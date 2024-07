Un astronauta che ha trascorso 178 giorni nello spazio condivide la grande “bugia” di cui si è accorto dopo aver visto la Terra

Puoi solo immaginare che tipo di cose vengono in mente a un astronauta mentre osserva il nostro pianeta dallo spazio, ma penso che “questo è molto lontano” potrebbe essere una delle possibilità principali.

Ma per l’ex studente spaziale della NASA Ron Garan, 62 anni, c’era solo una cosa nella sua mente… la “sorprendente consapevolezza” che noi terrestri stiamo “vivendo una menzogna”.

No, non è che i Terrapiattisti avessero sempre ragione. In realtà si tratta di qualcosa molto Più convincente.

Mettiti per un secondo nella tuta spaziale di Garan e immagina cosa stava pensando mentre aveva una visione ininterrotta del nostro mondo e sperimentava quello che viene chiamato “effetto panoramica”.

Per coloro che non lo sanno, il termine descrive il cambiamento cognitivo che molti astronauti provano quando guardano la Terra mentre volano nello spazio, che i ricercatori paragonano a “uno stato di stupore auto-trascendente”.

Questo fenomeno può innescare “emozioni inaspettate e travolgenti” in coloro che hanno il coraggio di salire a bordo di un razzo, il che in realtà non dovrebbe sorprendere.

Voglio dire, stanno vedendo qualcosa che solo pochi umani sarebbero in grado di vedere – sono abbastanza sicuro che anch’io sarei nei miei sentimenti.

E questa è esattamente l’esperienza che Jarran ha vissuto quando ha trascorso 178 giorni nello spazio, viaggiando per oltre 71 milioni di miglia in 2.842 orbite nel corso della sua carriera alla NASA.

Grazie alla prospettiva unica che ha acquisito sul mondo durante il suo soggiorno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è giunto ad alcune conclusioni interessanti sul nostro modo di vivere guardando fuori dalla finestra.

parlare In un articolo per la rivista The Big Think, il New Yorker ha affermato di essersi reso conto che le cose che preoccupano la maggior parte delle persone non sono affatto un grosso problema, ma dovremmo esserlo. molto Stiamo diventando sempre più preoccupati per il riscaldamento globale, la deforestazione e la perdita di biodiversità.

L’astronauta della NASA Ron Garan si è svegliato da un sonno profondo mentre era nello spazio (ALEXANDER NEMENOV/AFP tramite Getty Images)

Parlando di ciò a cui ha assistito, Garan ha spiegato: “Quando ho guardato fuori dalla finestra della Stazione Spaziale Internazionale, ho visto lampi di fulmini che sembravano quelli visti dai fotografi, e ho visto tende danzanti di aurora boreale che sembravano così vicine che potevamo allunga la mano e toccali”.

“E ho visto quanto è sottile l’atmosfera del nostro pianeta. E in quel momento, ho capito che questo strato sottile è ciò che sostiene ogni essere vivente sul nostro pianeta.

“Ho visto una biosfera iridescente brulicante di vita. Non ho visto l’economia, ma poiché i nostri sistemi creati dall’uomo trattano tutto, compresi i sistemi di supporto vitale del nostro pianeta, come interamente asserviti all’economia globale, è chiaro dal punto di vista dello spazio. che stiamo vivendo una menzogna”.

Sembra che Elon Musk debba finire presto il suo razzo SpaceX, così potremo dargli un’occhiata tutti noi stessi.

“Dal punto di vista spaziale è chiaro che stiamo vivendo una bugia”, ha continuato Garan. “Dobbiamo passare dal pensare a economia, società e pianeta a pianeta, società ed economia. Poi continueremo il nostro processo di evoluzione.

“C’è questa luce che si accende quando si rendono conto di quanto siamo tutti interconnessi e di quanto siamo interdipendenti.”

La 62enne è tornata sulla Terra con una nuova prospettiva dopo aver sperimentato l’effetto panoramica (Erica Goldring/Getty Images)

Da quando è tornato sulla Terra, Garan ha sostenuto con passione la gestione del nostro pianeta, incoraggiando le persone a mettersi l’un l’altro davanti alla corsa al successo che è la vita moderna.

“Non ci sarà pace sulla Terra finché non realizzeremo la verità fondamentale della struttura interconnessa di tutta la realtà”, ha aggiunto Garan – e non è l’unico con questo processo di pensiero.

L’astronauta Michael Collins, che ha volato sull’Apollo 11, ha detto di essere rimasto stupito da quanto “fragile” e “piccola” sia la Terra, mentre Edgar Mitchell dell’Apollo 14 ha detto che l’esperienza gli ha dato “un’esplosione di consapevolezza”.