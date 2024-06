Tutte le opzioni di auto disponibili sul mercato sono “elettriche”

General Motors ha lanciato “EV Live”, una piattaforma online gratuita che mette in contatto i proprietari di veicoli elettrici o i consumatori che hanno domande su auto e camion a emissioni zero con un esperto in grado di rispondere.

“Avere più scelta sul mercato è positivo per i consumatori, ma solo se comprendono le differenze”, ha affermato Paolo Watty“Abbiamo bisogno di maggiore chiarezza sul significato effettivo dei termini e delle abbreviazioni e su quali siano i potenziali vantaggi e svantaggi”. L’acquirente di un’auto di oggi ha una selezione di veicoli convenzionali con motore a combustione interna (ICE); veicoli elettrici ibridi leggeri (MHEV); veicoli elettrici ibridi (HEV); veicoli elettrici ibridi (PHEV); Veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) e veicoli elettrici a batteria (BEV), noti anche come EV. Entro la fine dell’anno arriveranno anche da Stellantis: veicoli elettrici con range esteso (REEV) che sono simili agli ibridi plug-in ma possono funzionare esclusivamente come veicoli elettrici, con i loro motori elettrici alimentati dal motore a gas. Ogni tipo di veicolo può essere migliore per un diverso tipo di cliente. Tutti i veicoli, ad eccezione dei veicoli elettrici e dei veicoli a celle a combustibile, offrono ancora un tradizionale motore a combustione interna combinato con tecnologie “elettriche” come una batteria o un motore per contribuire a migliorare le prestazioni o il risparmio di carburante. Heather Seymour, di St. John’s, in Florida, ha affermato di aver svolto molte ricerche prima di acquistare il veicolo elettrico ibrido plug-in Jeep Wrangler Rubicon del 2022, noto come modello 4xe. “Sapevo che volevo immergermi nell’acqua ibrida”, ha detto Seymour, che ha detto che di solito usa un motore elettrico “Non ero pronto per diventare completamente elettrico, quindi i plug-in erano sicuramente di mio interesse. ” L’autonomia completamente elettrica del SUV, esclusi i lunghi viaggi. “Più impariamo a riguardo, più scopriamo ciò che vogliamo.”

Anche se i consumatori potrebbero non aver bisogno di conoscere ogni acronimo o ogni dettaglio tecnico per trovare il modello giusto per loro, le case automobilistiche non stanno esattamente aiutando la situazione con la nomenclatura rivolta al consumatore. Ad esempio, il marchio Genesis di Hyundai chiama i suoi veicoli completamente elettrici "elettrici", mentre molte altre aziende riservano questo termine agli ibridi. Il minivan Pacifica di Chrysler è un veicolo ibrido plug-in classificato come un normale "ibrido" e Toyota commercializza alcuni dei suoi veicoli ibridi convenzionali come "veicoli ibridi-elettrici". Stellantis afferma che i suoi veicoli elettrici non sono ibridi plug-in, sebbene funzionino in modo simile. "Ogni casa automobilistica utilizza una terminologia diversa. Non esiste standardizzazione e questo causa una certa confusione da parte del consumatore", ha affermato Watty.

La Chevrolet Equinox elettrica 2024 di General Motors (a destra) accanto alla Chevrolet Equinox alimentata a gas il 16 maggio 2024 a Detroit. Michael Wayland/CNBC

Alcune case automobilistiche come General Motors utilizzano anche nomi tradizionali come Chevrolet Blazer ed Equinox per le nuove auto elettriche che non hanno quasi nulla in comune con le loro controparti alimentate a gas oltre al nome. La Jeep di Stellantis utilizza anche il nome “Wagoneer” per riferirsi a due grandi SUV alimentati a gas e al più piccolo SUV Wagoneer “S” completamente elettrico. Il CEO di Jeep, Antonio Velosa, ha affermato di non essere preoccupato per eventuali confusioni, poiché il marchio ha una forte tradizione di nomi e i clienti possono decidere quale veicolo è migliore per le loro esigenze. “Penso che abbiamo bisogno dell’istruzione, ma dopo l’istruzione abbiamo molte scelte per il consumatore”, ha affermato durante una recente intervista. “È tutto a vantaggio del consumatore. Avranno molta flessibilità.”

Una cosa su cui i dirigenti automobilistici, dal Giappone alla Corea del Sud, fino a Detroit e alla Germania, concordano è la necessità di educare i consumatori. Che siano elettrificati o completamente elettrici, i veicoli sono essenziali per le case automobilistiche per raggiungere obiettivi sempre più stringenti in materia di emissioni e risparmio di carburante, nonché per ampliare la gamma di produzione, abbassare i prezzi e aumentare i profitti. “Non vogliamo costringere il cliente a fare qualcosa per cui non è pronto. Facciamo del nostro meglio per educarlo”, ha detto alla CNBC Russell Wager, vicepresidente marketing di Kia America, all’inizio di quest’anno.

Jeep Wagoneer S EV 2024 tasca

Kia e i suoi concessionari hanno pubblicato online pagine che sfatano i miti per rispondere a preoccupazioni o domande comuni sui veicoli elettrici e ibridi. Si va da domande tecniche sulle batterie a domande pratiche come se sia possibile eseguire un autolavaggio con un'auto elettrica (si può). GM ha fatto un altro passo avanti. La casa automobilistica di Detroit ha lanciato "EV Live" nel 2022. Si tratta di una piattaforma video online, ora nota come "GM Energia in diretta" Ciò consente ai partecipanti di interagire individualmente con gli specialisti di veicoli elettrici e conoscere i veicoli elettrici e la ricarica. Ford Motor Company ha recentemente lanciato il suo programma di formazione basato su video, rivolto a oltre 3.000 concessionari in franchising negli Stati Uniti, per migliorare il servizio clienti, coinvolgere meglio i dipendenti e fornire ai concessionari e all'azienda più dati per aiutare a vendere i veicoli. I dirigenti dell'industria automobilistica affermano che spetta alle aziende e ai loro concessionari essere formati e istruiti sui vantaggi dei veicoli, qualunque essi siano. All'inizio di quest'anno, Jeremy Babin, presidente di Nissan of America, ha dichiarato: "Alla fine, ogni cliente è diverso. Penso che dipenda da ciò che il veicolo può fare per lui", non necessariamente da come funziona la tecnologia.

