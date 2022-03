Trevor Noah risponde a Kanye West dopo che il rapper lo ha definito insulto razziale e il suo account Instagram è stato sospeso

Trevor Noah ha risposto agli insulti razzisti diretti contro di lui da Kanye West su Instagram.

l’occidente lo aveva Account Instagram sospeso per 24 ores dopo aver usato la calunnia mentre rispondeva ai commenti comici su di lui in offerta del Giorno.

Nella sua lettera che attacca Noah, West, ora noto come Ye, lo ha ripetutamente definito “k**n” dopo che il comico ha detto che la situazione tra il rapper e la sua ex moglie Kim Kardashian e il suo nuovo fidanzato Pete Davidson era “orribile per guarda.”

secondo TMZMeta, la società madre di Instagram, ha affermato che i post di West sono una violazione delle politiche dell’app di social media su incitamento all’odio, molestie e bullismo.

L’Urban Dictionary ha descritto lo stile insulto occidentale usato come “persona nera anti-nera”.

In risposta al post, Noah ha condiviso un lungo commento sotto il post, che da allora è stato rimosso a causa della sospensione dell’account di West.

“Oh, quanto a K**n…ovviamente alcune persone si diplomano ma siamo ancora degli idioti”, ha detto Noah, rivolgendosi all’insulto razziale.

Ha aggiunto: “Non dimenticare mai, il più grande trucco razzista che i razzisti abbiano mai giocato ai neri è stato insegnarci a spogliarci a vicenda della nostra oscurità ogni volta che non eravamo d’accordo. Ci ingannano facendoci ridurre in schegge in modo che non possiamo mai unirci in una forte verga .”

Trevor Noah ha risposto alla calunnia razzista diretta contro di lui da Kanye West su Instagram (Getty Images)

Il comico è stato elogiato per il commento, in cui ha riconosciuto “l’impatto” di West ma ha aggiunto: “Mi spezza il cuore vederti così”.

“Ci sono pochi artisti che mi hanno influenzato più di te”, ha scritto Noah. Ho preso dei campioni e li ho trasformati in sinfonie. Hai preso il tuo dolore e lo hai trasformato attraverso il filo in una performance perfetta. Ho pensato in modo diverso a come spendere i miei soldi grazie a te.

Noah ha detto: “Sei una parte indelebile della mia vita. Ecco perché mi si spezza il cuore vederti così. Non mi interessa se sostieni Trump e non mi interessa se arrostisci una casa. Ma mi interessa quando ti vedo su un sentiero pericolosamente vicino al pericolo e al dolore.”