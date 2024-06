Trea Turner ritorna, i Phillies scelgono Johan Rojas per Triple A – NBC Sports Philadelphia

Trea Turner ha detto il 3 maggio, il giorno in cui si è stirato il tendine del ginocchio, che si aspettava di essere messo da parte per sei settimane, che è esattamente il tempo in cui è stato messo da parte. Lunedì è tornato nel roster attivo dei Phillies per iniziare una serie di sei partite.

Turner tornerà direttamente nella formazione dei Phillies come interbase, riprendendo il suo ruolo di battitore numero 2 dietro Kyle Schwarber.

Edmundo Sosa ha giocato molto bene sia in attacco che in difesa durante l’assenza di Turner, ottenendo .282/.342/.509 con cinque doppi, quattro tripli, quattro homer, 17 RBI e 22 punti segnati in 33 partite. I Phillies finirono 22-11.

Con il ritorno di Turner, Sosa ritorna al suo ruolo di super sideman. Lavorerà anche in campo esterno durante le sessioni pre-partita per dare ai Phillies un’altra opzione di battuta con la mano destra nel campo sinistro o centrale.

I Phils hanno dovuto affrontare la difficile decisione di fare spazio a Turner nel roster attivo. La vittima era Johan Rojas, selezionato per la Tripla A. Altre scelte avrebbero potuto essere quella di designare Cristian Bache o David Dahl per l’incarico, scelte che probabilmente avrebbero visto entrambi i giocatori catturati da un altro club.

Rojas giocherà ogni giorno in Triple A e prenderà un sacco di colpi mentre i Phillies lo cercano per trovare più potenza di fuoco offensiva. In 58 partite in questa stagione, ha segnato .235/.271/.295. In 59 partite la scorsa estate, ha segnato .302/.342/.430. Ha lottato molto nei playoff e i Phillies non si aspettavano che producesse quel livello di produzione offensiva, ma hanno bisogno di qualcosa in più di quello che ha fornito in 196 partite.

Senza Rojas, sembra che i Phillies formeranno un plotone di Brandon Marsh e Bache al centro dell’area con Whit Merrifield e Dahl a sinistra.