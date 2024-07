Un aereo dell’American Airlines è stato evacuato all’aeroporto internazionale di San Francisco a causa del fumo nella cabina

(Crohn) — KRON4 ha confermato che i passeggeri sono stati evacuati da un volo dell’American Airlines all’aeroporto di San Francisco venerdì pomeriggio. I passeggeri evacuati dal volo 2045 erano diretti a Miami.

Doug Yakel, responsabile delle informazioni al pubblico dell’aeroporto internazionale di San Francisco, ha detto a KRON 4 che l’aereo diretto a Miami stava uscendo dal gate quando l’equipaggio ha segnalato del fumo nella cabina intorno a mezzogiorno.





Un funzionario della FAA e dell’American Airlines ha detto a KRON4 che l’aereo è stato evacuato utilizzando scivoli di emergenza e attraverso un ponte a reazione, e i vigili del fuoco di San Francisco hanno risposto estinguendo il fumo.

Yakel ha detto che tre passeggeri sono rimasti feriti. I vigili del fuoco di San Francisco hanno detto che una persona ha avuto bisogno del trasporto medico. La causa delle ferite non è stata menzionata. Yakel ha detto che i passeggeri sono stati trasportati di nuovo alla stazione a partire dalle 13:00.

Un portavoce dell’American Airlines ha detto a KRON4 che il fumo proveniva da un laptop all’interno della borsa di un passeggero. Hanno aggiunto in una nota: “La borsa è stata rapidamente rimossa dai nostri membri dell’equipaggio e tutti i passeggeri sono scesi dall’aereo. Ringraziamo i nostri membri dell’equipaggio per la loro professionalità e ci scusiamo con i nostri clienti per l’inconveniente”.

I video pubblicati sui social media hanno mostrato diversi camion dei pompieri, due paracadute di emergenza e paramedici che circondavano il volo diretto a Miami.

“La situazione era disperata finché qualcuno non ha aperto la porta centrale e siamo riusciti a scappare perché eravamo tutti intrappolati nel corridoio. Alcune persone hanno riportato ferite lievi”, ha detto un passeggero a KRON4.

Secondo il sito web dell’American Airlines, il volo per Miami era appena atterrato all’aeroporto internazionale di San Francisco proveniente da Miami un’ora prima dell’orario di partenza previsto, a mezzogiorno.