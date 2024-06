Tyson Foods ha sospeso il direttore finanziario John R. Tyson a seguito di un arresto per guida in stato di ebbrezza

Un dirigente di Tyson Foods è stato sospeso dopo essere stato arrestato in Arkansas giovedì mattina presto.

John Randall Tyson, che ricopriva il ruolo di direttore finanziario della società ed è nipote del fondatore, è stato arrestato per guida in stato di ebbrezza dal dipartimento di polizia dell’Università dell’Arkansas intorno all’1:30 di giovedì, secondo il British Daily Mail. Registri carcerari.

È stato rilasciato dalla custodia nove ore dopo, dopo aver pagato una cauzione di $ 1.105.

Tyson Foods ha rilasciato a dichiarazione Affrontando l’arresto di Tyson, affermando che la società era a conoscenza del “presunto arresto per guida in stato di ebbrezza”.

“Tyson Foods ha sospeso il signor Tyson dalle sue funzioni con effetto immediato”, si legge nella dichiarazione.

La società ha annunciato che Curt Callaway, uno dei direttori finanziari della società, è stato nominato CFO ad interim.

Il CFO di Tyson Foods arrestato e accusato nel 2022

Tyson era stato precedentemente arrestato con l’accusa di ubriachezza pubblica e violazione di domicilio dopo essere entrato nella casa di una donna e aver dormito nel suo letto nel novembre 2022, secondo quanto riportato in precedenza da USA TODAY.

Una donna ha chiamato la polizia dopo essere entrata in casa sua e aver detto che un uomo che non conosceva stava dormendo nel suo letto, secondo un rapporto preliminare ottenuto da USA TODAY. Presumibilmente Tyson stava dormendo in una camera da letto della casa e i suoi vestiti erano sul pavimento quando è arrivata la polizia. Le autorità hanno esaminato la patente di guida dell’uomo e lo hanno identificato come Tyson.

“Tyson non è stato invitato a soggiornare nella residenza e gli occupanti non sapevano chi fosse”, afferma il rapporto. Secondo il rapporto era letargico e voleva dormire.

È stato arrestato con l’accusa di violazione di domicilio e ubriachezza pubblica, ha riferito USA TODAY.

Contributo: Marina PetovskyStati Uniti d’America oggi