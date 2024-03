Twitch prende di mira i flussi di sedere con una nuova regola che vieta “contenuti incentrati su parti intime del corpo per un lungo periodo di tempo”

Meglio immaginare Twitch Ultimo aggiornamento delle regole Viene letto da un portavoce appena presente e perseguitato.

“I contenuti su Twitch sono in continua evoluzione”, mormorano, incapaci di ricordare quante varianti di quell'affermazione abbiano inventato prima. “E vogliamo assicurarci che le nostre regole funzionino come previsto e stiano al passo con i comportamenti emergenti”.

Il comportamento emerso questa volta è stato quello di trasmettere le partite in sequenza. Ciò significa utilizzare il supporto come schermo verde e sovrapporre su di esso il feed di gioco. (Oppure semplicemente punta la fotocamera verso il tuo sedere.)

Se lo streaming di Fortnite sul tuo sedere o guardare altre persone trasmettere Fortnite sul loro sedere è qualcosa che ti piace, è meglio che inizi a trasmettere in streaming presto, perché questo è un comportamento emergente a cui Twitch non consentirà di continuare. “I contenuti incentrati sulle parti intime del corpo non saranno consentiti per un lungo periodo di tempo”, ha annunciato venerdì il sito.

Twitch ha aggiornato i suoi dati Linee guida sui contenuti sessuali Con la nuova regola.

Come ha spiegato Harvey nel suo rapporto della scorsa settimana, scrivere e far rispettare regole giuste ed eque sui contenuti sessuali, inclusa la definizione di cosa è e cosa non è “sessuale”, è stata una delle più grandi lotte di Twitch, in parte perché gli streamer creativi lo vogliono. Prova tutto ciò che non è esplicitamente proibito.

Una grande innovazione è arrivata quando Twitch ha affermato che gli streamer potevano indossare costumi da bagno solo se si trovavano in un ambiente legato al nuoto, il che ha spinto gli streamer a iniziare a rivolgersi al proprio pubblico dalle piscine gonfiabili. Twitch ha finalmente aggiunto una categoria ufficiale “Piscine, vasche idromassaggio e spiagge”. In questo caso non è stata scelta l'aggiunta della categoria “Culoni”.

(Credito immagine: Twitch)

In previsione della modifica delle condizioni di servizio di venerdì, il pioniere del live streaming Morgby La trasmissione attualmente viene effettuata utilizzando una telecamera posizionata sotto una sedia trasparente. “Spero che la gente smetta di lamentarsi del sedere e se lo goda fino a venerdì”, ha detto allegramente in risposta a un reclamo nella chat.

Per quanto riguarda quale sarà il nuovo meta dopo venerdì, ha detto che non lo sa. Quando arriverà, possiamo essere sicuri che sentiremo ancora una volta da Twitch che “i contenuti sono in continua evoluzione”.