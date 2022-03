Tutto l’equipaggio degli astronauti russi è andato alla Stazione Spaziale Internazionale

Gli astronauti Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergey Korsakov hanno lanciato la navicella spaziale Soyuz MS-21 da ET alle 11:55 dalla rampa di lancio del Pigmeo Cosmodromo in Kazakistan. Il lancio e il viaggio dell’equipaggio verso la stazione spaziale, che sarà trasmessa in diretta dalla NASA tra poco più di tre ore. Sito web

Questo è il primo volo spaziale per Madhviv e Korsakov, e il trio trascorrerà i prossimi sei mesi e mezzo sulla stazione spaziale.

Gli astronauti dovrebbero arrivare al molo alle 15:05 ET e il portello si aprirà alle 17:30 ET, dove due astronauti russi, quattro astronauti della NASA e un astronauta dell’Agenzia spaziale europea saranno accolti sulla ISS. .

Ciò aumenterà il numero di dipendenti nella stazione a 10.

In genere, i lanci della Soyuz russa sono dovuti a un accordo di trasferimento di gruppo tra due astronauti e almeno un astronauta della NASA o un altro partner internazionale, l’agenzia spaziale russa Roscosmos e altre società.

Questa non è la prima volta che tutte le missioni russe hanno avuto luogo: un equipaggio russo è volato alla stazione in ottobre per girare il primo film nello spazio.

Sebbene questo lancio di astronauti avvenga in un momento in cui le tensioni geopolitiche sono in aumento, la mancanza di coinvolgimento di altri paesi è accidentale e si basa su un pre-accordo tra la NASA e Roscosmos per un cambio di equipaggio ritardato per le future missioni nel 2022.

“Abbiamo ancora in programma di trasferire l’equipaggio”, ha detto lunedì in conferenza stampa Joel Montalbano, manager del programma della Stazione Spaziale Internazionale della NASA. “Quindi abbiamo in programma di allenarci di più con Rogosmos Houston, Hawthorne e il nostro team per andare a Star City e allenarci con Soyuz.

“Per quanto riguarda il rapporto con la Casa Bianca, loro sanno che stiamo continuando queste attività. Abbiamo delle domande di tanto in tanto, abbiamo risposto loro, ma oggi stiamo perseguendo quegli accordi”.

Montalfano non ha risposto a una domanda sull’estensione dell’alleanza ISS con la Russia fino al 2030.

Alla domanda se le attuali tensioni sulla Terra si traducano nell’equipaggio della stazione spaziale, Montalbano ha detto: “Quando sei nello spazio, non ci sono confini. Non vedi confini di campagna o confini di stato”.

“I team lavorano costantemente insieme. Sanno cosa sta succedendo sulla Terra? Ovviamente. Gli astronauti e gli astronauti sono tra i team più professionali che tu abbia mai visto.

Ritorno sulla Terra

Il 30 marzo, l’astronauta della NASA Mark Vande Hey tornerà sulla Terra con gli astronauti russi Anton Skoplerov e Pyotr Dubrov.

Vande Hai, lanciato sulla ISS nell’aprile 2021, ha battuto il record di 340 giorni nello spazio dell’astronauta della NASA Scott Kelly il 15 marzo e quando è atterrato in Kazakistan, aveva stabilito un nuovo record per il tempo di un uomo. Trascorso nello spazio: 355 giorni.

Nonostante le crescenti tensioni geopolitiche, lunedì l’agenzia spaziale ha cercato di riaffermare il suo impegno a lavorare a più stretto contatto con l’agenzia spaziale russa Rocosmos sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Secondo Montalbanov, la joint venture tra la NASA e Roscosmos “continua a migliorare” nelle strutture russe a Pyongyang, in Kazakistan. «Puoi dirlo con certezza, Mark [Vande Hei] “Sto tornando a casa”, ha detto Montalbano lunedì sulla navicella spaziale russa Soyuz.

I funzionari della NASA non hanno detto se ci saranno cambiamenti significativi nei piani per riportare Vande Hai negli Stati Uniti dopo l’atterraggio. Come altri astronauti americani davanti a lui, volerà a casa con un jet del Golfo.

Per quasi un decennio, i veicoli russi Soyuz sono stati l’unico mezzo di trasporto degli astronauti da e verso la stazione spaziale. Questa credibilità si è conclusa dopo che SpaceX ha lanciato la sua capsula Crew Dragon nel 2020 e gli Stati Uniti hanno riguadagnato la loro capacità di viaggiare nel volo spaziale umano.

Alla domanda di Christine Fisher Montalbano della CNN se i piani di emergenza della NASA potrebbero peggiorare le relazioni USA-Russia, ha detto: “La Stazione Spaziale Internazionale, ve lo dico io, è il modello principale per la cooperazione internazionale. Ecco perché siamo in grado di agire, come agiamo … a questo punto non c’è alcuna indicazione dai nostri alleati russi che vogliano fare qualcos’altro. Quindi pianifichiamo di continuare le operazioni come facciamo oggi. “