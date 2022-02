Ucraina e Russia: cosa devi sapere ora

27 febbraio (Reuters) – Ecco cosa c’è da sapere sulla crisi ucraina:

Titoli

* La Russia ha attaccato le stazioni petrolifere e di servizio ucraine, ha innescato grandi esplosioni e alcune forze russe sono entrate nella seconda città, Kharkiv. Un’esplosione è stata udita dopo una sirena di attacco aereo nella capitale, Kiev, dove il presidente Volodymyr Zhelensky ha affermato che le forze ucraine erano contrarie al progresso russo. Per saperne di più

* Zhelensky ha detto che la notte dell’attacco a tutto, compreso il bombardamento di infrastrutture civili e ambulanze, è stato brutale.

* Gli alleati occidentali hanno annunciato severe sanzioni contro la Russia, impedendo ad alcune grandi banche di effettuare pagamenti SWIFT. La mossa sarebbe un colpo economico paralizzante per Mosca, ma colpirebbe anche le società e le banche occidentali. Per saperne di più

* Il capo del ministero della Salute ucraino afferma che almeno 198 ucraini, inclusi tre bambini, sono stati uccisi durante l’invasione russa. Almeno 64 dei 240 civili sono stati uccisi, ma il numero effettivo potrebbe essere “significativamente più alto”, ha affermato l’agenzia di soccorso delle Nazioni Unite. Per saperne di più

* Le forze russe fanno esplodere un gasdotto a Kharkiv, mentre i separatisti filo-russi affermano di aver fatto saltare in aria un terminal petrolifero nell’isolata provincia di Luhansk. La Russia continua a fornire gas all’Europa attraverso l’Ucraina. Per saperne di più

Il 25 febbraio 2022, le persone si sono radunate in un rifugio antiaereo a Kiev, in Ucraina. REUTERS/Viacheslav Ratynskyi Per saperne di più

* I rifugiati hanno continuato a radunarsi al confine occidentale dell’Ucraina, raggiungendo circa 100.000 polacchi in due giorni. Per saperne di più

* L’Ucraina ha rifiutato di negoziare un cessate il fuoco con la Russia, ma ha affermato di non essere disposta ad accettare avvertimenti finali o condizioni inaccettabili. Per saperne di più

Una società di manutenzione stradale ucraina ha dichiarato che rimuoverà tutti i blocchi stradali per impedire l’invasione delle forze russe: “Li aiuteremo ad andare dritti all’inferno”. Per saperne di più

* In un mare di bandiere e striscioni blu e gialli, i manifestanti di tutto il mondo hanno espresso sostegno al popolo ucraino e hanno invitato i governi a fare di più per aiutare Kiev, punire la Russia ed evitare un conflitto più ampio. Per saperne di più

* Il miliardario russo Roman Abramovich dice che guiderà il Chelsea alla London Football Club Foundation. Per saperne di più

Citazioni

– “Stiamo respingendo con successo gli attacchi del nemico. I combattimenti continuano”, ha detto Zhelensky in un videomessaggio dalle strade di Kiev.

– I leader della Commissione Europea, Francia, Germania, Italia, Gran Bretagna, Canada e Stati Uniti, hanno scritto: “Faremo insieme in modo che questa guerra sia una sconfitta strategica per Putin, tenendo conto della Russia”.