Zuppa alfabetica automatica L’industria automobilistica dispone di più opzioni di propulsione e propulsione che mai. Ecco il dettaglio: Motore a combustione interna (ICE): Un veicolo “convenzionale” con motore a benzina o diesel.

Un veicolo “convenzionale” con motore a benzina o diesel. Veicolo elettrico ibrido leggero (MHEV): Un veicolo ICE funziona in modo molto simile a un veicolo non ibrido ma può includere funzionalità elettrificate minime come una piccola batteria, frenata rigenerativa o un motore elettrico.

Un veicolo ICE funziona in modo molto simile a un veicolo non ibrido ma può includere funzionalità elettrificate minime come una piccola batteria, frenata rigenerativa o un motore elettrico. Veicolo elettrico ibrido (HEV): Consideriamo la Toyota Prius, un’auto dotata di un propulsore ibrido combinato con un motore.

Consideriamo la Toyota Prius, un’auto dotata di un propulsore ibrido combinato con un motore. Veicolo elettrico ibrido (PHEV) : Questi veicoli sono dotati di un motore a combustione interna combinato con un sistema ibrido, che comprende una batteria più grande rispetto ai veicoli ibridi convenzionali e una presa per ricaricare la batteria del veicolo. In genere consentono ai conducenti di percorrere un certo numero di miglia con la batteria prima di aver bisogno del motore per alimentare l’auto o il camion.

: Questi veicoli sono dotati di un motore a combustione interna combinato con un sistema ibrido, che comprende una batteria più grande rispetto ai veicoli ibridi convenzionali e una presa per ricaricare la batteria del veicolo. In genere consentono ai conducenti di percorrere un certo numero di miglia con la batteria prima di aver bisogno del motore per alimentare l’auto o il camion. Veicolo elettrico a batteria (BEV): Questi veicoli completamente elettrici non hanno un motore a combustione interna. Ha invece un motore elettrico alimentato da una grande batteria. E devi ricaricarlo utilizzando una presa elettrica e una porta di ricarica o una stazione di ricarica.

Questi veicoli completamente elettrici non hanno un motore a combustione interna. Ha invece un motore elettrico alimentato da una grande batteria. E devi ricaricarlo utilizzando una presa elettrica e una porta di ricarica o una stazione di ricarica. Veicolo elettrico a celle a combustibile (FCEV): I veicoli e le apparecchiature elettriche con celle a combustibile a idrogeno funzionano in modo molto simile ai veicoli elettrici a batteria, ma sono alimentati da elettricità generata da idrogeno e ossigeno anziché da batterie pure, che tipicamente includono litio. È riempito con un ugello, simile ai tradizionali veicoli a gas e diesel.

I veicoli e le apparecchiature elettriche con celle a combustibile a idrogeno funzionano in modo molto simile ai veicoli elettrici a batteria, ma sono alimentati da elettricità generata da idrogeno e ossigeno anziché da batterie pure, che tipicamente includono litio. È riempito con un ugello, simile ai tradizionali veicoli a gas e diesel. Veicoli elettrici con autonomia estesa (REEV): Si tratta di una tecnologia emergente che funziona in gran parte come PHEV, ma quando la batteria si esaurisce per alimentare il veicolo, il motore funge da generatore per alimentare esclusivamente i motori elettrici. L’auto si guida ancora come un’auto elettrica invece di far funzionare direttamente il motore per spostare l’auto. READ Dopo che il CEO di Tesla Elon Musk ha rivendicato una "indagine incessante", la SEC torna sui suoi passi

Secondo Cox Automotive, Il 96% di coloro che intendono acquistare un'auto Nei prossimi 24 mesi, potrebbero essere tentati di prendere in considerazione l'acquisto di un'auto elettrica da tre a cinque anni prima se avessero una maggiore conoscenza di come funziona il possesso di un'auto elettrica. Questo è stato vero per Seymour, residente in Florida, così come per Kevin Sturmans, di Winnipeg, Canada, che ha noleggiato un'altra Jeep Wrangler 4xe. Ha detto che non era pronto per un'auto completamente elettrica, quindi ha deciso di noleggiare la plug-in come un modo per risparmiare sulla benzina e come potenziale punto di partenza per un'auto elettrica. "È il meglio di entrambi i mondi. Hai il tuo motore a gas. Hai un po' di autonomia elettrica", ha detto Storemans, che in precedenza ha guidato una Jeep con motore V-8. "Fai le tue ricerche. Ci sono molte informazioni e disinformazione là fuori sui PHEV e sui veicoli elettrici." Secondo Cox Automotive, i consumatori dedicano in media più tempo alla ricerca di veicoli elettrici rispetto ai tradizionali veicoli a gas. Ho quasi trovato l'azienda 9 acquirenti di veicoli elettrici su 10 Una persona dovrebbe già avere in mente un'auto da acquistare prima di visitare la concessionaria o ordinare online. "Ci sono così tante informazioni. È difficile da spiegare", ha detto Stephanie Valdez Streety. Cox Automotive Responsabile degli approfondimenti di settore. "L'educazione è fondamentale. Si tratta di consapevolezza, educazione e coinvolgimento dei consumatori."