TSLA, CRWD, PARA, TEAM e altro ancora

Scopri quali aziende hanno fatto notizia nel trading pre-mercato. Tesla – Il titolo dei veicoli elettrici era in calo dell’1,5% prima della campana, dopo un aumento del 6% durante la sessione di lunedì, poiché la società avrebbe dovuto pubblicare i dati sulle consegne del secondo trimestre martedì mattina. Atlassian – Le azioni sono aumentate di circa il 2% dopo il passaggio a sovrappeso di Piper Sandler. L’analista Rob Owens ha affermato che man mano che i consumatori spostano i propri dati nel cloud, lo stock di software potrebbe crescere. Owens ha aggiunto che l’attuale prezzo delle azioni è un punto di ingresso interessante per gli investitori. Paramount Global – Le azioni della storica società di media sono aumentate di oltre il 3% alla notizia che la sua divisione streaming era in trattative con diverse società per una potenziale fusione. Una delle parti interessate è Warner Bros. Discovery e probabilmente vedrebbe la fusione di Paramount+ con MAX, secondo quanto riportato in precedenza dalla CNBC. Dr. Horton, Lennar Corporation – Il titolo dei costruttori di case è sceso di oltre il 2% martedì sulla scia del declassamento del rating a neutrale da parte di Citi. “C’è molto da apprezzare su DHI e LEN (guadagni azionari, forti flussi di cassa, flessibilità GM) e riteniamo che i rischi e i benefici nella seconda metà dell’anno siano più o meno bilanciati e ci stiamo spostando verso il margine”, ha osservato l’analista Antonio Pettinari. Crowdstrike Holdings – La società di sicurezza informatica perde il 2% dopo che Piper Sandler ha declassato le sue azioni da neutrali a sovrappesate. La società ha citato valutazioni elevate e la mancanza di un catalizzatore a breve termine per ulteriori aumenti. – Samantha Sobin e Hakyung Kim della CNBC hanno contribuito al rapporto