Tre membri della band nominata ai Grammy The Nelons muoiono in un incidente aereo

Il management dei Nealons, uno dei più grandi gruppi gospel, ha confermato che tre membri su quattro sono morti in un incidente aereo venerdì pomeriggio nel Wyoming.

Il Gaither Management Group ha confermato in una dichiarazione che Jason e Kelly Nealon Clark e la loro figlia Amber sono morti in un incidente aereo “tragico e fatale” mentre erano in viaggio per unirsi a una crociera Gaither Homecoming in Alaska. La partenza del volo era prevista da Seattle.

Nell’incidente morirono anche altre quattro persone, tra cui il pilota dell’aereo, Larry Haynie, e sua moglie, Melissa, insieme al marito di Amber, Nathan Kistler, e il suo copilota, Melody Hodges.

Ore prima dell’incidente, il gruppo ha pubblicato un video davanti a un aereo mentre si fermava nel Nebraska, dicendo che stavano per prendere un pasto e poi trasferirsi nel Montana.

“Stiamo arrivando”, dice Jason nel video, che alla fine appare davanti a tutte le vittime, incluso il pilota Haynie. Il gruppo sembra essere di buon umore mentre documentano il loro itinerario e presentano il loro “meraviglioso pilota”.

“Lo controlleremo più tardi”, aggiunge Jason alla fine del video.

I dettagli su ciò che ha portato all’incidente sono scarsi. Il National Transportation Safety Board sta indagando sull’incidente, dichiarando al Daily Beast: “L’indagine è ancora nelle sue fasi iniziali e non sono disponibili molte informazioni in questo momento”. Tuttavia non ha confermato l’identità delle vittime né il loro numero, ma ha citato piuttosto le autorità locali.

Secondo Leslie Perkins, responsabile delle informazioni pubbliche della contea di Campbell, i soccorritori si sono precipitati a “una segnalazione di un incidente aereo a nord di Gillette” intorno all’una di pomeriggio.

Il National Transportation Safety Board ha detto che una squadra era sulla scena e che l’aereo, un monomotore Pilatus PC-12/47E turboelica, “ha colpito il terreno” alle 13:04, anche se un portavoce del National Transportation Safety Board ha detto che le informazioni possono cambiare. Hanno aggiunto che l’aereo si trova in un “luogo remoto”, ma si aspettano di iniziare a documentare la scena e ad esaminare l’aereo. “L’aereo verrà quindi recuperato e trasportato in una struttura sicura per un’ulteriore valutazione”, ha detto il portavoce dell’autorità. Non è prevista una prima relazione prima di almeno 30 giorni. Il National Transportation Safety Board ha affermato che sta raccogliendo registrazioni di eventuali comunicazioni di controllo del traffico aereo, dati radar e bollettini meteorologici come parte della sua indagine.

I detriti hanno scatenato un enorme incendio boschivo, contro il quale i vigili del fuoco erano ancora impegnati venerdì sera.

La quarta sopravvissuta, Autumn, la figlia più giovane di Jason e Kelly, non era sull’aereo. Lei e suo marito, Jimmy Streetman, stavano aspettando la famiglia a Seattle quando hanno ricevuto la brutta notizia.

“Sono stati portati all’hotel dove gli artisti si sono riuniti con Bill e Gloria Gaither per pregare, cantare, abbracciarli nel loro dolore e impegnarsi a sostenerli in qualunque necessità si presentasse”, ha detto l’amministrazione.

La coppia è tornata a casa del fratello di Kelly, Todd Nealon, e di sua moglie, Rhonda, “per iniziare i difficili compiti che li aspettavano”. “Per favore, tenete la famiglia Kessler, la famiglia Haynie e la famiglia Melody Hodges nelle vostre preghiere”, ha aggiunto il dipartimento.

In una breve dichiarazione, Autumn ha ringraziato i fan per “le preghiere che hanno offerto a me, a mio marito, Jamie, e al nostro bambino che presto nascerà, così come ai genitori di Jason, Dan e Linda Clark. Apprezziamo le vostre continue preghiere, amore e sostegno mentre affrontiamo i giorni a venire.”

L’aviatore Haynie era presidente del consiglio di amministrazione del Dipartimento penitenziario della Georgia ed è stato ricordato in un post tributo dal Dipartimento penitenziario su X.

“Noi come individui e come agenzia siamo profondamente rattristati da questa perdita”, si legge nella dichiarazione. “Larry e Lisa non solo erano devoti l’uno all’altro, ai loro nipoti e alla loro famiglia, ma erano anche leali e convinti sostenitori della famiglia GDC. Per favore, prendetevi del tempo oggi e nei prossimi giorni per pregare per la pace e il conforto per la loro famiglia.” “E per le famiglie degli altri che abbiamo perso mentre tutti affrontiamo questa tragedia.”

Anche il governatore della Georgia Brian Kemp ha reso omaggio a Haney e a “tutti coloro che hanno perso la vita in questo terribile incidente aereo”.

“In qualità di presidente del Consiglio penitenziario della Georgia e attraverso una carriera di inestimabile servizio nella pubblica sicurezza, l’impatto di Larry sul nostro Stato non sarà dimenticato”, ha affermato in una nota. dichiarazione “Continueremo a conservare la sua memoria e il suo impegno duraturo nei confronti dei suoi connazionali georgiani nei nostri cuori e nei nostri ricordi”.

“Tutta la nostra famiglia chiede a tutti di unirsi a noi nella preghiera per coloro che hanno perso i propri cari e le loro comunità, e per coloro che nella comunità della musica gospel hanno perso cari amici in questo triste incidente”, ha aggiunto Kemp.

I Nelon hanno un curriculum impressionante, avendo registrato 35 album e oltre 20 singoli della Top 5 Southern Gospel alla radio. La band è stata inserita nella Gospel Music Hall of Fame nel 2016 ed è stata nominata per tre Grammy Awards, secondo Biografia personale Sul loro sito web. Più recentemente, hanno portato a casa il premio Country/Bluegrass/Roots Recorded Song of the Year dai GMA per “If God Pulled Back The Curtain”. In tutto, hanno vinto dieci GMA Dove Awards, inclusi numerosi premi per Canzone dell’anno e Album dell’anno.

La band è stata fondata dal padre di Kelly, Rex Nealon, negli anni ’70.