Uber, Khosla e Nvidia stanno investendo nella startup di autotrasporto a guida autonoma Waabi

La startup autonoma di autotrasporto Waabi ha annunciato martedì di aver raccolto 200 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie B con sottoscrizioni eccessive guidato dagli investitori esistenti Uber e Khosla Ventures. L’ultimo round di finanziamento di Waabi include anche Nvidia, un nuovo investitore nella società, nonché il braccio di venture capital di Porsche e Volvo.

Molte aziende stanno lavorando su veicoli a guida autonoma, ma Wabi, con sede a Toronto, ritiene che troppi sviluppatori si affidino alle persone per pensare a tutto ciò che potrebbe andare storto sulla strada, utilizzando grandi flotte per testare gli scenari. Utilizzando l’intelligenza artificiale generativa, Wabi ha costruito un unico sistema di intelligenza artificiale in grado di pensare, proprio come fanno gli esseri umani, e di risolvere problemi che le menti umane non riescono a concepire. Il simulatore a circuito chiuso, chiamato Waabi World, crea automaticamente tutte le situazioni che un’auto a guida autonoma potrebbe incontrare nel mondo reale, testando i problemi senza sprecare risorse e costruendo modelli che devono essere guidati per milioni di miglia stradali.

“Un sistema come questo ha incredibili capacità di generalizzare e affrontare l’ignoto, è più efficiente nella formazione e può essere verificato e verificato matematicamente”, ha affermato Raquel Urtasun, fondatrice e CEO di Waabi.

A settembre, Waabi Driver e i suoi sensori basati sull’intelligenza artificiale hanno iniziato a collaborare con il sistema logistico di Uber Freight per spostare le spedizioni attraverso gli Stati Uniti. La partnership decennale è iniziata a Dallas e Houston, ma si espanderà ad altre località del Texas e oltre.

L’autotrasporto è parte integrante dell’economia, rappresentando oltre il 70% delle merci movimentate negli Stati Uniti, ma deve far fronte a carenza di autisti, problemi di sicurezza e sfide alla catena di approvvigionamento. Anche se i problemi legati alla pandemia si attenuano, la catena di fornitura è lungi dall’essere ottimale in termini di efficienza e l’autotrasporto, in particolare, rimane un mercato in cui c’è ampio spazio per il miglioramento del carico. Molti di questi problemi possono essere risolti attraverso l’automazione e altre soluzioni basate sulla tecnologia.

“Waabi sta facendo avanzare l’autotrasporto autonomo applicando l’intelligenza artificiale all’avanguardia al mondo fisico”, ha affermato Jensen Huang, CEO di Nvidia, in una dichiarazione che annuncia l’annuncio. “Sono entusiasta di supportare la visione di Raquel con il nostro investimento in Waabi alimentato dalla tecnologia Nvidia. circolare.

a marzo, Waabi e Nvidia hanno annunciato una partnership Utilizzare la piattaforma informatica per veicoli DRIVE Thor del produttore di chip per applicazioni di guida autonoma generate dall’intelligenza artificiale. La reputazione di NVIDIA come venture capitalist è cresciuta man mano che sempre più startup adottano chip di intelligenza artificiale e ha effettuato altri recenti investimenti in società a guida autonoma.

Il nuovo round di investitori porta il finanziamento totale di Wabi a 280 milioni di dollari dalla sua fondazione nel 2021.

Urtasun, che è stato nominato Changemaker della CNBC a febbraio, afferma che il capitale sarà utilizzato per supportare l’implementazione di camion completamente autonomi e alimentati dall’intelligenza artificiale nel 2025.

“Questo round di finanziamento ci offre tutto ciò di cui abbiamo bisogno, sia dal punto di vista finanziario che strategico, per lanciare camion completamente autonomi e accelerare la nostra crescita nel 2025”, ha affermato Urtasun.

Finalmente, Waabi prevede che ci saranno applicazioni per la sua intelligenza artificiale oltre al settore dei trasporti su stradacompresi robot umanoidi e magazzini.