Tunica è ora disponibile con Xbox Game Pass

: Tonico Elenco dell’Xbox Store È stato ora pubblicato la conferma che Tunic è giocabile con Xbox Game Pass! Noi dobbiamo avere I successi di Tonk quasi.

storia originale: Giacca Lanciato oggi, sembra che il simpatico gioco d’azione in cui interpreti una piccola volpe che parte per una grande avventura potrebbe unirsi a Xbox Game Pass come aggiunta a sorpresa.

Membro TA Guttapunk Posta una foto più in Twitter (via Rover_on RESTERA) dall’interfaccia utente di Xbox, che mostra una casella di Tunic che dice “Compra o gioca con Xbox Game Pass”. Ora, Tunic non è mai stato confermato per Xbox Game Pass e nemmeno per l’editore Finji cinguettare Quella tunica non è tornata in servizio a gennaio, ma potrebbe essere cambiata negli ultimi mesi.

là brontolare in linea Stiamo ricevendo alcuni annunci a sorpresa di Xbox Game Pass durante lo spettacolo ID@Xbox di oggi, con alcuni che pensano che Tunic potrebbe essere uno di questi. ID @ Xbox Spring Showcase inizia alle 10:00 PDT / 13:00 ET / 17:00 GMT, secondo COO di Open Criticcontestualmente all’inizio dell’evento finisce il ban della recensione di Tunica… Forse è solo una coincidenza?

Un’altra cosa strana è che Tunic non ha un elenco di Xbox Store. È molto insolito vedere un gioco a poche ore dal rilascio senza una pagina di preordine.

Come sempre, vale la pena prendere queste informazioni con un pizzico di sale fino a quando non avremo una conferma ufficiale in entrambi i casi: potrebbe essere solo un bug da parte di Microsoft.

ID @ Xbox Spring Showcase inizia alle 10:00 PDT / 13:00 EST / 17:00 GMT e può essere visto dal vivo su Contrazione.

Pensi che Tunic stia per entrare in Xbox Game Pass? Fateci sapere nei commenti!