canzone dell’anno e Album dell’anno.