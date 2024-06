Tre presidi della Columbia University sono stati messi in congedo per il loro comportamento nella commissione antisemitismo

Il signor Surette sta collaborando alle indagini, secondo un funzionario universitario. Sarà sollevato dalle questioni relative alle indagini pur continuando a ricoprire il ruolo di preside.

I tentativi di contattare il signor Surette e altri funzionari non hanno avuto successo.

Un portavoce del Columbia College non ha risposto alle domande che cercavano di confermare quali amministratori fossero stati messi in congedo, per cosa fossero stati sanzionati e perché il signor Surette non avesse ricevuto la stessa disciplina. Poiché l’indagine è in corso, il portavoce ha detto che la scuola non fornirà dettagli su questo argomento o sull’episodio iniziale.

Secondo The Free Beacon, le foto dei messaggi di testo sono state condivise da qualcuno che sedeva dietro la signora Chang Kim durante l’evento. Mentre i relatori parlavano, i presidi si scambiavano messaggi, come mostrano le foto. “È difficile da ascoltare, ma sto cercando di mantenere una mente aperta per conoscere questo punto di vista”, ha scritto ad un certo punto la signora Chang Kim al signor Surette. “Sì,” rispose.

In un altro scambio, la signora Crum ha inviato un messaggio ai colleghi facendo riferimento a un articolo di opinione dell’ottobre 2023 scritto da Yona Hein, il rabbino del campus della Columbia, intitolato “Suona l’allarmeAppaiono le immagini, seguite da due diversi emoji che vomitano.

Il signor Patashnik ha accusato uno dei membri del comitato di “approfittare appieno di questo momento”, secondo le foto. “Enorme potenziale di raccolta fondi”, ha scritto.