TWICE ha un album n. 1 nella Billboard 200 con “With YOU”.

TWICE raggiunge il suo primo album al numero uno della classifica Billboard 200 con giovani Ha debuttato in cima alla classifica (datata 9 marzo) con 95.000 unità di album equivalenti guadagnate negli Stati Uniti nella settimana terminata il 29 febbraio, secondo Luminate, in gran parte dalle vendite di album tradizionali. Sono il quinto gruppo K-pop nella top 10 in assoluto, tutti di fila.

Con TE-il È il terzo numero 1 nella Billboard 200 da parte di un gruppo tutto al femminile in meno di tre anni. NewJeans è stato l'ultimo gruppo femminile a raggiungere la vetta Episodio due: “Alzati” (Grafico 5 agosto 2023) LE BLACKPINK le hanno precedute Ragazzo rosa (1 ottobre 2022). Tutti e tre i gruppi sono gruppi K-pop, i loro rispettivi album hanno debuttato al numero uno e tutti hanno debuttato in cima alla classifica. Prima delle BLACKPINK, l'ultimo gruppo femminile a raggiungere la vetta della classifica è stata la band americana Danity Kane, con il loro secondo album, Benvenuti nella casa delle bamboleche si è inchinato al numero uno della classifica del 5 aprile 2008.

Sempre nella top 10 della nuova Billboard 200, il gruppo K-pop tutto al femminile LE SSERAFIM debutta al numero 8 con facilesegnando il loro secondo sforzo nella top 10 delle classifiche.

La classifica Billboard 200 classifica gli album più popolari della settimana negli Stati Uniti in base al consumo multimetrico misurato in unità equivalenti all'album, compilato da Luminate. Le unità includono le vendite di album, gli album equivalenti alle tracce (TEA) e gli album equivalenti in streaming (SEA). Ogni unità equivale alla vendita di 1 album, 10 singoli brani venduti da un album, 3.750 flussi audio e video ufficiali supportati da pubblicità o 1.250 flussi audio e video ufficiali on-demand a pagamento/abbonamento generati dai brani dell'album. Il nuovo grafico del 9 marzo sarà pubblicato integralmente su pitturaSito web il 5 marzo. Per tutte le novità sulle classifiche, segui @billboard e @billboardcharts sia su X, precedentemente noto come Twitter, sia su Instagram.

A Con TE-il95.000 unità guadagnate nella settimana di monitoraggio terminata il 29 febbraio, comprese le vendite di 90.000 album (è l'album più venduto della settimana, debuttando al numero uno nella classifica delle vendite di album; è anche la settimana con le vendite di album più grandi nel 2024) , composto da 4.500 SEA (equivalenti a 6,33 milioni di stream on demand ufficiali dei sei brani del gruppo) e 500 unità TEA. Con TE-il È arricchito dalla sua disponibilità in 14 diversi tipi di CD (incluse esclusive per Barnes & Noble, Target, Walmart e il negozio web della legge, che presentano tutti articoli di carta con marchio all'interno delle confezioni così come alcuni articoli casuali) e tre diversi tipi di vinile (tutti i dischi di immagini, inclusa una copia esclusiva del target).

Piace Con TE-il Principalmente in coreano, è il ventiquattresimo album in lingua non inglese a raggiungere il numero uno e il primo del 2024.

Morgan Wallen è in cima alla classifica Una cosa alla volta è cresciuto 3-2 con 67.000 unità di album equivalenti (+5%), mentre Ye (ex Kanye West) e Ty Dolla $ign's Aquile 1 È caduto 1-3 nella sua terza settimana con 64.000 (in calo del 14%). Noè Kahan Stick stagione è fermo al quarto posto con 57.000 unità (in calo del 4%), ex leader di SZA. sos Anche stabile, al numero cinque, con 47.000 (+1%), in cima alla classifica di Drake. Per tutti i cani In crescita di 8-6 con 43.000 (+1%), ex Taylor Swift n. 1 1989 (versione Taylor) Sotto 6-7 con 41.000 (meno 7%).

Le Serafini facile Inizia al numero otto con 41.000 unità di album equivalenti, segnando la seconda top 10 della classifica per un gruppo K-pop. L'atto ha già raggiunto la top 10 l'anno scorso The Unforgivenha debuttato e ha raggiunto il numero sei facile41.000 unità nella prima settimana dell'album, vendite di album pari a 34.000 unità, unità SEA pari a 7.000 (equivalenti a 9,86 milioni di stream on-demand ufficiali delle cinque canzoni del gruppo) e unità TEA pari a una piccola quantità. Vendite di facile È stato aiutato dalla sua disponibilità su 14 CD diversi (comprese le esclusive di Barnes & Noble, Target e Walmart, che contenevano tutti articoli di carta di marca all'interno della confezione, compresi alcuni casuali).

Con LE SSERAFIM e TWICE nella top 10 insieme, questa è la prima volta che due gruppi pop interamente coreani entrano nella top 10 contemporaneamente. Inoltre, l'ultima volta che due gruppi esclusivamente femminili hanno condiviso un posto nella top ten della classifica è stato il 5 agosto 2006, quando il trio americano The Chicks era al numero nove con Facendo la strada più lungaMentre al decimo posto si è classificata la band pop americana Pussycat Dolls PCD.

A completare la top ten della nuova Billboard 200 ci sono un paio di gruppi in vetta alle classifiche: Taylor Swift Amante 7-9 con 40.000 unità di album equivalenti (in calo dell'8%) e 21 Savage Il sogno americano Stabile al 10° posto con 38.000 unità (+1%).

