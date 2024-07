Un aereo di linea russo vuoto si è schiantato vicino a Mosca, uccidendo tutti e tre i membri dell’equipaggio

Mosca (AFP) – Un aereo passeggeri russo si è schiantato venerdì vicino a Mosca mentre volava senza passeggeri, uccidendo tre membri dell’equipaggio, hanno detto i funzionari.

Secondo le autorità di emergenza, il Sukhoi Superjet 100 si è schiantato in una foresta vicino al villaggio di Apraxino, a circa 90 chilometri (55 miglia) a sud-est della capitale russa.

L’aereo apparteneva alla Gazprom Avia, compagnia aerea statale russa. Il colosso del gas naturale Gazprom, controllato dallo Stato.

Gazprom Aviation ha detto che l’aereo è decollato da uno stabilimento di produzione di aerei a Lukhovitsy, 110 chilometri a sud-est della capitale russa, dove è stato sottoposto a riparazioni. L’aereo era diretto all’aeroporto Vnukovo di Mosca quando si è schiantato otto minuti dopo il decollo.

La causa dell’incidente aereo non è stata immediatamente nota, ma alcuni media russi hanno indicato che i due motori dell’aereo potrebbero essersi guastati, forse a causa della penetrazione di uccelli durante il decollo.

Il comitato investigativo, la principale agenzia investigativa criminale del paese, ha avviato un’indagine sull’incidente.

I funzionari russi hanno salutato il Superjet 100 di fabbricazione russa, noto anche come SSJ100, come un risultato importante per l’industria dell’aviazione civile del paese quando è entrato in servizio nel 2011, ma il suo record di sicurezza è stato frammentario.

Nel maggio 2012, un Sukhoi Superjet 100 si schiantò contro un vulcano spento durante un volo di prova in Indonesia, uccidendo tutte le 45 persone a bordo. L’indagine ha rivelato che i membri dell’equipaggio non erano consapevoli delle alture e hanno ignorato i segnali del sistema di allarme del terreno mentre volavano in nuvole pesanti.

Un altro superjet si è schiantato All’aeroporto Sheremetyevo di Mosca nel maggio 2019, uccidendo 41 persone. È stato colpito da un fulmine ed ha effettuato un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo. L’indagine ha incolpato il pilota, concludendo che aveva fatto atterrare l’aereo pesante con carburante incombusto a velocità eccessiva, provocando un atterraggio brusco che ha scatenato un incendio.

Da quando è entrato in servizio, l’aereo è stato afflitto da guasti e alti costi di manutenzione, rendendo molte compagnie aeree russe riluttanti ad acquistarlo.

Gli ambiziosi tentativi della Russia di commercializzare l’aereo su larga scala all’estero sono in gran parte falliti, e i pochi clienti stranieri hanno messo fuori servizio il Superjet.